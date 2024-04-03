Морошкин о выступлении Гуменника с цепью в шоу Авербуха: «Вдохновились Полуниным и его исполнением «Спартака»

Хореограф Морошкин рассказал, как Гуменник выступал в шоу с металлической цепью.

Произвольная программа сезона-2021/22 была поставлена под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак». Фигурист вновь выступил с этой программой на шоу в Санкт-Петербурге, используя в качестве реквизита металлическую цепь.

«Я вскользь предложил, помнил, что у Петра была такая программа. Когда ее ставили, мы немножко опередили события, потому что только сейчас он созрел и может в полной мере все показать. Был запрос и от фанатов Петра, они хотели еще раз посмотреть «Спартака». Мы хотим показывать на льду части нашей культуры, это была хорошая идея, Илья Авербух ее одобрил, и мы с удовольствием ее реализовали.

Цепь предложил я, вдохновились мы Сергеем Полуниным и его исполнением «Спартака», там была часть с цепями, и мы решили сделать свою версию. Петр нашел ее на каком-то маркетплейсе и принес. С такими инструментами творческие импульсы усиливаются.

Настоящая тяжелая цепь. Я первым начал с ней упражняться и пару раз себя немножко поддушил. Когда пытались ее разматывать-перематывать, она как-то пару раз продавила, следы остались», – сказал Николай Морошкин.

Также он высказался о программе Гуменника для турнира «Русский вызов», где фигурист представил номер на тему русского авангарда.

«Лично я и, насколько я знаю, Петр тоже – мы не думаем о том, поймут нас или нет, мы стараемся всеми силами донести свою мысль. Что-то совершенно простое мы не хотим транслировать. Зная глобальность Петра, его мысли, его ум, мы не хотим скатываться в то, чтобы давать зрителю простую картинку. Мы находим отклик, находим своего зрителя, привлекаем новых людей из сферы искусства», – добавил хореограф.

Морошкин отметил, что задумок для соревновательных программ на следующий сезон пока нет.

«Пока не хочется об этом думать, хочется дать отдохнуть. Контрольные прокаты еще не скоро, форсировать не будем, да и с Петром еще пока не общались об этом. У него сейчас тур, обсудим после этого, когда он отдохнет», – заключил он.