Илья Авербух поставит произвольную программу Петру Гуменнику
Илья Авербух поставит Петру Гуменнику произвольную программу на следующий сезон.
«Договорились о том, чтобы поработать над произвольной программой с Петром Гуменником.
Для меня это будет первый опыт работы с Петром. Думаю, что будет интересно, все запланировали уже», – сказал Авербух.
С Авербухом тоже может получиться хорошая программа... Тем интереснее будет увидеть результат. Петя тонко чувствует музыку, имеет своё мнение относительно программ.
А Илюшенька-то как в своих силах уверен, взяться за Гуменника после шедеврального Д.Грея