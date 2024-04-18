Илья Авербух поставит произвольную программу Петру Гуменнику

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Илья Авербух поставит Петру Гуменнику произвольную программу на следующий сезон.

«Договорились о том, чтобы поработать над произвольной программой с Петром Гуменником.

Для меня это будет первый опыт работы с Петром. Думаю, что будет интересно, все запланировали уже», – сказал Авербух.

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7 комментариев
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Наверно ТШТ сами не взялись бы, у них всё-таки два спортсмена во взрослой русской МО выступают.. зачем конкуренту ставить проги.
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Может, на короткую Глейха пригласят, уж больно результат был хороший. Хотя с Авербухом тоже может очень интересно получиться.
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С Глейхом было очень удачное сотрудничество.
С Авербухом тоже может получиться хорошая программа... Тем интереснее будет увидеть результат. Петя тонко чувствует музыку, имеет своё мнение относительно программ.
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По крайней мере у Авера будет путеводная звезда - Дориан Грей)
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Очень жаль, Петя.
А Илюшенька-то как в своих силах уверен, взяться за Гуменника после шедеврального Д.Грея
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И нам будет интересно посмотреть, что предложит Илья или сам Пётр в плане музыки и выбора темы и образа, который они постараются воплотить в ПП.
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