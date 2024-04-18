Илья Авербух поставит произвольную программу Петру Гуменнику

Илья Авербух поставит Петру Гуменнику произвольную программу на следующий сезон.

«Договорились о том, чтобы поработать над произвольной программой с .

Для меня это будет первый опыт работы с Петром. Думаю, что будет интересно, все запланировали уже», – сказал .