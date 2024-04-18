Мама Костылевой: «Косторная – это кумир, ориентир для Лены. Алена – одна из самых «катающихся» фигуристок»

Мама Елены Костылевой рассказала о работе дочери с Аленой Косторной.

Косторная ставит 12-летней фигуристке новую короткую программу.

«Алена – это одна из самых «катающихся» фигуристок, действующая спортсменка. Она не стоит на месте, совершенствуется, занимается классическим балетом. Лена близка по «коньку» к Алене. Кто, если не она? Тем более, – это кумир, ориентир для Лены.

Глядя на вчерашнюю тренировку, можно сказать, что работалось девочкам легко, на одном дыхании, время летело незаметно. Музыка к короткой программе Лены – выбор Евгения Викторовича ( ).

Я надеюсь, что запланированное будет доведено до идеала. Общий труд трех влюбленных в свою работу людей приведет к задуманному результату», – сказала .