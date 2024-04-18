Мама Костылевой: «Косторная – это кумир, ориентир для Лены. Алена – одна из самых «катающихся» фигуристок»
Мама Елены Костылевой рассказала о работе дочери с Аленой Косторной.
Косторная ставит 12-летней фигуристке новую короткую программу.
«Алена – это одна из самых «катающихся» фигуристок, действующая спортсменка. Она не стоит на месте, совершенствуется, занимается классическим балетом. Лена близка по «коньку» к Алене. Кто, если не она? Тем более, Алена Косторная – это кумир, ориентир для Лены.
Глядя на вчерашнюю тренировку, можно сказать, что работалось девочкам легко, на одном дыхании, время летело незаметно. Музыка к короткой программе Лены – выбор Евгения Викторовича (Плющенко).
Я надеюсь, что запланированное будет доведено до идеала. Общий труд трех влюбленных в свою работу людей приведет к задуманному результату», – сказала Ирина Костылева.
Вообще, компания подобралась хоть куда)) Мама Ира, Евгений Викторович, и Косторная)) Скандалы, интриги, расследования...
Мама Ира что то запуталась , у ее дочки великолепное владение коньком , тому пример классная дорожка шагов , а у Косторной скольжение . Вообще то это не одно и тоже .
В перспективе мамаево побоище 21 века
"- Что вы чувствовали?
- Чувствовал обиду. Это ж сколько нечисти по нашей земле ходит, это ж как же можно так разбавлять коньяк?
- Т.е. вы хотите сказать, что вы чувствовали гордость за страну, которая воспитала такого гражданина как вы, способного на подвиги, героизм и самопожертвование?" (С)
И да, это будет эпическая битва титанов "фигурки". С битьем посуды и вываливанием всего грязного белья.