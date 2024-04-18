Мама Костылевой: «Косторная – это кумир, ориентир для Лены. Алена – одна из самых «катающихся» фигуристок»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алена Косторная Елена Костылева Ирина Костылева Фигурное катание

Мама Елены Костылевой рассказала о работе дочери с Аленой Косторной.

Косторная ставит 12-летней фигуристке новую короткую программу.

«Алена – это одна из самых «катающихся» фигуристок, действующая спортсменка. Она не стоит на месте, совершенствуется, занимается классическим балетом. Лена близка по «коньку» к Алене. Кто, если не она? Тем более, Алена Косторная – это кумир, ориентир для Лены.

Глядя на вчерашнюю тренировку, можно сказать, что работалось девочкам легко, на одном дыхании, время летело незаметно. Музыка к короткой программе Лены – выбор Евгения Викторовича (Плющенко).

Я надеюсь, что запланированное будет доведено до идеала. Общий труд трех влюбленных в свою работу людей приведет к задуманному результату», – сказала Ирина Костылева.

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85 комментариев
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Если Косторная и Костылёва-мать повздорят или расплюются, это будет эпично. Придётся академию заново отстраивать.
+100
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+94
Пока мама льет елей. Как всегда, в новом штабе все начинается красиво, и все чудесные.
Вообще, компания подобралась хоть куда)) Мама Ира, Евгений Викторович, и Косторная)) Скандалы, интриги, расследования...
+73
-10
+63
Ответ Natalia Solomakha
Если Косторная и Костылёва-мать повздорят или расплюются, это будет эпично. Придётся академию заново отстраивать.
Шопперами "ля ты крыса" Точно не закончится.
+42
-6
+36
Хоспаде, носятся все с этим 12-летним ребёнком аки со звездой какой.) Ей до выхода во взрослые ещё 5 лет. У нас фигуристок, которым удавалось сохранить свои у-си к 17-летнему возрасту по пальцам пересчитать. За это время столько воды утечёт, столько новых звёздочек появится…
+38
-7
+31
Какое разительное изменение риторики мамИро 😂 Текст просто идеален! МамИре теперь пишут проверенные ЯА юристы?
+35
-7
+28
Алӗна и мама Костылевой стоят друг друга)))) )
+26
-5
+21
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какое разительное изменение риторики мамИро 😂 Текст просто идеален! МамИре теперь пишут проверенные ЯА юристы?
Хоть бы не палились так сильно: впервые на моей памяти мама Ира говорит развернутыми предложениями и так грамотно.
+24
-3
+21
Наконец они все обрели друг друга, и Родина как вишенка на торте)
+25
-8
+17
То они за трусову с детства, то за косторную теперь, как выяснилось.
+25
-9
+16
Ответ Лека-Лека
Вопрос: кто кого сожрет. В перспективе мамаево побоище 21 века
Мамаирово только 😂
+19
-5
+14
Ответ n.newmail123456
Так себе ориентир с учетом последних комментариев Транькова. Матом ругаются чтоли учить будет?
Как писали свидетели тренировок мамИро на катке в ТЦ Город, она матом не ругается, она на нем разговаривает. Так что Лене этот лексикон привычен.
+17
-3
+14
Ответ N-fox
Пока мама льет елей. Как всегда, в новом штабе все начинается красиво, и все чудесные. Вообще, компания подобралась хоть куда)) Мама Ира, Евгений Викторович, и Косторная)) Скандалы, интриги, расследования...
Яночку еще забыли)
+15
-2
+13
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какое разительное изменение риторики мамИро 😂 Текст просто идеален! МамИре теперь пишут проверенные ЯА юристы?
Да, текстик явно вычищен)
+15
-2
+13
Что же такого впрыснули маме Костылевой, что она, как по мановению волшебной палочки, превратилась из демона в ангела и не просто в ангела, а конкретно в ангела Плющенко и теперь распевает хвалебные оды в адрес нашего великого и неповторимого. Не так давно после перехода Трусовой , а затем и той самой Косторной, которую Плющенко превратил из лучшей фигуристки в пустое место, весь бомонд фигурного катания с таким же вдохновением распинался в хвалебных высказываниях, предрекая Плющенко головокружительную карьеру тренера. И вот теперь, спустя всего два года, переход, еще даже не юниорки, а новиса, такого не кота в мешке, а еще котенка в мешочке, развернулась пиар компания восхваления девочки-фигуристки, которая еще даже не начала новый сезон под руководством Плющенко. Ожидаю в скором времени наречение громкими титулами авансом для Костылевой, ее будущими олимпийскими и мировыми победами. Перед нами разыгрывается новый спектакль, а как будут развиваться события уже покажет новый сезон. Запомним эти высказывания мамы и что она будет говорить через месяцев так восемь, девять.
+21
-8
+13
Ответ polinarmax
На Косторную можно ориентироваться по скольжению, но однозначно не стоит делать своим кумиром
Не будем мешать мамИре лизингом заниматься, сейчас это ее основная функция.
+20
-7
+13
Лена - талантливая маленькая фигуристка , но разговоров и шума столько , как будто речь идет не о новисе , а о медалистке ОИ . Успех любит тишину .
Мама Ира что то запуталась , у ее дочки великолепное владение коньком , тому пример классная дорожка шагов , а у Косторной скольжение . Вообще то это не одно и тоже .
+14
-2
+12
Ответ Оле-Лукойе
Хоть бы не палились так сильно: впервые на моей памяти мама Ира говорит развернутыми предложениями и так грамотно.
Если еще и посты в соцсетях пойдут без запятых между подлежащим и сказуемым, а "ни кто" начнут писаться вместе, и Марго с ЭТ перестанут упоминаться через каждое слово, то ЯР выдадим диплом имени братьев Запашных))
+14
-3
+11
Вопрос: кто кого сожрет.
В перспективе мамаево побоище 21 века
+18
-7
+11
Ответ Оле-Лукойе
Хоть бы не палились так сильно: впервые на моей памяти мама Ира говорит развернутыми предложениями и так грамотно.
Вспоминается Иван Степаныч из сериала:
"- Что вы чувствовали?
- Чувствовал обиду. Это ж сколько нечисти по нашей земле ходит, это ж как же можно так разбавлять коньяк?
- Т.е. вы хотите сказать, что вы чувствовали гордость за страну, которая воспитала такого гражданина как вы, способного на подвиги, героизм и самопожертвование?" (С)
+10
0
+10
Ответ Natalia Solomakha
Если Косторная и Костылёва-мать повздорят или расплюются, это будет эпично. Придётся академию заново отстраивать.
никаких "если "😂😂😂
+11
-1
+10
Ответ Orange carrot
Костылева близка по скольжению? Бедная Лена, ей с детства вбивают в голову то, что она крута во всем, да еще и штаб выбрали с такими же установками🤦‍♀️
Мать ее 2 года иначе как "чемпионка России" (с) не называет, о чем тут говорить?
+14
-5
+9
Ответ spboksana
Яночку еще забыли)
Ее не забудешь, а если что, она о себе напомнит в нужный момент)
+10
-1
+9
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Не будем мешать мамИре лизингом заниматься, сейчас это ее основная функция.
Просто интересно, в какой момент ее прорвет)
+11
-3
+8
Ответ Любитель_ФК
Что же такого впрыснули маме Костылевой, что она, как по мановению волшебной палочки, превратилась из демона в ангела и не просто в ангела, а конкретно в ангела Плющенко и теперь распевает хвалебные оды в адрес нашего великого и неповторимого. Не так давно после перехода Трусовой , а затем и той самой Косторной, которую Плющенко превратил из лучшей фигуристки в пустое место, весь бомонд фигурного катания с таким же вдохновением распинался в хвалебных высказываниях, предрекая Плющенко головокружительную карьеру тренера. И вот теперь, спустя всего два года, переход, еще даже не юниорки, а новиса, такого не кота в мешке, а еще котенка в мешочке, развернулась пиар компания восхваления девочки-фигуристки, которая еще даже не начала новый сезон под руководством Плющенко. Ожидаю в скором времени наречение громкими титулами авансом для Костылевой, ее будущими олимпийскими и мировыми победами. Перед нами разыгрывается новый спектакль, а как будут развиваться события уже покажет новый сезон. Запомним эти высказывания мамы и что она будет говорить через месяцев так восемь, девять.
"Котенок в мешочке" - какая прелесть))))
+9
-2
+7
Полный раздрай начнется через 4, 3, 2. ...
И да, это будет эпическая битва титанов "фигурки". С битьем посуды и вываливанием всего грязного белья.
+9
-2
+7
Сколько восторженных эпитетов в адрес тренеров! Не узнаю маму Лены)
+9
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да уж, соседям стоит напрячься. Они сколько семей из Горок, вон, выселили в свое время, люди судились, а толку-то. ЯР прикормила кого надо и все дела замяли.
М.М. Жванецкий ещё вначале 90-х про таких сказал : " На смену умным пришли сообразительные"...
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Ответ Маргарита В Сафронова
Алӗна и мама Костылевой стоят друг друга)))) )
Обе хабалки
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Очень неудачного кумира нашла себе Лена, кмк, что она и до юниоров не дойдет.
+13
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Господи, а что случилось-то? То ли новису, то ли юниорке программу ставит Косторная )) А чего они ждали? Пусть хоть что-то в этом штабе покажет, чтоб в нее вкладывались. Ведь не дотянет же даже до следующего года наверняка.
+14
-8
+6
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