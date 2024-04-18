Мама Костылевой о новой программе, которую ставит Косторная: «Нам все нравится. Алена близка по духу Лене, такая же взрывная и эмоциональная»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алена Косторная Академия Плющенко Елена Костылева Ирина Костылева Фигурное катание

Мама Елены Костылевой рассказала о новой программе, которую ставит Косторная.

Накануне фигуристка выложила видео постановки новой программы вместе с Аленой Косторной. Она сообщила, что время – 23:40. 

«Нам все нравится, Евгений Викторович [Плющенко] сделал макет программы. Почему так поздно ставили – Лене нужен свободный лед, он появился только в 9 вечера, это нормальное время.

Программа уже до дорожки шагов поставлена, всего лишь за два с половиной часа была поставлена программа. Работалось легко, Лена с Аленой давно знакомы, они тренировались целый год. Алена всегда была для нее кумиром.

Алена близка по духу Лене, по характеру похожи, такая же взрывная и эмоциональная, конек классный у обеих. О том, что программу будет ставить Алена, мы знали с первого дня, музыку Евгений Викторович предложил на второй день.

Музыку к произвольной программе выбрала Лена, она была выбрана еще два года назад, я сразу дала Евгению Викторовичу послушать, и он сказал, что это самое то», – сказала Ирина Костылева

Алена Косторная ставит короткую программу Елене Костылевой

66 комментариев
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Такое обилие восторженных комментариев, что аж страшно)) Если б это говорил кто-то другой, можно было бы просто порадоваться, но это мама Костылевой, а потому страшно)
+61
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+58
Пошел пиар, посмотрим что будет через годик
+53
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+47
Ребят, скриним? У меня аж пальцы к телефону липнуть стали от количества фермерского мёда от мамИро))
+52
-13
+39
Ответ Мария-Мария
Странно, а где они могли целый год тренироваться? Лена же была у Лютикова, Алёна, вроде, там не работала.
В Хрустальном, в те времена, когда Косторную бесили маленькие дети на катке
+36
-5
+31
Алена - звездное дитя школы, где самодеятельность учеников не приветствуется: каждый шаг и жест определяется тренерским триумвиратом..
В гениальность Косторной-постановщицы совершенно
не верю. За два-три часа поставила программу?
Ну, посмотрим...
+36
-13
+23
Боюсь, что подражание Косторной может сыграть с Леной злую шутку
+28
-12
+16
То, что ставят, замечательно, удачи и интересных программ. Только меньше разговоров, больше дела, пусть лучше удивимся на ОП, чем это всё надоест уже заранее. Чувствуется, что настроение прекрасное и восторженное, это хорошо, пусть оно и дальше таким остается. А так, заинтриговали конечно, теперь хочется хотя бы музыку узнать)
+24
-8
+16
Ну полная идиллия и муси-пуси, когда же будет трзш ?...
+19
-6
+13
Ответ Тайга86
Вообще да, жду. Лена требует огранки, самое время для этого. Не будет она смотреться в проходных программах, чем быстрее это поймут(надеюсь поняли), тем лучше будет для неё. Результат увидим, не вижу смысла сейчас в фантазиях ни в негатив, ни в восторг.
Про огранку это не к Плющу. Там скорее карманка от бижутерии.
+13
-2
+11
Странно, а где они могли целый год тренироваться? Лена же была у Лютикова, Алёна, вроде, там не работала.
+12
-2
+10
Ответ Oleandra
Говорят, музыка из Сумерек будет.. ну как бы не стоит этому удивляться, Косторная переносит ТШТ в АП.. хотя вряд ли получится)
Ну, если правда, то это совсем неумно. Ангела Алена уже скопировала, в программе Дзепки тоже кое что взяла у Глейха. Если теперь сумерки, то это показатель беспомощности.
+13
-3
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ребят, скриним? У меня аж пальцы к телефону липнуть стали от количества фермерского мёда от мамИро))
Ну так, чай, домики прям возле пасеки стоят. А там, глядишь, можно будет и в небезызвестный йогурт медка подбавить. Для вкуса🤓
+13
-3
+10
Ответ alb@tros
Алена - звездное дитя школы, где самодеятельность учеников не приветствуется: каждый шаг и жест определяется тренерским триумвиратом.. В гениальность Косторной-постановщицы совершенно не верю. За два-три часа поставила программу? Ну, посмотрим...
Дык всем ангела поставит, что вспомнит, Делов то. «Постановщица”.
+13
-4
+9
за 2,5 часа-это мощно!! Наверняка -шедевр))
+17
-8
+9
Ответ Док Аксель
Ну полная идиллия и муси-пуси, когда же будет трзш ?...
Надо подождать до сезона, там начнётся треш, уверена, пока у мамыры конфетно-букетный период🤣
+11
-2
+9
Говорят, музыка из Сумерек будет.. ну как бы не стоит этому удивляться, Косторная переносит ТШТ в АП.. хотя вряд ли получится)
+14
-5
+9
Ответ Тайга86
То, что ставят, замечательно, удачи и интересных программ. Только меньше разговоров, больше дела, пусть лучше удивимся на ОП, чем это всё надоест уже заранее. Чувствуется, что настроение прекрасное и восторженное, это хорошо, пусть оно и дальше таким остается. А так, заинтриговали конечно, теперь хочется хотя бы музыку узнать)
Если Плющенко выбирал, то будет что-то из the best of...
+11
-3
+8
Ответ Тайга86
То, что ставят, замечательно, удачи и интересных программ. Только меньше разговоров, больше дела, пусть лучше удивимся на ОП, чем это всё надоест уже заранее. Чувствуется, что настроение прекрасное и восторженное, это хорошо, пусть оно и дальше таким остается. А так, заинтриговали конечно, теперь хочется хотя бы музыку узнать)
Вы реально ждёте чего-то нового? Будет та же тематика- зажигательные танцы с платьями цвета вырвиглаз, перьями и тонной страз.
+24
-16
+8
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Ну слава богу родители БК и Мозалева не орут на каждом углу. И слава богу, ни БК, ни Андрей не меняют тренеров каждый сезон.
+14
-6
+8
Ответ Agura
Кто ее все- таки выбрал музыку для программы? Леночка ещё два года назад? А начинающий дал свое "одобрям’с"? Или же всё-таки главтренер потратил свое драгоценное время на поиск музыки?
К Короткой - Плющенко, к Произвольной Лена два года назад...
+16
-9
+7
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так там полгода. Зимой пришла, летом -вылетела.
Ну что Вы в самом деле, маму Иру не знаете,😂, у нее день за неделю идет😂
+8
-1
+7
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ребят, скриним? У меня аж пальцы к телефону липнуть стали от количества фермерского мёда от мамИро))
Конфетно-букетный период))
+7
0
+7
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Причем тут Мозалев и БК, какое они имеют отношение к Маме Лены
+12
-5
+7
Ответ Тайга86
Если правда, то эта тема хотя бы не избита, в отличие от приевшихся Кармен с лебедями. И вообще, темы программ гуляют по штабам сколько существует фк, и каждый пытается раскрыть образ по своему. Посмотрим что наработают в итоге.
многие сейчас начнут рыться в хрустальных закромах, благо, что закрома постоянно пополняются.. это неплохо для спортсменов из провинции, у которых нет в распоряжении хороших хореографов, но для штабов, мнящих себя сильными, это как-то подозрительно)
+10
-3
+7
Ответ Александр Шульгин
Пошел пиар, посмотрим что будет через годик
Да, пока мы видим только цветочки, а ведь пора ягодок не за горами ;)
+14
-8
+6
Ответ Lerochka
Надо подождать до сезона, там начнётся треш, уверена, пока у мамыры конфетно-букетный период🤣
"мамыры" )))))
+5
0
+5
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вы реально ждёте чего-то нового? Будет та же тематика- зажигательные танцы с платьями цвета вырвиглаз, перьями и тонной страз.
Вообще да, жду. Лена требует огранки, самое время для этого. Не будет она смотреться в проходных программах, чем быстрее это поймут(надеюсь поняли), тем лучше будет для неё. Результат увидим, не вижу смысла сейчас в фантазиях ни в негатив, ни в восторг.
+12
-8
+4
Заинтриговали!
Интересно какую музыку выбрали!
Вообще сезон только закончился а уже следующий хочется!
+7
-3
+4
Предвкушаю срач, который здесь поднимется при первой ссоре мамы с Аленой. А ведь она будет, вы же все это знаете.
+3
0
+3
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Вроде их мамы не вещают и дифирамбы никому не поют
+8
-5
+3
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