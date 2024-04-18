Мама Костылевой о новой программе, которую ставит Косторная: «Нам все нравится. Алена близка по духу Лене, такая же взрывная и эмоциональная»
Мама Елены Костылевой рассказала о новой программе, которую ставит Косторная.
Накануне фигуристка выложила видео постановки новой программы вместе с Аленой Косторной. Она сообщила, что время – 23:40.
«Нам все нравится, Евгений Викторович [Плющенко] сделал макет программы. Почему так поздно ставили – Лене нужен свободный лед, он появился только в 9 вечера, это нормальное время.
Программа уже до дорожки шагов поставлена, всего лишь за два с половиной часа была поставлена программа. Работалось легко, Лена с Аленой давно знакомы, они тренировались целый год. Алена всегда была для нее кумиром.
Алена близка по духу Лене, по характеру похожи, такая же взрывная и эмоциональная, конек классный у обеих. О том, что программу будет ставить Алена, мы знали с первого дня, музыку Евгений Викторович предложил на второй день.
Музыку к произвольной программе выбрала Лена, она была выбрана еще два года назад, я сразу дала Евгению Викторовичу послушать, и он сказал, что это самое то», – сказала Ирина Костылева.
В гениальность Косторной-постановщицы совершенно
не верю. За два-три часа поставила программу?
Ну, посмотрим...
Интересно какую музыку выбрали!
Вообще сезон только закончился а уже следующий хочется!