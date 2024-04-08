12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео опубликовано в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

В апреле Костылева выиграла первенство России старшего возраста. В школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она занимается с марта.