Елена Костылева исполнила четверной тулуп на тренировке

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Академия Плющенко Елена Костылева Фигурное катание

12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео опубликовано в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

В апреле Костылева выиграла первенство России старшего возраста. В школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она занимается с марта.

31 комментарий
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Ответ Vendetta4111323
Академию только пожалеть, единственная кто «про спорт» - это Костылева, которой 12, и которая только пришла Титова и Жилина, небось, наслаждаются долгими карьерами
Наслаждаются. ))) Так же, как Хромых с Усачевой!
+23
-9
+14
Для Лены 4Т научиться исполнять не проблема. 4 S делает, освоит и другие квады. Девочка способная и талантливая.
+13
-3
+10
Молодец!
Очень талантливая и яркая спортсменка!
Желаю ей удачи и здоровья!
+14
-4
+10
Ответ Vendetta4111323
Академию только пожалеть, единственная кто «про спорт» - это Костылева, которой 12, и которая только пришла Титова и Жилина, небось, наслаждаются долгими карьерами
Почему одна Костылева? А Муравьёва, Трофимова, Юрова?
+14
-5
+9
... год назад Костылева на Первенстве РФ в ПП показывала 4S+2A+SEQ, 4S и 4Т соло - в чём прикол нынешнего 4Т на тренировке?

Понятно, что "Плющенко взял девочку с одними двойными и поставил ей всю линейку квадов", как это было с сёстрами Жилиными, Титовой... и Зининой.
+17
-8
+9
Академию только пожалеть, единственная кто «про спорт» - это Костылева, которой 12, и которая только пришла

Титова и Жилина, небось, наслаждаются долгими карьерами
+17
-9
+8
Ответ Oleandra
А Жилина и Титова там рядом тулупы не прыгают?
Да, Жилину хотелось бы увидеть.
+9
-1
+8
Ответ Док Аксель
Для Лены 4Т научиться исполнять не проблема. 4 S делает, освоит и другие квады. Девочка способная и талантливая.
Ей не надо его учиться исполнять, она до травмы его прыгала
+12
-5
+7
Ответ Марина Елисеева
Ей не надо его учиться исполнять, она до травмы его прыгала
На соревнованиях ни разу. У неё был только аксель в каскаде в конце прошлого сезона на старте и стабильный Сальхов. С тулупа падала всегда и вставляла редко
+8
-2
+6
А Моногарова на днях 4С прыгнула на тренировке. Причем, она его действительно выучила, т.е. раньше не прыгала, в отличие от 4Т Костылевой. Новости об этом, естественно, нет.
+6
-1
+5
Ответ Oleandra
А Жилина и Титова там рядом тулупы не прыгают?
Жилина прыгает тройной лутц
+7
-2
+5
Ответ lenapan
Да, Жилину хотелось бы увидеть.
У Жилиной травма и она сказала, что только надеется, что сможет выйти в следующий сезон, то есть это не точно. Пока только тройной лутц выкладывала.
+6
-1
+5
Костылева чудо-ребенок.
+11
-6
+5
Ответ Марина Елисеева
Ей не надо его учиться исполнять, она до травмы его прыгала
До травмы много кто что мог и умел, а после травмы надо восстанавливать и напрыгивать по новой не только квады, но и тройные.
+5
-1
+4
Сегодня Зинина катает КП в Самаре, тем, кто смеется над травмированными, можно посмотреть как тяжело восстанавливаться
https://skate63.ru/results/2324/Samarochka2324/SEG011.HTM
+5
-1
+4
У Плющенко они ломаются раньше чем он успевает их заявить на соревнования за свою школу.
+8
-5
+3
Ответ Denis Travin
... разве Плющенко выложил 4Т Костылевой с проката на соревновании? Мама Костылевой выкладывала 4Т дочери на тренировках весь сезон 2022-23. Разницу понимаете?
Это не Плющенко выложил, это админ канала Академии. Там выкладывают всех детей, и маленьких, и старших.
И вы разве про тренировку сказали? Вы сказали о соревновании, где тулупа не было
+3
-1
+2
Ответ Мороженко
То, что тулуп в галку и в падение, конечно, указывать не нужно. А что девочка с двойными никто и не говорил
... разве Плющенко выложил 4Т Костылевой с проката на соревновании?

Мама Костылевой выкладывала 4Т дочери на тренировках весь сезон 2022-23. Разницу понимаете?
+3
-1
+2
Вот прыгнет в 18 этот круто атак все подряд
+4
-2
+2
Ответ pashkka
Наслаждаются. ))) Так же, как Хромых с Усачевой!
при Хромых и Усачёвой другие ученицы Тутберидзе побеждали, а у Плющенко кто побеждал в отсутствие его главных звёзд?
+12
-11
+1
Ответ Мороженко
А когда он об этом писал?
Ой, ну я не скажу точно, зимой где-то в чате Лапидарность.
+2
-1
+1
Ответ Vendetta4111323
Академию только пожалеть, единственная кто «про спорт» - это Костылева, которой 12, и которая только пришла Титова и Жилина, небось, наслаждаются долгими карьерами
Титова же переходит под другой флаг. По крайней мере так Жуков инсайдил.
+3
-3
0
Ответ Марина Елисеева
Восстановить не равно учить
Вот именно, что порой учить намного легче, чем после травмы что-то восстанавливать. Конечно, многое зависит от характера травмы. Люди порой ходить начинают учиться заново.
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0
Ответ Леди Брэкнелл
Ой, ну я не скажу точно, зимой где-то в чате Лапидарность.
Ого, тяжело и долго искать. Упустила этот момент
+1
-1
0
Ответ Denis Travin
... год назад Костылева на Первенстве РФ в ПП показывала 4S+2A+SEQ, 4S и 4Т соло - в чём прикол нынешнего 4Т на тренировке? Понятно, что "Плющенко взял девочку с одними двойными и поставил ей всю линейку квадов", как это было с сёстрами Жилиными, Титовой... и Зининой.
То, что тулуп в галку и в падение, конечно, указывать не нужно.
А что девочка с двойными никто и не говорил
+5
-5
0
А Жилина и Титова там рядом тулупы не прыгают?
+9
-9
0
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