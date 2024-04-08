Елена Костылева исполнила четверной тулуп на тренировке
12-летняя фигуристка Елена Костылева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Видео опубликовано в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».
В апреле Костылева выиграла первенство России старшего возраста. В школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она занимается с марта.
Очень талантливая и яркая спортсменка!
Желаю ей удачи и здоровья!
Понятно, что "Плющенко взял девочку с одними двойными и поставил ей всю линейку квадов", как это было с сёстрами Жилиными, Титовой... и Зининой.
Титова и Жилина, небось, наслаждаются долгими карьерами
https://skate63.ru/results/2324/Samarochka2324/SEG011.HTM
И вы разве про тренировку сказали? Вы сказали о соревновании, где тулупа не было
Мама Костылевой выкладывала 4Т дочери на тренировках весь сезон 2022-23. Разницу понимаете?
А что девочка с двойными никто и не говорил