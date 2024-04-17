Алена Косторная ставит короткую программу Елене Костылевой

Елена Костылева рассказала, кто станет хореографом ее короткой программы.

«Всем привет! Время уже 23.40, я на постановке программы с Аленой Косторной. Короткой программы», – сказала Костылева.

Ранее 12-летняя фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.