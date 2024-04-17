Алена Косторная ставит короткую программу Елене Костылевой

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Елена Костылева Фигурное катание

Елена Костылева рассказала, кто станет хореографом ее короткой программы.

«Всем привет! Время уже 23.40, я на постановке программы с Аленой Косторной. Короткой программы», – сказала Костылева. 

Ранее 12-летняя фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко. 

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168 комментариев
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Дичь какая-то. Неужели другого времени не смогли найти? Ладно, взрослым спортсменкам ставят аврально ночью номера для шоу - зачастую вынужденно, из-за несовпадения графиков и в условиях цейтнота, но в чем прикол ночью ставить короткую программу на следующий сезон ребёнку?
+132
-11
+121
Ответ ретроградный меркурий
Дичь какая-то. Неужели другого времени не смогли найти? Ладно, взрослым спортсменкам ставят аврально ночью номера для шоу - зачастую вынужденно, из-за несовпадения графиков и в условиях цейтнота, но в чем прикол ночью ставить короткую программу на следующий сезон ребёнку?
Ночью мама теряет свою силу и не такая опасная👹
+117
-2
+115
Ответ Raya
Комментарий скрыт
🙀Представляете? Не все безоглядно любят всех подряд детей
Какие-то из них вполне могут вызывать антипатию.
+76
-17
+59
Невероятно, бедная девочка, в 23:40 на катке.... Зачем??
+55
-8
+47
Интересно,что по поводу 23.40 напишет ЕРодина,великая защитница детей от извергов - тренеров))
А так же по поводу хореографа без проф. диплома))
+47
-5
+42
Вот бывает так, что человек тебе инстинктивно неприятен, хотя ничего плохого вроде и не сделал.

Это вроде называется сенситивная антипатия.

Откуда берётся - непонятно 🙄
+62
-26
+36
Лучшего постановщика выделила Академия.... Что-то припозднились девушки.
+46
-11
+35
Ответ Александр Шульгин
Что она может поставить, она сама два последних года в одиночке не одну программу аыкатать не могла. Да и в паре ангела всего испаганила
Как что? Копипаст из прог Глейхенгауза, что она сама сможет-то придумать?
+55
-27
+28
Ответ Snuppi
Если бы программу ночью ставили в штабе Тутберидзе, здесь бы написали: какие труженики, только так куются победы и готовятся великие чемпионы. Но раз ставят у Плющенко... Да ещё и Косторная, то.... Это другое.
Надо контекст учитывать.
Это ребенок. Месяц апрель еще только. Алёна живет тут же, это не заграничный хореограф, который на два дня прилетел и надо успеть любой ценой и это не Глйх у которого 100 программ в сезоне. И это акадэмия, которая при каждом удобном случае кричит, что у них все самое лучшее и много льда
+39
-11
+28
Прекрасные условия для тренировок созданы для Леночки! Полночь, все дети спят! Упыри тоже отдыхают! Мечта любого спортсмена!
+32
-8
+24
Стоят друг друга (не в смысле спортивных успехов)
+39
-18
+21
Ответ Леди Брэкнелл
Да ладно, ей же не 5 лет. И от катка до дома 5 минут. Но так как она у Плюща, нужно конечно , негодовать 😁
А смысл какой в работе ночью? Сезон прям завтра начинается? Боятся не успеть😱
+28
-8
+20
А чего так рано? Лучший хореограф акадэмии настолько востребована, что для 12ти летнего ребёнка другого времени не нашлось?
+36
-17
+19
У Дзепки и Трофимовой были отличные номера от Алёны, тем более она еще только начинает. Надеюсь Лене поставит хорошую программу, а то Лена два года одно и то же катала.
+38
-20
+18
Ангела?
+20
-3
+17
Ответ Alla Belova
Интересно,что по поводу 23.40 напишет ЕРодина,великая защитница детей от извергов - тренеров)) А так же по поводу хореографа без проф. диплома))
Махнет стаканчик и по новой начнет нести дичь про "Цурская не устроена официально"
+19
-2
+17
Ответ ретроградный меркурий
Дичь какая-то. Неужели другого времени не смогли найти? Ладно, взрослым спортсменкам ставят аврально ночью номера для шоу - зачастую вынужденно, из-за несовпадения графиков и в условиях цейтнота, но в чем прикол ночью ставить короткую программу на следующий сезон ребёнку?
и другого постановщика, очень любила Косторную как одиночницу, но как постановщик она еще пробует....и такой талантливой девочке как Лена можно было найти постановщика и поопытнее, тем более проблемы у Лены есть не попадает в музыку да и по интерпретации бывает отстает от других топовых фигурстлк, хотя конек шикарный и Леночка очень талантлива, постановщика надо под стать..
+18
-5
+13
Ответ Александр
лёд "занят"... до вечера плановые занятия групп, а после "очередь" на "свободный лёд".... кому на прогоны, кому на постановки...
Кем занят что ученикам АП лёд доступен только ночью😱
+18
-5
+13
Что она может поставить, она сама два последних года в одиночке не одну программу аыкатать не могла. Да и в паре ангела всего испаганила
+44
-31
+13
Ой зря, тренер Дзепки в интервью намекала, что программу от Косторной ей потом пришлось очень сильно переделывать.
+27
-14
+13
Ответ Дарина Морозова
Невероятно, бедная девочка, в 23:40 на катке.... Зачем??
Да ладно, ей же не 5 лет. И от катка до дома 5 минут. Но так как она у Плюща, нужно конечно , негодовать 😁
+44
-33
+11
В этом сезоне Алена Дзепке ставила? Вроде неплохо получилось. Интересно.
+25
-14
+11
Ну и зря. В это время ребенок должен спать. С утра координация будет плохая потом и плохое самочувствие. Так и до травм недалеко. Проверить бы что там творится, в этой академии
+23
-12
+11
Ответ elenaa
и другого постановщика, очень любила Косторную как одиночницу, но как постановщик она еще пробует....и такой талантливой девочке как Лена можно было найти постановщика и поопытнее, тем более проблемы у Лены есть не попадает в музыку да и по интерпретации бывает отстает от других топовых фигурстлк, хотя конек шикарный и Леночка очень талантлива, постановщика надо под стать..
А почему Плющ должен делать для Лены что-то особенное? Не нравится - пусть уходят или платят за ШЛБ. Лена новис еще без всяческих перспектив на международку, зато с перспективой ухода в другой штаб со скандалом. Чем она заслужила что-то особенное?
+15
-5
+10
Мама присутствует при постановке программы или на кухне в интернет свои видосики выкладывает в это время ? О КП будем судить, когда увидим её на соревнованиях.
+11
-2
+9
А мне тут интересно, какова цель именно вот этого "кружочка" с указанием времени. Не просто информация, что работают над постановкой с Аленой Косторной (это было бы вполне понятно, информативно и интересно), а вот именно указание, что делается это примерно в полночь. И не сама же Лена придумала это ночью записывать и в сеть выкладывать.
+10
-1
+9
Начинающий тренер, начинающий постановщик (без базового образования), начинающий фигурист... Все прекрасны в этом трио! Мама в роли спонсора для начинающих педагогов, это ее личное дело, хотя за обучение всегда платит сам обучающийся. Ребенка безумно жалко: почему талантливую девочку используют как тренажёр для наработки опыта начинающие учителя?
+22
-13
+9
Ответ SNM
Косторная ставила программу Дзепке. Все остались довольны.
короткую? слизанную с блюза Майи?
+26
-17
+9
Дива - для дивы! Это будет шедевр! У Алёны есть вкус и чувство стиля для работы постановщиком. Софии Дзепке очень хорошо помогла с программой.
+15
-6
+9
Если бы программу ночью ставили в штабе Тутберидзе, здесь бы написали: какие труженики, только так куются победы и готовятся великие чемпионы. Но раз ставят у Плющенко... Да ещё и Косторная, то.... Это другое.
+44
-35
+9
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