Алена Косторная ставит короткую программу Елене Костылевой
Елена Костылева рассказала, кто станет хореографом ее короткой программы.
«Всем привет! Время уже 23.40, я на постановке программы с Аленой Косторной. Короткой программы», – сказала Костылева.
Ранее 12-летняя фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.
Какие-то из них вполне могут вызывать антипатию.
А так же по поводу хореографа без проф. диплома))
Это вроде называется сенситивная антипатия.
Откуда берётся - непонятно 🙄
Это ребенок. Месяц апрель еще только. Алёна живет тут же, это не заграничный хореограф, который на два дня прилетел и надо успеть любой ценой и это не Глйх у которого 100 программ в сезоне. И это акадэмия, которая при каждом удобном случае кричит, что у них все самое лучшее и много льда