Илья Авербух: «Мишина и Галлямов – лидеры российского и мирового парного катания. Им однозначно надо учить новые, более сложные элементы»

Теги Тамара Москвина Илья Авербух пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Авербух считает, что Мишиной и Галлямову нужно учить элементы ультра-си.

«Анастасия Мишина и Александр Галлямов – лидеры российского и мирового парного фигурного катания. Любые ведущие спортсмены должны идти вперед и раздвигать границы.

Тамара Николаевна Москвина – тот человек, который всегда помогает фигуристам развиваться. Двух мнений быть не может, однозначно, надо учить новые, более сложные элементы.

Только большое уважение и поддержка ребятам, будем ждать исполнения четверного выброса от Анастасии и Александра на соревнованиях», – сказал хореограф и продюсер.

4 комментария
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Вечер перестает быть томным. Кому еще не позвонили и не спросили про четверной выброс, который учат Настя и Саша? Теперь уже хочется увидеть попытки, из-за чего весь сыр-бор.
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ещё никто и никогда
не выиграл и одного соревнования в интернете,
а лидеров наназначили и побед наприсуждали - туеву хучу!
один пятикратный чего стоит...
ну и в чём прикол?)
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Просто отлично: парники поубиваются на 4х выбросах, мальчики на 4х акселях, а девочки на пубертате. Классный сезон нас ждёт.
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и новые шоу
а не старье перелицованное
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