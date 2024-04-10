Илья Авербух: «Мишина и Галлямов – лидеры российского и мирового парного катания. Им однозначно надо учить новые, более сложные элементы»

Авербух считает, что Мишиной и Галлямову нужно учить элементы ультра-си.

« и – лидеры российского и мирового парного фигурного катания. Любые ведущие спортсмены должны идти вперед и раздвигать границы.

Тамара Николаевна Москвина – тот человек, который всегда помогает фигуристам развиваться. Двух мнений быть не может, однозначно, надо учить новые, более сложные элементы.

Только большое уважение и поддержка ребятам, будем ждать исполнения четверного выброса от Анастасии и Александра на соревнованиях», – сказал хореограф и продюсер.