Илья Авербух: «Мишина и Галлямов – лидеры российского и мирового парного катания. Им однозначно надо учить новые, более сложные элементы»
Авербух считает, что Мишиной и Галлямову нужно учить элементы ультра-си.
«Анастасия Мишина и Александр Галлямов – лидеры российского и мирового парного фигурного катания. Любые ведущие спортсмены должны идти вперед и раздвигать границы.
Тамара Николаевна Москвина – тот человек, который всегда помогает фигуристам развиваться. Двух мнений быть не может, однозначно, надо учить новые, более сложные элементы.
Только большое уважение и поддержка ребятам, будем ждать исполнения четверного выброса от Анастасии и Александра на соревнованиях», – сказал хореограф и продюсер.
не выиграл и одного соревнования в интернете,
а лидеров наназначили и побед наприсуждали - туеву хучу!
один пятикратный чего стоит...
ну и в чём прикол?)
а не старье перелицованное