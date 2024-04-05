Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»
Елена Костылева опубликовала совместное фото с Алексеем Мишиным.
«С великим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Воспитавшим моего тренера – Евгения Викторовича Плющенко.
Я теперь ученица Евгения Викторовича. Получается, Алексей Николаевич как мой дедушка в фигурном катании.
Много раз видела Алексея Николаевича на соревнованиях, но стеснялась попросить сфотографироваться. Но в этот раз осмелилась», – говорится на странице Костылевой в соцсети.