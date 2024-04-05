Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин женское катание Елена Костылева Фигурное катание

Елена Костылева опубликовала совместное фото с Алексеем Мишиным.

«С великим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Воспитавшим моего тренера – Евгения Викторовича Плющенко.

Я теперь ученица Евгения Викторовича. Получается, Алексей Николаевич как мой дедушка в фигурном катании. 

Много раз видела Алексея Николаевича на соревнованиях, но стеснялась попросить сфотографироваться. Но в этот раз осмелилась», – говорится на странице Костылевой в соцсети.

 

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4 комментария
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В этом плане Мишин-молодец, не видела, чтобы отказывал на любом соревновании и болельщикам в фотографии.
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МамоИро в высшем обществе. С-счастье. Ну хоть Марго оставит в покое.
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Ответ Lennuci
А треники почему не со склада АП в дополнение к кофточке?
Это кофточка ффкр
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