Костылева опубликовала совместное фото с Мишиным: «Алексей Николаевич теперь как мой дедушка в фигурном катании»

Елена Костылева опубликовала совместное фото с Алексеем Мишиным.

«С великим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Воспитавшим моего тренера – Евгения Викторовича Плющенко.

Я теперь ученица Евгения Викторовича. Получается, Алексей Николаевич как мой дедушка в фигурном катании.

Много раз видела Алексея Николаевича на соревнованиях, но стеснялась попросить сфотографироваться. Но в этот раз осмелилась», – говорится на странице Костылевой в соцсети.