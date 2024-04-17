Мария Талалайкина завершила спортивную карьеру

Теги сборная России женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина сообщила о завершении карьеры.

В сезоне-2021/22 Талалайкина предприняла попытку перейти в сборную Италии, но спустя год вернулась в Россию. На чемпионате России-2024 она заняла 17-е место. 

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались.

Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И все, больше на тренировки я не выходила. Слишком много факторов повлияло на мое решение», – рассказала Талалайкина.

22 комментария
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Хорошая, яркая фигуристка. Артистичная. Советую всем посмотреть ее "индийскую" программу под саундрек из "Девдаса", а еще "Величайшего шоумена".
+47
-14
+33
Ответ Залина Малина
Хорошая, яркая фигуристка. Артистичная. Советую всем посмотреть ее "индийскую" программу под саундрек из "Девдаса", а еще "Величайшего шоумена".
А мне Малефисента у неё нравилась.
+35
-11
+24
Ожидаемое решение со стороны Маши. Надеюсь, что она найдёт себе достойное занятие и выберет профессию по душе. Удачи !
+24
-4
+20
Еще на ЧР всё было понятно, т.к. в кике Маша благодарила и всех, а потом попрощалась. Удачи ей в дальнейшей деятельности!
+17
-1
+16
Жаль. В начале сезона она была в относительно неплохой форме, приятные программы, но к ЧР что-то случилось и было очевидно, что она не готова. Что ж, удачи Маше в том, чем она решила заниматься!
+28
-13
+15
уже давно к сожалению было понятно, что она завершит карьеру(
Удачи Маше!
+10
0
+10
Удачи ей в дальнейшем
+13
-4
+9
Ответ Каролина!
Почему?
ТАТ, комментируя выступление, в весьма грубой форме не намекнула, что с таким весом выступать нельзя, худеть надо
+10
-1
+9
Ответ Залина Малина
Хорошая, яркая фигуристка. Артистичная. Советую всем посмотреть ее "индийскую" программу под саундрек из "Девдаса", а еще "Величайшего шоумена".
А мне оч нравился ее Чик чик) такая она там огненная была)
+20
-11
+9
Ответ Delirium
Жаль. В начале сезона она была в относительно неплохой форме, приятные программы, но к ЧР что-то случилось и было очевидно, что она не готова. Что ж, удачи Маше в том, чем она решила заниматься!
По моим воспоминаниям она по ходу сезона набирала форму, в начале была слабовата, не выдерживала произвольную совсем. Не считаю ее выступление на ЧР плохим, на самом деле то, что она вообще на него отобралась - большой успех для нее. Все-таки не 15-16 лет уже. В общем, провела прощальный сезон, за который не стыдно.
+15
-9
+6
Выступления Маши не забыть. Пусть без пьедесталов, она не из тех, про кого скажешь, что была в тени. Яркое взрослое катание в штучных программах.
+8
-4
+4
Жаль, но ожидаемо. Удачи Маше в дальнейшем.
+4
0
+4
Тогда почувствовала по сле её выступления, что она закончит. Трогательно очень было. Удачи Марии! Начинала и закончила в России
+15
-12
+3
Почему-то Маша у меня ассоциируется с Малифесентой. Интересная, дорогая программа, и Маша в ней так органична была..Удачи, здоровья и своей счастливой дороги в жизни яркой харизматичной девушке.
+16
-13
+3
Очень интересная фигуристка. Жаль, что так и не смогла реализоваться в полную силу. Пусть ей повезет в чем-то новом!
+12
-9
+3
а сложись у неё с Италией, возможно до сих пор каталась бы

тупые пиццоеды, отказали человеку, который к тому моменту там был почти год, учил язык, приспосабливался, и в целом неплохо себя чувствовал, в ВНЖ...
+11
-8
+3
один из факторов имеет ФИО - ТАТ
+17
-15
+2
как жаль...
яркая фигуристка, бравшая своей харизмой и неподдельными эмоциями
как она радовалась своему прокату на одном из этапов

лично мне Маша запомнится именно такой, пускай даже без больших достижений...
+6
-5
+1
Удачи Талалайкиной! Крутая фигуристка была!
+7
-6
+1
Думал в Италии у Ангелины Туренко будет Серафима Саханович,но Сима не выступала в сезоне 2020-2021 наверное из-за травмы.
0
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Ответ Лакс
один из факторов имеет ФИО - ТАТ
Почему?
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0
каталась красиво. Я за нее болела.
+12
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