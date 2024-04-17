Мария Талалайкина завершила спортивную карьеру

Фигуристка Мария Талалайкина сообщила о завершении карьеры.

В сезоне-2021/22 Талалайкина предприняла попытку перейти в сборную Италии, но спустя год вернулась в Россию. На чемпионате России-2024 она заняла 17-е место.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались.

Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И все, больше на тренировки я не выходила. Слишком много факторов повлияло на мое решение», – рассказала .