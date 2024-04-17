Мария Талалайкина завершила спортивную карьеру
Фигуристка Мария Талалайкина сообщила о завершении карьеры.
В сезоне-2021/22 Талалайкина предприняла попытку перейти в сборную Италии, но спустя год вернулась в Россию. На чемпионате России-2024 она заняла 17-е место.
«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались.
Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И все, больше на тренировки я не выходила. Слишком много факторов повлияло на мое решение», – рассказала Талалайкина.
Удачи Маше!
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