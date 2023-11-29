ФФКР: «Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Крыловой. В США Аннабель пройдет курс лечения после травмы»

Фигуристы Морозов и Еременко хотят продолжить сотрудничество с тренером Крыловой.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).

«Танцевальная пара и намерены продолжить сотрудничество с тренером .

В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», – говорится в сообщении .

Ранее РИА Новости сообщало, что Морозов и Еременко ушли из группы Крыловой и планируют тренироваться в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель.

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