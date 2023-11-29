ФФКР: «Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Крыловой. В США Аннабель пройдет курс лечения после травмы»

Теги сборная России травмы танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Фигуристы Морозов и Еременко хотят продолжить сотрудничество с тренером Крыловой.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).

«Танцевальная пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой.

В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», – говорится в сообщении ФФКР.

Ранее РИА Новости сообщало, что Морозов и Еременко ушли из группы Крыловой и планируют тренироваться в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

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33 комментария
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Agura
Ответ Katerina Sunny
Что там за травма, которая лечится только в Америке?
Воспаление хитрости. Очень сложно поддается лечению.
+28
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Lennuci
Так бы и сказали, что уехали на зимовку в Америку и попутно решаются вопросы перехода. И что за магический курс лечения понадобился, если она уже вовсю тренировалась?
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Viks
Курс лечения от пореза? - Уморили.
+21
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Viks
Курс лечения от пореза? - Уморили.
у вас все силы ушли на теоретизирования о переходах, а вот медицинские познания отсутствуют, так что не стоит кичиться некомпетентностью.
+10
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Orange carrot
Ну да, ну да, знаем мы одних таких.
Николя пошел по тем же граблям, начал лапшу на уши вешать? Конечно, надо сначала найти запасной аэродром в виде сборной, а потом уже рвать со сборной России, но все же нехорошо выходит.
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Lennuci
С переходом то что? Или "два источника, не связанных друг с другом", гонялись с утра за жареным?
Лапидарность с Журанковым, видимо.
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Юлия Ягунова
Зачем они выходили в России в сезон, глупость, сразу бы сидели карантин
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Ирина С
Костомарова с того света вытянули, а Морозов порез лодыжки не смогли залечить! Чего только не придумают, чтобы скрыть истинные мотивы. Фантазёры!
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Katerina Sunny
Что там за травма, которая лечится только в Америке?
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smoky eyes
Слухи о моей … смене страны сильны преувеличены
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Melena
Вот тебе и "здрасьте"! Так ушли или не ушли?
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Defender64
Ответ Katerina Sunny
Что там за травма, которая лечится только в Америке?
Вообще комментарий выглядит так, как будто человек, за руку пойманный на месте преступления, начинает с серьёзными щами придумывать самые нелепые оправдания.
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Лакс
Все хотел написать, что давайте подождем инфы не от Жукова, а от них самих.
Хотя и по опыту инфоповодов Жукова это и так ясно, но главное то, что как я понимаю/кажется нет Олиперспектив у переходов за США/Францию.
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Юра Плисецкий
Кто и на каких основаниях запустил слух о переходе - уже и неважно.
Общественность одобрила. Есть над чем подумать.
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Black&White
Ответ Viks
Курс лечения от пореза? - Уморили.
Вам бы, наверное, не хотелось чтобы вас так порезали.
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Katerina Sunny
Ответ Defender64
Вообще комментарий выглядит так, как будто человек, за руку пойманный на месте преступления, начинает с серьёзными щами придумывать самые нелепые оправдания.
А вы понимаете смысл сотрудничества с Крыловой, если они тренироваться будут в Америке, а Крылова в Москве?
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Назар Игорь
Ответ Defender64
Вообще комментарий выглядит так, как будто человек, за руку пойманный на месте преступления, начинает с серьёзными щами придумывать самые нелепые оправдания.
А какой смысл им оправдываться? И главное перед кем? Кому и чем они обязаны, если за всë платил Морозов?
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Адриана
В Москве уже порез вылечить нельзя?
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sabina_katarina
Неужели с медициной в России настолько плохо?) Федра сейчас будет усиленно их прикрывать, а потом - вуаля, перешли! Всё это уже с Дианой проходили.
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Black&White
Уже развернули? Никто не выйдет из рос сборной, кроме Дишечки с Дэвисом.
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N-fox
Не очень понятно, зачем долечиваться в Америке, и еще и тренироваться там, ну ок.
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a71
Курс лечения Шанаева оплачивает?
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Anna
Скорее всего будут ждать до весны, если допустят - останутся, не допустят, то карантин отсидели, отпустить должны без проблем
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SNM
Морозов всегда хотела тренироваться в Америке у отца, с Нарижным у них поэтому произошёл разрыв, а Ерёменко, видимо, согласен. Планы будут ясны, если приедут на ЧР. Значит, у Крыловой остаются только ПЧ, должна в них вложиться по полной. Что-то вспомнила прогноз Вайцеховской в начале сезона о соперничестве Крыловой и Жулина. Крылова должна была лидировать, потому что Жулин потеряет интерес. Как всегда, пальцем в небо. Постоянство - признак мастерства.
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Nensy22
Да-да. Про Диану с Глебом тоже так говорили.
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Виктория Обер
Ну да, все как с дочерью Тутберидзе повторяется. Будет куча версий, туда-сюда, потом, вдруг, в момент, раз и Франция.
Пока непонятно, зачем же ехать лечится в США, у нас же самое лучшее здравоохранение в мире, окромя КНДР. Думаю, даже - во Вселенной. Окромя КНДР.
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Анна Беляева
Ответ Лакс
Все хотел написать, что давайте подождем инфы не от Жукова, а от них самих. Хотя и по опыту инфоповодов Жукова это и так ясно, но главное то, что как я понимаю/кажется нет Олиперспектив у переходов за США/Францию.
Олиперспективы могут быть только при переходе за страны, где можно по договоренности в обход правил сделать гражданство, то есть по большей части - бывший соцлагерь, если говорить о ФК. Если задача просто съездить на ОИ, то надо выбирать Азербайджан, Армению, прочие Молдавии. Ни в одной европейской стране они уже не успеют сделать гражданство к олимпиаде, тем более не самый топовый дуэт. Сейчас разумнее всего тихо сесть и ждать, что весной подвинется/не подвинется с нашим допуском, хотя Морозовым все одно не грозит международка от России. Квот не хватит в обозримые сроки.
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Orange carrot
Ответ SNM
Морозов всегда хотела тренироваться в Америке у отца, с Нарижным у них поэтому произошёл разрыв, а Ерёменко, видимо, согласен. Планы будут ясны, если приедут на ЧР. Значит, у Крыловой остаются только ПЧ, должна в них вложиться по полной. Что-то вспомнила прогноз Вайцеховской в начале сезона о соперничестве Крыловой и Жулина. Крылова должна была лидировать, потому что Жулин потеряет интерес. Как всегда, пальцем в небо. Постоянство - признак мастерства.
Кагановская тоже у Крыловой
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Ayla
Ответ Orange carrot
Кагановская тоже у Крыловой
на разных катках? формально может у Крыловой, а фактически сейчас нет
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