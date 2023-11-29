ФФКР: «Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Крыловой. В США Аннабель пройдет курс лечения после травмы»
Фигуристы Морозов и Еременко хотят продолжить сотрудничество с тренером Крыловой.
Об этом сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).
«Танцевальная пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой.
В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», – говорится в сообщении ФФКР.
Ранее РИА Новости сообщало, что Морозов и Еременко ушли из группы Крыловой и планируют тренироваться в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель.
Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?
Николя пошел по тем же граблям, начал лапшу на уши вешать? Конечно, надо сначала найти запасной аэродром в виде сборной, а потом уже рвать со сборной России, но все же нехорошо выходит.
Лапидарность с Журанковым, видимо.
Хотя и по опыту инфоповодов Жукова это и так ясно, но главное то, что как я понимаю/кажется нет Олиперспектив у переходов за США/Францию.
Общественность одобрила. Есть над чем подумать.
Пока непонятно, зачем же ехать лечится в США, у нас же самое лучшее здравоохранение в мире, окромя КНДР. Думаю, даже - во Вселенной. Окромя КНДР.