Тренер Соколова о столкновении Шанаевой и Морозов: «Танцоры должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова высказалась о столкновении фигуристок Шанаевой и Морозов.

– Возвращаясь к Красноярску: на разминке ритм-танца случился громкий инцидент со столкновением Аннабель Морозов и Елизаветы Шанаевой.  Миронова и Устенко были в той же разминке. Заметили ли они, что что-то происходит? Такие вещи выбивают из колеи?

– На разминке все погружены в себя. В процессе ни я, ни мои ребята не обратили внимания, что что-то произошло. Екатерина и Евгений заметили какую-то суету, но что все очень серьезно, мы увидели лишь после того, как разминка закончилась и Игорь Еременко вынес Аннабель на руках.

– В вашей практике или у ваших учеников были подобные столкновения?

– Сразу ничего не вспоминается, а если не вспоминается, значит, не было чего-то подобного.

– После инцидента высказывалось мнение, что пять пар в танцевальной разминке – это слишком много и нужно уменьшать количество до четырех. Как вам кажется, может ли это помочь избежать таких случаев в будущем?

– Нет, я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке – это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция.

Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций.

В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит – это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность, – сказала тренер.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки

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18 комментариев
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Ответ zparrow
Во всем мире извиняются перед той что увела от тебя партнера, и почти уничтожила твою карьеру? А можете показать примеры таких чудес?
Да уводят партнера и в жизни и на льду не,для того, чтоб потом ,извиняться. Но, когда дело,касается травм, это другое дело. Можно и извиниться.
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"Здесь же произошла нелепая случайность, – сказала тренер"-если это была бы нелепая случайность Адекватные люди, причинившие боль другому-ведут себя по другому чем продемонстрировала ваша парочка-интересуются что произошло и извиняются, спрашивают не нужна ли помощь, а не то что цинично напоказ было устроено не адекватной спортсменкой.
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Ничего себе, случайность. Анабелька сколько пропустила стартов. Да еще и Федерацию поменяет. Конечно , не из-за,этого. Но тем, не менее, Шанаева хоть бы извинилась публично, как это делается во всем мире.
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Вообще меня жутко смешит, когда я вижу как тетки (годами ни за что травившие Медведеву) осуждают Шанаеву, делая вид что истории с тем как Морозов разбила ее пару, как бы и не существует. Случайно порезала ногу девочке? Значит извинись! И нечего тут вспоминать как эта девочка разбила твою пару!!!

Специфическая женская логика. Запредельное лицемерие.
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+2
Ответ zparrow
Во всем мире извиняются перед той что увела от тебя партнера, и почти уничтожила твою карьеру? А можете показать примеры таких чудес?
все эти сказки что кто то кого то увел как телка-только в головах не зрелых людей, без встречного желания и намерения-никого не увести,всегда двое заинтересованных-никак по другому.
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Ответ zparrow
На видео было видно что Морозова смотрит как Шанаева подъезжает к ней спиной. И ничего не делает, хотя прекрасно видела ситуацию. Видимо решила что неудачница, у которой она увела партнера, недостойна ее внимания. Ну и кто виноват в том что случилось?
Ты стоишь во дворе дома и смотришь, как машина поъезжает к тебе задом... Ну, и кто будет виноват?
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Есть какие-нибудь правила для разминки?
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Конечно, нужно быть внимательным и осторожным во избежание столкновений, а Шанаева говорила, что во время разминок любит рассматривать трибуны и зрителей..
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Сколько отмывателей шанаевской репутации прибежало!
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Шанаева смотрела на 360° или плохо владеет своим телом?
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Ответ Дружба11
все эти сказки что кто то кого то увел как телка-только в головах не зрелых людей, без встречного желания и намерения-никого не увести,всегда двое заинтересованных-никак по другому.
это у вас какие-то странные сказочные фантазии.
А в реальной жизни если бы эта фурсетка Морозов не появилась где-то на пути бывшего партнера Шанаевой, и не сделала ему предложение, то скорее всего они бы с Шанаевой катались вместе еще много лет. Вот так, все просто.
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Ответ zparrow
Вообще меня жутко смешит, когда я вижу как тетки (годами ни за что травившие Медведеву) осуждают Шанаеву, делая вид что истории с тем как Морозов разбила ее пару, как бы и не существует. Случайно порезала ногу девочке? Значит извинись! И нечего тут вспоминать как эта девочка разбила твою пару!!! Специфическая женская логика. Запредельное лицемерие.
То есть вы считаете, что вот такая месть - это нормально?
Я прекрасно понимаю все эмоции Лизы по поводу судьбы её пары с Нарижным.
Но её плохо скрываемое злорадство после этого столкновения Лизу тоже не красит.
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Ответ Бузина
То есть вы считаете, что вот такая месть - это нормально? Я прекрасно понимаю все эмоции Лизы по поводу судьбы её пары с Нарижным. Но её плохо скрываемое злорадство после этого столкновения Лизу тоже не красит.
Я не знаю что там происходит в ваших странных волнующих фантазиях, но в реальности было случайное столкновение с небольшими последствиями в виде поврежденной кожи.
Никакой мести не было, и ваша волшебная способность читать мысли Лизы, это тоже такой же бред. 😏
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