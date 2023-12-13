Тренер Соколова о столкновении Шанаевой и Морозов: «Танцоры должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций»

Тренер Елена Соколова высказалась о столкновении фигуристок Шанаевой и Морозов.

– Возвращаясь к Красноярску: на разминке ритм-танца случился громкий инцидент со столкновением и . Миронова и Устенко были в той же разминке. Заметили ли они, что что-то происходит? Такие вещи выбивают из колеи?

– На разминке все погружены в себя. В процессе ни я, ни мои ребята не обратили внимания, что что-то произошло. Екатерина и Евгений заметили какую-то суету, но что все очень серьезно, мы увидели лишь после того, как разминка закончилась и вынес Аннабель на руках.

– В вашей практике или у ваших учеников были подобные столкновения?

– Сразу ничего не вспоминается, а если не вспоминается, значит, не было чего-то подобного.

– После инцидента высказывалось мнение, что пять пар в танцевальной разминке – это слишком много и нужно уменьшать количество до четырех. Как вам кажется, может ли это помочь избежать таких случаев в будущем?

– Нет, я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке – это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция.

Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций.

В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит – это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность, – сказала тренер.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки