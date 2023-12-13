Тренер Соколова о столкновении Шанаевой и Морозов: «Танцоры должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций»
Тренер Елена Соколова высказалась о столкновении фигуристок Шанаевой и Морозов.
– Возвращаясь к Красноярску: на разминке ритм-танца случился громкий инцидент со столкновением Аннабель Морозов и Елизаветы Шанаевой. Миронова и Устенко были в той же разминке. Заметили ли они, что что-то происходит? Такие вещи выбивают из колеи?
– На разминке все погружены в себя. В процессе ни я, ни мои ребята не обратили внимания, что что-то произошло. Екатерина и Евгений заметили какую-то суету, но что все очень серьезно, мы увидели лишь после того, как разминка закончилась и Игорь Еременко вынес Аннабель на руках.
– В вашей практике или у ваших учеников были подобные столкновения?
– Сразу ничего не вспоминается, а если не вспоминается, значит, не было чего-то подобного.
– После инцидента высказывалось мнение, что пять пар в танцевальной разминке – это слишком много и нужно уменьшать количество до четырех. Как вам кажется, может ли это помочь избежать таких случаев в будущем?
– Нет, я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке – это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция.
Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций.
В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит – это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность, – сказала тренер.
Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?
«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки
Специфическая женская логика. Запредельное лицемерие.
А в реальной жизни если бы эта фурсетка Морозов не появилась где-то на пути бывшего партнера Шанаевой, и не сделала ему предложение, то скорее всего они бы с Шанаевой катались вместе еще много лет. Вот так, все просто.
Я прекрасно понимаю все эмоции Лизы по поводу судьбы её пары с Нарижным.
Но её плохо скрываемое злорадство после этого столкновения Лизу тоже не красит.
Никакой мести не было, и ваша волшебная способность читать мысли Лизы, это тоже такой же бред. 😏