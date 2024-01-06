Софья Самоделкина: «Пропуск сезона казался просто катастрофой. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось»
Фигуристка Самоделкина высказалась о пропуске сезона и выступлении в Казахстане.
Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Сейчас фигуристка проходит процедуру смены спортивного гражданства на казахстанское.
– Вы уже несколько месяцев ждете релиз от российской федерации фигурного катания. Эта мысль сильно угнетает? Или психологически проще вообще выкинуть эту тему из головы?
– Меня, безусловно, оповещали о варианте, при котором вообще придется пропустить сезон. Просто сначала такая перспектива не укладывалась в голове: как это – пропустить сезон? Это казалось таким ужасным, просто катастрофой. Но потом я пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), мы понемногу начали катать программы.
Обычно, когда нет соревнований, ты не катаешь программы целиком. А тут я стала это делать. Как будто мысленно готовлюсь к тем турнирам, которые есть, допустим, у других девочек. Те же этапы Гран-при России. То есть вообще не было такого, что я приходила на тренировку и не знала, чем заняться.
Да и сейчас работы выше головы просто. Над прыжками, над скольжением. Вращения какие-то новые, может быть, получится придумать. Ну то есть очень много всего.
– Получается, нет ничего страшного в том, что нынешний сезон проходит для вас без соревнований?
– Конечно, в глубине души по-прежнему хочется выступать. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось. Сейчас я спокойно это воспринимаю. Только от меня зависит, до скольких лет буду кататься.
– И до скольких же?
– Пока не могу ответить. Многие тоже ведь говорят о намерениях кататься долго, а на деле все выходит иначе. Может, я выиграю свой первый чемпионат мира и скажу себе: «Хватит!» А может, наоборот, захочу соревноваться еще и еще.
– То есть задачу выиграть чемпионат мира вы перед собой ставите?
– Это да, это хочется. Очень, – сказала Самоделкина.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
Софу не включили в сборную на пост Олимпийский сезон, хотя она была на 5 месте на ЧР
Вон, случайно узнаём, что КК на балансе федерации. Прелесть же.
Соня прекрасная фигуристка и очень красивая девочка, но, надо признать, что губа у неё не дура.
А она та как раз, как никто другой, умеет раздуть трагедию из ничего, если захочет. Тут другая задача была видимо, наоборот все сгладить
Как она попадет в сборную России, если она не гражданка России?))