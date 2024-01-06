Софья Самоделкина: «Пропуск сезона казался просто катастрофой. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось»

Теги Евгений Плющенко чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Самоделкина высказалась о пропуске сезона и выступлении в Казахстане.

Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Сейчас фигуристка проходит процедуру смены спортивного гражданства на казахстанское.

– Вы уже несколько месяцев ждете релиз от российской федерации фигурного катания. Эта мысль сильно угнетает? Или психологически проще вообще выкинуть эту тему из головы?

– Меня, безусловно, оповещали о варианте, при котором вообще придется пропустить сезон. Просто сначала такая перспектива не укладывалась в голове: как это – пропустить сезон? Это казалось таким ужасным, просто катастрофой. Но потом я пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), мы понемногу начали катать программы.

Обычно, когда нет соревнований, ты не катаешь программы целиком. А тут я стала это делать. Как будто мысленно готовлюсь к тем турнирам, которые есть, допустим, у других девочек. Те же этапы Гран-при России. То есть вообще не было такого, что я приходила на тренировку и не знала, чем заняться.

Да и сейчас работы выше головы просто. Над прыжками, над скольжением. Вращения какие-то новые, может быть, получится придумать. Ну то есть очень много всего.

– Получается, нет ничего страшного в том, что нынешний сезон проходит для вас без соревнований?

– Конечно, в глубине души по-прежнему хочется выступать. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось. Сейчас я спокойно это воспринимаю. Только от меня зависит, до скольких лет буду кататься.

– И до скольких же?

– Пока не могу ответить. Многие тоже ведь говорят о намерениях кататься долго, а на деле все выходит иначе. Может, я выиграю свой первый чемпионат мира и скажу себе: «Хватит!» А может, наоборот, захочу соревноваться еще и еще.

– То есть задачу выиграть чемпионат мира вы перед собой ставите?

– Это да, это хочется. Очень, – сказала Самоделкина.

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63 комментария
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Такое ощущение, будто интервьюер обошёл все острые углы. Почему выгнали из ЦСКА? Почему не получилось заявиться на чемпионат в Казахстане? Как дела с (не)релизом? Непонятно.
+31
0
+31
Ответ lepestok
у нас сборная формируется по результатам ЧР. К тому же ее не включили в резерв, потому что знали, что она меняет гражданство)))
Хромых не было на ЧР, как она в сборную попала?
Софу не включили в сборную на пост Олимпийский сезон, хотя она была на 5 месте на ЧР
+19
-3
+16
Почему не получилось, хочется знать ответ
+16
-1
+15
Ответ Франтин
Такое ощущение, будто интервьюер обошёл все острые углы. Почему выгнали из ЦСКА? Почему не получилось заявиться на чемпионат в Казахстане? Как дела с (не)релизом? Непонятно.
в фк, 95% - кулуарные договорённости. Поэтому и непонятно.
Вон, случайно узнаём, что КК на балансе федерации. Прелесть же.
+12
0
+12
Ответ flyhigh
Помню, как Соня молилась, чтобы перенесли ОИ, видимо, Вселенная отвечает ей
а теперь, видимо, мечтает, чтобы наших еще дольше не допускали))0 продуманная девица
+20
-8
+12
Ответ flyhigh
Однозначно, поэтому и решилась на смену гражданства в надежде собрать все плюшки)
да, и уже уверенно рассуждает про титул чемпионки мира)) надеюсь, наших все же допустят и все встанет на свои места)
+13
-3
+10
Главное, чтобы в Казахстане в итоге приняли. А то они что-то ни да, ни нет не говорят и вообще делают вид, что впервые слышат о Софье
+14
-5
+9
Ответ Мороженко
Хромых не было на ЧР, как она в сборную попала? Софу не включили в сборную на пост Олимпийский сезон, хотя она была на 5 месте на ЧР
Хромых в резерве, а не в основном составе. А как в сборной Москвы оказалась посредственная пара Косто-Куница не хотите прокомментировать?
+11
-2
+9
Ответ Прекрасная фурия
У нас только блатным Дэвисам и Морозоффам все можно. Остальным - по закону.
ДС так же пропускали сезон как и Самоделкина
+11
-3
+8
Ответ lepestok
а теперь, видимо, мечтает, чтобы наших еще дольше не допускали))0 продуманная девица
Однозначно, поэтому и решилась на смену гражданства в надежде собрать все плюшки)
+11
-3
+8
Ответ lepestok
почему не светит? Технически она превосходит всех, если, конечно, сделает свой контент. Раньше она сильно от недокрутов страдала, сейчас не знаю.
Она никогда не делала свой контент, а фигуристка это не вино, с годами не становиться лучше. Пик ультра-си это 12-16 лет, если ты в этот период не показывала стабильность, то с чего бы начать показывать в 17 и далее лет.
+6
0
+6
Ответ lepestok
Софа была в сборной, в юниорской, потому что она была юниоркой по правилам. Хромых включили в резерв, потому что она изначально была в сборной, но не выступала из-за травмы.
Соня Акатьева тоже по правилам юниорка, но она во взрослой сборной
+7
-1
+6
Ответ Мороженко
Куницы это отдельная история, и они не в сборной России, там разный регламент. А вот Майя весь сезон не выступала и оказалась в резерве, а Софа участвовала во всех турнирах и её даже в резерве не оказалось
какая разница? пара-новодел, а государство им все оплачивает. С какого???
+7
-2
+5
Ответ lepestok
вдруг случится чудо))) мы же не знаем точно, могут фигуристки после 18 лет стабильно прыгать квады. Мы могли это увидеть на примере Саши и Ани, но они завершили как раз в этом возрасте. Теперь посмотрим на примере Софы и Камилы, обе девочки высокие с формами. В этом плане легче всего будет Аделии и Веронике - они от природы маленькие.
Аня и Саша, как и Камила это уникумы. Софа увы не гений фигурного катания, но последить за ней все равно будет интересно.
+5
0
+5
Ответ lepestok
Софа была в сборной, в юниорской, потому что она была юниоркой по правилам. Хромых включили в резерв, потому что она изначально была в сборной, но не выступала из-за травмы.
Хромых не выступала, а Софа весь сезон выступала
+6
-2
+4
В следующем сезоне выйдет на российские старты)
+5
-1
+4
Ну вот, картина немного вырислвывается. Все таки готовилась к переходу.
+4
0
+4
Ответ lepestok
да, и уже уверенно рассуждает про титул чемпионки мира)) надеюсь, наших все же допустят и все встанет на свои места)
Даже если и не допустят Самоделкиной титул ЧМ все равно не светит, за это можете не переживать, тут хотя бы в топ-10 войти.
+7
-4
+3
Мне прям нравится "Выиграю свой первый ЧМ"))) Первый))

Соня прекрасная фигуристка и очень красивая девочка, но, надо признать, что губа у неё не дура.
+3
0
+3
Жаль девочку, отпустили бы уже..
+5
-2
+3
Помню, как Соня молилась, чтобы перенесли ОИ, видимо, Вселенная отвечает ей
+9
-6
+3
Ответ Jessi
У Само истинная давыдовская техника с недокрутами, Плющенко вряд ли уже сможет исправить в таком возрасте
Самоделкиной 16 лет, все возможно) хотя, скорее всего, она еще растет и пубер продолжается
+3
0
+3
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Даже если и не допустят Самоделкиной титул ЧМ все равно не светит, за это можете не переживать, тут хотя бы в топ-10 войти.
почему не светит? Технически она превосходит всех, если, конечно, сделает свой контент. Раньше она сильно от недокрутов страдала, сейчас не знаю.
+3
0
+3
ничего не понятно. в октябре была новость, что казахи так и не подали заявку на ее переход. но ждали ее на ЧемпКазахстана как гражданку КЗ (говорили, там может участвовать любой гражданин). в итоге ничего не случилось…
+2
0
+2
Ответ Франтин
Такое ощущение, будто интервьюер обошёл все острые углы. Почему выгнали из ЦСКА? Почему не получилось заявиться на чемпионат в Казахстане? Как дела с (не)релизом? Непонятно.
значит запрещено озвучивать Интервью брала Вайц
А она та как раз, как никто другой, умеет раздуть трагедию из ничего, если захочет. Тут другая задача была видимо, наоборот все сгладить
+2
0
+2
а что она тогда делала вид, что ничего про переход не знает. Еще одна врушка
+10
-8
+2
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Она никогда не делала свой контент, а фигуристка это не вино, с годами не становиться лучше. Пик ультра-си это 12-16 лет, если ты в этот период не показывала стабильность, то с чего бы начать показывать в 17 и далее лет.
вдруг случится чудо))) мы же не знаем точно, могут фигуристки после 18 лет стабильно прыгать квады. Мы могли это увидеть на примере Саши и Ани, но они завершили как раз в этом возрасте. Теперь посмотрим на примере Софы и Камилы, обе девочки высокие с формами. В этом плане легче всего будет Аделии и Веронике - они от природы маленькие.
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Куницы это отдельная история, и они не в сборной России, там разный регламент. А вот Майя весь сезон не выступала и оказалась в резерве, а Софа участвовала во всех турнирах и её даже в резерве не оказалось
так она гражданство не вчера сменила) а в начале года
Как она попадет в сборную России, если она не гражданка России?))
+1
0
+1
Ответ Jessi
Конечно, продуманная. Самая большая ее удача в жизни-знакомство и дружба с Сашей.
Согласна с вами
+1
0
+1
Чет ходят вокруг да около. Отпустили чтоли? Или нет?
+1
0
+1
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