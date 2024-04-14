Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»

В федерации фигурного катания Казахстана высказались о переходе Самоделкиной.

«Решения по от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны.

Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления.

Все зависит от решения ФФКР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней», — заявила главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.