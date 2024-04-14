Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание переходы Матч ТВ Софья Самоделкина Фигурное катание

В федерации фигурного катания Казахстана высказались о переходе Самоделкиной.

«Решения по Софье Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны.

Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления.

Все зависит от решения ФФКР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней», — заявила главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
То есть, в декабре, как обещали наши старпёры из федры, никто ничего не решил?
+12
-2
+10
ни себе ни людям
+8
-2
+6
Такое впечатление что в Казахстане в федре агент ФФКР засел. Причём тут открепление? Для выступления на чемпионате Казахстана оно не нужно, надо просто было выслать приглашение спортсменке.
+5
-1
+4
Как они могут её не открепить, если Соня никакого отношения к России больше не имеет??? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+5
-1
+4
Сихарулидзе не занесли. толи дело с нашими грузинами.
+4
-1
+3
Будет чудом, если эти людоеды кого-то ценного отпустят
+4
-1
+3
Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана... Не кивай на соседа, а погляди на себя. В Казахстане, возможно, не знают русских пословиц и поговорок. Ждём разоблачительного ответа от ФФКР.
+4
-1
+3
Потихоньку проясняется. Сразу было понятно, что для выступления в другой стране недостаточно послать видео прокатов. Нужно всё оформить официально. Надеюсь, федерация поможет Софье.
+3
-1
+2
Ответ Юрий Костыгин
Судя по телеге Трусовой, Софу и так всё устраивает в этой жизни.
Она должна дома сидеть и плакать.
+1
0
+1
А наша федра говорила, что от Казахстана нет запроса.
Что-то мутят все.
+2
-1
+1
Ждём теперь коммениариев от ФФКР) Глядишь, ещё через несколько месяцев и составится полная картина событий)
+3
-2
+1
А нечего было прыгать ультра-си демонстративно. Теперь промаринуют по полной программе
+8
-7
+1
А почему нельзя официально завершить карьеру и возобновить в Казахстане?
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
А Соня вчера говорила, что писала письма в федерацию Казахстана, а они не отвечают.... Есть ли у Казахстана заинтересованность в спорсменке?
0
0
0
Вот и посмотрим, как отпустят Софу, которая пропустила сезон.
0
0
0
Ответ Е...С
Комментарий удален модератором
Нет запроса от Федерации фк Казахстана, нет. Решили бы быстрее, если бы он был
0
0
0
Ответ Девочка с севера
Как они могут её не открепить, если Соня никакого отношения к России больше не имеет??? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Кто это вам сказал? Девис , прожившая До 18 лет в России и выступавшая на ОИ за России в то же время оставалась гражданкой Америки.
0
0
0
Ответ Девочка с севера
А почему нельзя официально завершить карьеру и возобновить в Казахстане?
А почему Софа должна это делать, если много примеров, кто без завершения меняет страну?
0
0
0
Ответ Hardy
Будет чудом, если эти людоеды кого-то ценного отпустят
Будет чудом, если Казахстану нужна Соня, потому что приглашения на ЧК, запроса на переход от Казахстана вообще нет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий