Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»
В федерации фигурного катания Казахстана высказались о переходе Самоделкиной.
«Решения по Софье Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны.
Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления.
Все зависит от решения ФФКР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней», — заявила главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.
Что-то мутят все.