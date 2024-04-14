На уборку Центра фигурного катания Тутберидзе потратят почти 109 млн рублей за 20 месяцев

Теги Этери Тутберидзе деньги Фигурное катание

На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей.

Информация о контракте размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».

Объект закупки – «оказание услуг в области трудовых ресурсов по обеспечению уборщиками помещений, дворниками на объекте: Ледовый дворец по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 26, на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года».

Победителем конкурса стало ООО «Ладонеж». Цена контракта – 108 959 400 рублей 70 копеек.

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43 комментария
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5 миллионов за уборку в месяц.
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Цифра кажется огромной, но на самом деле это вполне адекватная стоимость. Площадь центра Тутберидзе - 20700 кв.м. По нормам на 100 кв.м. коммерческих площадей нужно 0,27 ставки уборщицы. Средняя ставка - 50 тыс.р. +30% соцвыплаты. Считаем стоимость месячных расходов на уборщиков 20700*0.01*0.27*50000*1.3=3,6 млн.руб. или 72,5 млн.руб. на одних только уборщиц (реально их будет, конечно, меньше). Добавить оплату уборки снега, чистку крыши зимой + стоимость расходных материалов, амортизацию оборудования, административные расходы - 108 млн. руб. за 20 месяцев не выглядят чем-то сильно завышенным. Новость высосана из пальца, неудачная попытка кликбейта
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Больницу в глубинке какой нибудь отремонтируйте на эти деньги
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А где она их взяла
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Кучу денег на все тратит государство, а дети еще и конверты обязаны нести Тутберидзе.
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Ответ ретроградный меркурий
Цифра кажется огромной, но на самом деле это вполне адекватная стоимость. Площадь центра Тутберидзе - 20700 кв.м. По нормам на 100 кв.м. коммерческих площадей нужно 0,27 ставки уборщицы. Средняя ставка - 50 тыс.р. +30% соцвыплаты. Считаем стоимость месячных расходов на уборщиков 20700*0.01*0.27*50000*1.3=3,6 млн.руб. или 72,5 млн.руб. на одних только уборщиц (реально их будет, конечно, меньше). Добавить оплату уборки снега, чистку крыши зимой + стоимость расходных материалов, амортизацию оборудования, административные расходы - 108 млн. руб. за 20 месяцев не выглядят чем-то сильно завышенным. Новость высосана из пальца, неудачная попытка кликбейта
Новость рассчитана на подрыв местных "экономистов", которым везде мерещатся распилы.
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Ответ frol92
Как человек, который имеет отношение к сфере закупок скажу, что для такого объекта это вполне адекватная сумма, если учитывать, что убираться нужно практически 2 года.
Может быть, но у этого дворца просто огромный аппетит! Он себя не оправдает, никак.
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Ответ Девушка Безимени
не иначе сама нанимать будет
Я думаю они с Гдейхом и Дудаковым сами убираются по ночам...
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А сколько можно было маленьких спортивных клубов построить по малым городам вместо содержания подобных центров... Чтобы дети занимались обычным оздоровительным спортом...
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А сама?
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Ответ Tacciana
50тыс зарплата уборщицы?.. Средняя?.. Вы глубоко заблуждаетесь
По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата Уборщика в Москве за 2024 год ‒ 47 332 рубля
На hh.ru на вакансии уборщиц на полный день в среднем предлагают 50 т.р. и выше, проверьте
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Все таджики ушли в сторону окна на границе Украины. Стоимость уборки резко выросла.
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Ответ Findevents
Ну, автор, тогда приведите сравнительную таблицу по остальным дворцам. Сколько тратят у Москвиной, Плющенко и в Снежных барсах. Какова площадь уборки, сколько раз будут чистить кровлю от снега, какая площадь уборки на улице. А то вон кто-то экономил и крыша провалилась.
Плющенко сам платит, думаю, такую сумму не осилит. А ООО «Ладонеж» еще и с Тутберидзе поделиться надо.
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Ответ Девушка Безимени
не иначе сама нанимать будет
Зачем сама, там хозяйственник есть. Помниться он уже получал 8 миллионов за выступления Загитовой у Навки.
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Ответ Lapo Elkann
Интересно , сколько раз вот этот коммент написали 500- 700 ? и когда надоест .
Когда реальность изменится
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Ответ Sarumian
На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей. Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках». Вы там определитесь с объектом.
Так центр не принадлежит Тутберидзе, это государственная собственность.
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Ответ frol92
В общем нашел я эту закупку. Что могу сказать на первый взгляд- очень похоже на так называемую "заточку" закупки под конкретного исполнителя. Во первых, конкурсная процедура, во вторых, податься смогла только одна компания, которая забрала закупку на клининг БЕЗ СНИЖЕНИЯ. Средний показатель снижения стоимости в подобного рода закупках от 25% и то там неплохая шапка марки остается. Думаю сами вы понимаете, как рада компания, которая выиграла этот контракт и освоит хорошую думаю весьма сумму при его исполнении.
Думаю, компания кого надо компания. У Собянина дети есть?)
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Ответ Марина Елисеева
Думаю, компания кого надо компания. У Собянина дети есть?)
с выхлопом прибыли в пару миллионов рублей?) мелко берете для детей Собянина)
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На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей.

Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».

Вы там определитесь с объектом.
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Совершеннолетние убирать будут?
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Канадский ТШ очень дорогой да и аскеты жить хорошо привыкли.
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Ответ Е...С
Все деньги через менеджера. Интересно, сколько в ее кармане осядет.
Не забывайте, что надо обязательно делиться с теми, от кого зависит предоставление подобных услуг...
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Ответ Е...С
Все деньги через менеджера. Интересно, сколько в ее кармане осядет.
Ну если закупка была сделана под конкретную компанию и она выиграла закупку без снижения начальной цены контракта, то, учитывая, что клининг одна из самых жестко демпингуемых отраслей в закупках, думаю там хорошая маржинальность и как следствие благодарность тоже будет соответствующей.
+2
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И это только уборка, а главные траты это лед, горячая и холодная вода,электричество , зарплаты обслуживающему персоналу и пр.
+2
-2
0
В общем нашел я эту закупку. Что могу сказать на первый взгляд- очень похоже на так называемую "заточку" закупки под конкретного исполнителя. Во первых, конкурсная процедура, во вторых, податься смогла только одна компания, которая забрала закупку на клининг БЕЗ СНИЖЕНИЯ. Средний показатель снижения стоимости в подобного рода закупках от 25% и то там неплохая шапка марки остается. Думаю сами вы понимаете, как рада компания, которая выиграла этот контракт и освоит хорошую думаю весьма сумму при его исполнении.
+1
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0
Ответ Tacciana
50тыс зарплата уборщицы?.. Средняя?.. Вы глубоко заблуждаетесь
Наверно с отчислениями на соцстрах
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Ну, автор, тогда приведите сравнительную таблицу по остальным дворцам. Сколько тратят у Москвиной, Плющенко и в Снежных барсах. Какова площадь уборки, сколько раз будут чистить кровлю от снега, какая площадь уборки на улице. А то вон кто-то экономил и крыша провалилась.
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0
Ответ ретроградный меркурий
Цифра кажется огромной, но на самом деле это вполне адекватная стоимость. Площадь центра Тутберидзе - 20700 кв.м. По нормам на 100 кв.м. коммерческих площадей нужно 0,27 ставки уборщицы. Средняя ставка - 50 тыс.р. +30% соцвыплаты. Считаем стоимость месячных расходов на уборщиков 20700*0.01*0.27*50000*1.3=3,6 млн.руб. или 72,5 млн.руб. на одних только уборщиц (реально их будет, конечно, меньше). Добавить оплату уборки снега, чистку крыши зимой + стоимость расходных материалов, амортизацию оборудования, административные расходы - 108 млн. руб. за 20 месяцев не выглядят чем-то сильно завышенным. Новость высосана из пальца, неудачная попытка кликбейта
Расскажите,что это за 30% соцвыплаты? А то наши уборщицы жалуются на ЗП.
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А можно какие-то сравнительные данные выдать? В какую сумму обходятся по этому пункту расходов другие спор учреждения той же площади? Или сколько в среднем тратиться на уборку 1 квадратного метра спорт помещений в Москве?

Нам эти цифры в вакууме как расценить? Много, мало, моющего перерасход или полотенец бумажных недокупают?
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не иначе сама нанимать будет
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