На уборку Центра фигурного катания Тутберидзе потратят почти 109 млн рублей за 20 месяцев
На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей.
Информация о контракте размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».
Объект закупки – «оказание услуг в области трудовых ресурсов по обеспечению уборщиками помещений, дворниками на объекте: Ледовый дворец по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 26, на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года».
Победителем конкурса стало ООО «Ладонеж». Цена контракта – 108 959 400 рублей 70 копеек.
На hh.ru на вакансии уборщиц на полный день в среднем предлагают 50 т.р. и выше, проверьте
Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».
Вы там определитесь с объектом.
Нам эти цифры в вакууме как расценить? Много, мало, моющего перерасход или полотенец бумажных недокупают?