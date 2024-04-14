На уборку Центра фигурного катания Тутберидзе потратят почти 109 млн рублей за 20 месяцев

На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей.

Информация о контракте размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».

Объект закупки – «оказание услуг в области трудовых ресурсов по обеспечению уборщиками помещений, дворниками на объекте: Ледовый дворец по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 26, на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года».

Победителем конкурса стало ООО «Ладонеж». Цена контракта – 108 959 400 рублей 70 копеек.