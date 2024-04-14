Губерниев об уходе спонсора из лыжных гонок в Архангельской области: «Никакой сборной региона теперь не будет. Любовная лодка разбилась о быт»

Губерниев высказался об отказе спонсировать лыжные гонки в Архангельской области.

Ранее генеральный директор группы компаний «УЛК» Владимир Буторин в соцсети объявил, что выходит из всех соглашений, связанных с лыжным спортом, и сосредоточится на развитии детского хоккея.

«Это наша любимая рубрика: «Что имеем – не храним, потерявши — плачем». Считаю, что на Буторина лыжникам нужно было молиться, носить его на руках, но произошла неприятная ситуация.

Если помните, был запрет местных властей на проведение мероприятий, но родители детей это проигнорировали. Но это же не Буторин решал, проводить соревнования или нет. Жаль, конечно, что такая ситуация произошла.

Никакой сборной региона теперь не будет, любовная лодка разбилась о быт. В Архангельской области же был суперклуб, в первую очередь надо было растить своих лыжников.

Не знаю, какое теперь в области будет финансирование, наверное, люди будут пытаться сами. Сама история плохая, потому что надо было договариваться, но, видимо, Буторин обиделся, а, как говорится, своя рука – владыка», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Дикая разборка в лыжах: детей выгнали с соревнований, а трассу перепахали. Почему и кто виноват?