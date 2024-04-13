Траньков рассказал, как Косторная нагрубила ему на тренировке в «Хрустальном»: «На весь лед с нецензурной бранью на меня начинает орать: какого ты тут стоишь?»

Теги Максим Траньков сборная России чемпионат России пары женское катание Этери Тутберидзе Георгий Куница Алена Косторная Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

Максим Траньков рассказал, как Алена Косторная нагрубила ему на тренировке.

В сезоне-2023/24 Косторная дебютировала в парном катании с Георгием Куницей.

«Я хочу помочь этой паре, и я попытаюсь это сделать. Может быть, они меня посмотрят и услышат. Они пришли в наш храм парного катания. Парники – это немножко такой свой мир. У нас существует кодекс поведения. И если ты становишься своим, тогда у тебя все в порядке. А если ты ведешь себя по каким-то своим законам – на предстартовых тренировках, в отношениях с людьми, со своими соперниками – то сразу же начинаются какие-то проблемы. Не знаю, отражается это на оценках или нет. Думаю, что поведение на тренировках у парников отражается.

Я прекрасно знаю характер Алены Косторной, и не могу сказать, что я прямо поклонник ее поведения. У меня с этим связана своя история. Когда я только пришел с Вовой и Женей (Морозовым и Тарасовой) на каток к Этери Георгиевне (Тутберидзе), я вышел на лед – мы катались вместе с одиночниками. И вот идет тренировка.

Я невероятный поклонник катания [Косторной], когда она в одиночном была. Я просто фанател от этой девочки, говорил: это какая-то следующая Каролина Костнер, это вообще суперкатальщик. Я просто восторгался этой девочкой, я знал наизусть ее заходы на элементы. Я знаю, как она заходит на аксель. Если взять нашу площадку, она прыгает в том углу этот аксель, а я стою вот здесь у бортика: смотрю, как она прыгает, и за своей парой слежу. Она заходит, пропускает прыжок и просто на весь лед с нецензурной бранью на меня начинает орать: типа какого ты тут стоишь?

Моя реакция в любое другое время была бы... очень понятно. Но я в этот момент должен был это съесть, потому что я только пришел, потому что тут сидит Этери Георгиевна. Я даже к ней подъезжаю только аккуратненько бочком – это первые дни. Отдать должное Этери Георгиевне, она ей высказала все по этому поводу, что она не имеет права так разговаривать с тренером и заслуженным мастером спорта. Это мое первое знакомство с девочкой, которую я боготворил и за которую я болел.

Такое поведение, к сожалению, перешло, видимо, и на Гошу Куницу. Например, на тренировке на чемпионате России катается пара Алены и Гоши. И вот стоим мы, тренеры, судьи сидят смотрят тренировку. Мы, парники, всегда на тренировке знаем заходы, мы уступаем. Конечно, бывают ситуации, когда кто-то кому-то мешает. Если это прямо уже надоедает, ты в раздевалке говоришь: слышь, чувак, смотри под ноги. Но это никогда не происходит на льду. Допустим, возникает какая-то ситуация случайно, мы всегда скажем: блин, извините, пожалуйста. У нас так принято, нас так воспитывают.

В какой-то момент мы наблюдаем: заходят Алена с Гошей на поддержку, и в трех метрах от него падает пара Шегай – Шамшуров. Они очень молоденькие, неопытные. Девочка упала с прыжка. Вот она только упала, а Гоша поднимает. И он не сделал эту поддержку, поворачивается и на весь лед: ты чего там сидишь? Опять этот мат стоит. Официальная тренировка, ну ребята! И мы все переглядываемся: ну е-мое, это некрасиво. Поэтому мой совет ребятам: прислушаться, и если вы парники, то ведите себя как парники», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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99 комментариев
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Алёне то дети 2010 г.р. мешают, то "старенький" Траньков, то другие пары....
+99
-6
+93
Да, невоспитанность Алены уже неоднократно становилась достоянием общественности, причем в самых разных ситуациях. И это вызывает сожаление, так как фигуристка одиночница она и правда была обалденная.
+79
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Не думаю, что кого-то может удивить подобный эпизод с Косторной.
Именно поэтому имея такой бешеный потенциал, суперкатание, благосклонность федерации и поддержку болельщиков, она так бездарно все слила.
Самая неудачная карьера из всех топов Этери (
+72
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+66
никого Траня не удивил))) А вот Куница-то куда??))) очень неприятный человек оказался, а производил совсем другое впечатление. Пара очень сильно отталкивает от себя. ПОнятно, почему в соцсетях у Алены так мало подписчиков)))
+65
-11
+54
Ля они крысы😁
+49
-8
+41
Ответ Виктория Лысикова
Комментарий скрыт
Это не характер, это быдло
+39
-3
+36
Ответ Ягун Ягунини
Алёне то дети 2010 г.р. мешают, то "старенький" Траньков, то другие пары....
Главное, чтобы Гномыч не мешал, страшно за будущего пятикратного
+41
-7
+34
Какое разочарование, когда после волшебного проката "Ангела" ожидаешь увидеть нежную девочку, а слышишь мат от неё. Полный диссонанс...
К сожалению, когда я услышала впервые просто речь Алёны в интервью после ухода её из Хрустального, я тоже была шокирована. А тут мат в сторону тренера, да хоть и не тренера, просто любого человека.
+38
-5
+33
Надеюсь Этери ей ведро на голову надела?)))
Смешно, когда на многократное хамство и невежество Косторной говорят про то, что у нее есть характер. Не надо путать дурной нрав и характер.
Судя по всему сообщество парников их не приняло, результаты тоже не впечатляют, думаю еще побарахтаются немного и завершат
+38
-8
+30
Ответ Александр
че и победительница фгп.... не такая уж и "неудачная" карьера, даже для топовой одиночницы Тутберидзе...
У нее было все чтобы собрать гораздо больше.
После ухода Трусовой в АП особенно.
Но сама Алена решила, что как-то все слишком хорошо складывается, нужно себе срочно организовать проблемы ))
Побежала следом. Кому что доказала? Зачем?
Тем более менее чем через сезон на 1ом официально извинялась и обратно просилась. Так тоже никто из топов не делал.
+30
-3
+27
Я, конечно, не сомневаюсь в характере Алёны, но и в Транькове я не сомневаюсь, чтобы поверить, что якобы ни причин, ни ответа с его стороны не было
+38
-14
+24
Ответ Max Madov
К сожалению, это дети наследуют от своих тренеров. Еще с советских времен, тренеры позволяли себе материться на учеников в фигурном катании, спортивной гимнастике, художественной... Это еще с советских времен тянется. Дети тренируются и находятся в такой атмосфере, потом так же себя ведут когда становятся больше. Но так не во всех видах спорта, к борьбе такого нет, там за словами следят, ребята там в большинстве иной нации и религии, это опасно для тренера, он орет конечно, но материться себе не позволяет. Но вот футбол, хоккей, те виды , что я перечислил выше, там тренеры орут и материться, быдлятсво стоит то еще. Такого нет на уровне оздоровительной секции, но там где спорт высоких достижений , это обыденность. Сам был свидетелем как тренеры орут на девочек 7-9 лет в художественной гимнастике, причем это Москва.
Из семьи всё идет прежде всего, не надо сваливать на тренеров. Почему то сложно представить подобное хамство от Щербаковой или Акатьевой
+19
-2
+17
Ответ sabina_katarina
Траньков, оказывается, поборник хороших манер. неожиданно)) это у них так принято в штабе: грязным бельём прилюдно трясти?
Не только же Алене сказки рассказывать, как ее бедную абьюзили
+22
-6
+16
Ответ Александр
угу... в "безвоздушном пространстве".... где не было Валиевой, Усачёвой и Хромых....
Ками еще не вышла во взрослые, от штаба была только Аня.
Усачева не имела шансов, будь они обе девочками из ТШТ на тот момент. Ей просто нечего противопоставить.
Майя прекрасная и нестабильная, очень недооцененная фигуристка ((
И да, карьера- это не только титулы, но еще и репутация. С этим у Алены все плохо.
+13
0
+13
то, что Алена хамовата и невоспитанна -знают все.
но зачем сейчас мусолить такие некрасивые моменты? у них свой тренер , пусть он им замечания делает и учит этикету.
+20
-9
+11
Куница растворился в Косторной и полностью пляшет под её дудку. Пока любит - будет терпеть. Думаю, она и с ним позволяет себе многое. Любовь остынет - пошлет он Алену подальше.
+17
-6
+11
Все верно, конечно, но Транькову надо начать с себя
+21
-10
+11
Они не парники. Катаются как Косторная с ассистентом. Ждём когда уйдут в шоу окончательно. Гошу жаль. С Алёной все и так давно понятно.
+18
-8
+10
Интересно, когда Алена рассказывает свои невероятные истории, ее поклонники говорят: "Так их, мочи, все правильно, молчать не надо", как про нее рассказали: " Зачем выносить сор из избы"
+14
-4
+10
а если ей в табло после матов прописать начнет ныть что девочка
+16
-7
+9
Траньков ещё та "тургеневская девушка"
+17
-8
+9
За такие слова просто прям на льду по щам настучать, раз родители не воспитали должным образом)
+13
-4
+9
Ответ Рябиновые бусы
то, что Алена хамовата и невоспитанна -знают все. но зачем сейчас мусолить такие некрасивые моменты? у них свой тренер , пусть он им замечания делает и учит этикету.
Ну не всё же Косторной на других накидывать и жаловаться.
+16
-8
+8
жаба и гадюка
+10
-3
+7
Я давно научилась отделять фигурнокатательное и человеческое, собственно, идеальная позиция, чтобы смотреть на любимый спорт без личных предубеждений. Насколько я люблю катание Алены, настолько же она мне не нравится чисто по-человечески. Как фигуристку - обожаю, восхищаюсь. Но вот никогда бы не хотела общаться лично (к счастью, мне и не грозит).
+8
-1
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Я сразу вспомнила, как Алена рассказывала, как Столбова их прессанула, когда Алена ещё маленькая была.
+7
-1
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А Траня такой белый и пушистый, как будто мы не знаем. И как он себя ведёт и матерится тоже. Косторная - та ещё стерва, но прилюдно такие эпизоды про девчонку рассказывать - это по-мужски? И вообще, всем в розовых очках: посмотрите документалку про Маргариту Мамун "За пределом". Много нового узнаете про тренеров.
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Идиотизм какой-то. Чем более утонченные все, тем больше дерьма и хамства.
Самые воспитанные и вежливые, похоже, регбисты.
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Была - шикарная фигуристка и как про себя сама сказала "е_____тая, но это не лечится".
Вскоре первое ушло, второе - осталось.
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Ответ Виктория Лысикова
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Астрология – лженаука для глупых людей.
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