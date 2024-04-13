Траньков рассказал, как Косторная нагрубила ему на тренировке в «Хрустальном»: «На весь лед с нецензурной бранью на меня начинает орать: какого ты тут стоишь?»

Максим Траньков рассказал, как Алена Косторная нагрубила ему на тренировке.

В сезоне-2023/24 Косторная дебютировала в парном катании с Георгием Куницей.

«Я хочу помочь этой паре, и я попытаюсь это сделать. Может быть, они меня посмотрят и услышат. Они пришли в наш храм парного катания. Парники – это немножко такой свой мир. У нас существует кодекс поведения. И если ты становишься своим, тогда у тебя все в порядке. А если ты ведешь себя по каким-то своим законам – на предстартовых тренировках, в отношениях с людьми, со своими соперниками – то сразу же начинаются какие-то проблемы. Не знаю, отражается это на оценках или нет. Думаю, что поведение на тренировках у парников отражается.

Я прекрасно знаю характер , и не могу сказать, что я прямо поклонник ее поведения. У меня с этим связана своя история. Когда я только пришел с Вовой и Женей (Морозовым и Тарасовой) на каток к Этери Георгиевне ( ), я вышел на лед – мы катались вместе с одиночниками. И вот идет тренировка.

Я невероятный поклонник катания [Косторной], когда она в одиночном была. Я просто фанател от этой девочки, говорил: это какая-то следующая Каролина Костнер, это вообще суперкатальщик. Я просто восторгался этой девочкой, я знал наизусть ее заходы на элементы. Я знаю, как она заходит на аксель. Если взять нашу площадку, она прыгает в том углу этот аксель, а я стою вот здесь у бортика: смотрю, как она прыгает, и за своей парой слежу. Она заходит, пропускает прыжок и просто на весь лед с нецензурной бранью на меня начинает орать: типа какого ты тут стоишь?

Моя реакция в любое другое время была бы... очень понятно. Но я в этот момент должен был это съесть, потому что я только пришел, потому что тут сидит Этери Георгиевна. Я даже к ней подъезжаю только аккуратненько бочком – это первые дни. Отдать должное Этери Георгиевне, она ей высказала все по этому поводу, что она не имеет права так разговаривать с тренером и заслуженным мастером спорта. Это мое первое знакомство с девочкой, которую я боготворил и за которую я болел.

Такое поведение, к сожалению, перешло, видимо, и на Гошу Куницу. Например, на тренировке на чемпионате России катается пара Алены и Гоши. И вот стоим мы, тренеры, судьи сидят смотрят тренировку. Мы, парники, всегда на тренировке знаем заходы, мы уступаем. Конечно, бывают ситуации, когда кто-то кому-то мешает. Если это прямо уже надоедает, ты в раздевалке говоришь: слышь, чувак, смотри под ноги. Но это никогда не происходит на льду. Допустим, возникает какая-то ситуация случайно, мы всегда скажем: блин, извините, пожалуйста. У нас так принято, нас так воспитывают.

В какой-то момент мы наблюдаем: заходят Алена с Гошей на поддержку, и в трех метрах от него падает пара – Шамшуров. Они очень молоденькие, неопытные. Девочка упала с прыжка. Вот она только упала, а Гоша поднимает. И он не сделал эту поддержку, поворачивается и на весь лед: ты чего там сидишь? Опять этот мат стоит. Официальная тренировка, ну ребята! И мы все переглядываемся: ну е-мое, это некрасиво. Поэтому мой совет ребятам: прислушаться, и если вы парники, то ведите себя как парники», – сказал двукратный олимпийский чемпион.