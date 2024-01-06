Самоделкина про уход от Соколовской: «Я не была готова к тому, что все так обернется. Я и сейчас до конца не понимаю причину»

Фигуристка Самоделкина рассказала про переход к Плющенко от Соколовской.

Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. В сентябре стало известно, что она покинула группу Светланы Соколовской и начала тренировки у Евгения Плющенко.

– Если не ошибаюсь, у вас вообще не было представления, куда идти, когда перестали кататься у Соколовской.

– Это действительно было так. Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что все так обернется.

– Даже предпосылок не было?

– Нет. Накануне Светлана Владимировна попросила маму прийти на каток. Ничего необычного в этом не было, мы постоянно разговаривали насчет того же перехода. У меня в тот день была хорошая утренняя тренировка. Я прыгала четверной риттбергер. Не выпрыгивала его, просто как бы вкручивала. Потом, по-моему, даже прокатала программу.

То есть в целом все шло неплохо. А потом нас с мамой пригласили в методический кабинет, где уже собрались все тренеры нашей группы, абсолютно все. Вот тогда я и начала понимать: предстоит непростой разговор.

– Внутренне вы были готовы к такому развитию событий?

– Честно говоря, нет. Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. Но тогда все выслушала, с чем-то была согласна, с чем-то – нет, но это уже не имело никакого значения. Потом все вышли из кабинета, включая маму, я осталась одна. Ну и, конечно, давай плакать. Не оттого, что меня выгнали. Просто реально не понимала, что делать дальше.

И в первую очередь записала десять тысяч «кружочков» Саше Трусовой. В общем, наплакалась ей от души. И пошла собирать вещи – просто для того, чтобы чем-то себя занять. У меня было заплачено за лед, мне даже сказали: раз уж заплачено, можно еще докататься. И папа как раз тогда позвонил, спросил: «Будешь докатываться?» Я говорю: «Пап, ну ты как себе это представляешь?»

Пока шла к выходу со своими тремя чемоданами, все наши детишки спрашивали, что случилось. И все вместе со мной плакать начинали, понимали: скорее всего, уже долго нигде не встретимся. У нас реально были очень хорошие отношения, очень теплые. Ну а дома в тот день я снова с Сашей созвонилась, так как в одиночку просто не выдержала бы всего случившегося.

Мы пошли гулять, и как раз тогда в голове щелкнуло: у меня сезон, нет никаких ни перед кем обязательств, и единственный вариант, к кому я могу пойти, – это Евгений Викторович (Плющенко). И я точно ничего не потеряю, если напишу ему и просто задам вопрос. Скажет «нет», значит, начну искать другой вариант. То есть мысли закончить с фигурным катанием у меня не было даже тогда, – рассказала Самоделкина.

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