Самоделкина про уход от Соколовской: «Я не была готова к тому, что все так обернется. Я и сейчас до конца не понимаю причину»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Самоделкина рассказала про переход к Плющенко от Соколовской.

Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. В сентябре стало известно, что она покинула группу Светланы Соколовской и начала тренировки у Евгения Плющенко.

– Если не ошибаюсь, у вас вообще не было представления, куда идти, когда перестали кататься у Соколовской. 

– Это действительно было так. Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что все так обернется.

– Даже предпосылок не было?

– Нет. Накануне Светлана Владимировна попросила маму прийти на каток. Ничего необычного в этом не было, мы постоянно разговаривали насчет того же перехода. У меня в тот день была хорошая утренняя тренировка. Я прыгала четверной риттбергер. Не выпрыгивала его, просто как бы вкручивала. Потом, по-моему, даже прокатала программу.

То есть в целом все шло неплохо. А потом нас с мамой пригласили в методический кабинет, где уже собрались все тренеры нашей группы, абсолютно все. Вот тогда я и начала понимать: предстоит непростой разговор.

– Внутренне вы были готовы к такому развитию событий?

– Честно говоря, нет. Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. Но тогда все выслушала, с чем-то была согласна, с чем-то – нет, но это уже не имело никакого значения. Потом все вышли из кабинета, включая маму, я осталась одна. Ну и, конечно, давай плакать. Не оттого, что меня выгнали. Просто реально не понимала, что делать дальше.

И в первую очередь записала десять тысяч «кружочков» Саше Трусовой. В общем, наплакалась ей от души. И пошла собирать вещи – просто для того, чтобы чем-то себя занять. У меня было заплачено за лед, мне даже сказали: раз уж заплачено, можно еще докататься. И папа как раз тогда позвонил, спросил: «Будешь докатываться?» Я говорю: «Пап, ну ты как себе это представляешь?»

Пока шла к выходу со своими тремя чемоданами, все наши детишки спрашивали, что случилось. И все вместе со мной плакать начинали, понимали: скорее всего, уже долго нигде не встретимся. У нас реально были очень хорошие отношения, очень теплые. Ну а дома в тот день я снова с Сашей созвонилась, так как в одиночку просто не выдержала бы всего случившегося.

Мы пошли гулять, и как раз тогда в голове щелкнуло: у меня сезон, нет никаких ни перед кем обязательств, и единственный вариант, к кому я могу пойти, – это Евгений Викторович (Плющенко). И я точно ничего не потеряю, если напишу ему и просто задам вопрос. Скажет «нет», значит, начну искать другой вариант. То есть мысли закончить с фигурным катанием у меня не было даже тогда, – рассказала Самоделкина.

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21 комментарий
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Соколовская Тим оказывается совсем не такая, какой себя привыкла позиционировать. Где крики про санаторий? Из него на мороз не выгоняют
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Прочитав статью, я так и не поняла, почему её попросили на выход. Не захотели возиться что ли.
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она тренировалась в ЦСКА, который финансово нехило в нее вложился. Вряд ли боссы клуба потерпели бы смену гражданства в этот непростой период.
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"Спокойно разговаривали про переход" - наверное, Соколовская спокойно разговаривала, а начальству клуба это не совсем было по нраву, вот и попросили на выход с вещами
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Ничего не бывает просто так. Должна быть причина. Возможно, руководство ЦСКА не захотело, чтобы в их клубе тренировался человек, сменивший гражданство. Всё-таки СВО идёт
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Странно, конечно. Из-за пубертата и отсутствия прогресса? Но вот в шоу Софа прыгает отлично
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Ответ Мороженко
Но там же тренируется Урушадзе, с ней проблем нет?
Она не перешла в условиях отстранения других фигуристок .
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Хотелось бы послушать г-жу Соколовскую..
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Вполне возможно, что и в отношения Марка и Саши были внесены корректировки этим штабом. Как и в отношении к Самоделочке.
Но Бог видит все - прилетело им на ЧР за девочек, провальное выступление всех спортсменов. Бумерангом.
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Ответ russalka
Прочитав статью, я так и не поняла, почему её попросили на выход. Не захотели возиться что ли.
Переход же.
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Ответ Мороженко
Но там же тренируется Урушадзе, с ней проблем нет?
Урушадзе не меняла российское гражданство пока наши в бане сидят. Так что вряд ли с ней какие-то проблемы.
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Мда, надо Софе что то с нервами делать, Саша это хорошо, но такая дружба будет длиться ровно до того момента пока Саша не найдет себе нового мужчину, и что тогда ? У кого на плече плакаться ? Надо Софе научится самой справляться со своими проблемами. Это уже не первый раз, по ее же словам, когда она бегает сливать свои негативные эмоции на кого то другого, той же Соколовской пол ночи спать не давала, после провальной КП на одном из стартов.
Не надо за Сашу решать.
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Ответ Мороженко
Но там же тренируется Урушадзе, с ней проблем нет?
Ну так Соня теперь не гражданка России, я, так понимаю
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Ответ flyhigh
"Спокойно разговаривали про переход" - наверное, Соколовская спокойно разговаривала, а начальству клуба это не совсем было по нраву, вот и попросили на выход с вещами
Но там же тренируется Урушадзе, с ней проблем нет?
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Ответ Aelinn
Переход же.
Если читали статью, то причина не называлась. а если приятна переход, то об этом можно было обсудить с родителями Сони до вызова на ковер и до оплаты льда. отвратительная ситуация.
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Ответ russalka
Прочитав статью, я так и не поняла, почему её попросили на выход. Не захотели возиться что ли.
По законам сериала, последует объяснение от Соколовской, но это не точно)
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Соколовская - бездарный тренер и так было всегда. Удобный тренер-"добрая мама" в змеевике ЦСКА.
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Бедная Софа, просто взяли и выгнали в один день. Хорошо, что Саша её поддержала. Частная академия лучший вариант в таком случае
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