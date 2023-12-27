Сихарулидзе о Самоделкиной: «Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на ЧР, или будет искать легких путей»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе сборная Казахстана женское катание переходы Р-Спорт Софья Самоделкина Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Еще раз подчеркну, что такое решение может быть принято только на исполкоме ФФККР. Свое отношение к вопросу о переходах уже высказал.

Если говорить конкретно о Самоделкиной, то это действительно талантливая фигуристка. У нее не сложился последний сезон, если судить по результатам. Она не входит в число лидеров российского фигурного катания у женщин.

Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя (на чемпионате России) в Челябинске, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов», – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Сихарулидзе.

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42 комментария
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…или будет брать титулы и медали на международной арене! Действительно трудный выбор)))))
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Какой Антон мерзкий комментарий дал. Как будто сам спортсменом не был и не понимает насколько важны международные старты.
Соня, не слушай его, беги
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А Девисов чего не прокомментировал? В таком же стиле.
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Вот хотим, чтобы нас где-то любили, звали, приглашали. А как сами относимся к своим людям, в данном случае, к спортсменам. Почему начальство позволяет себе с таким пренебрежением говорить о своих спортсменах, о девочке Соне, например. Очень неприятно читать, а каково Соне и её близким.
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Так она будет с японками и др бороться, а это и есть конкуренция.
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Отпустите Соню в Казахстан! Будет хоть на кого посмотреть в ЖО на международных стартах.
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Ответ tanya_1111
А Девисов чего не прокомментировал? В таком же стиле.
Про них нельзя так. В их случае надо говорить, что у спортсмена одна карьера и надо брать использовать все имеющиеся в распоряжении шансы и бороться за место под солнцем
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Как будто Самоделкина идет туда ради титула чемпионки Казахстана. Антон, хватит делать хорошую мину при плохой игре. У Сони есть все шансы выигрывать медали главных стартов, и она от этого должна отказаться, чтобы бороться с проявившими себя за бархатные коньки и прочие первенства водокачки ? Смешно.
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Думаю, что большинство выбрали бы Казахстан. Вы же не возражали, а одобрили когда Смолкин Девис выбрали слабую грузинскую команду. Или там другое?
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Самоделкиной можно только посочувствовать - лёгкого перехода не будет.
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Бороться с грибными? Нет уж, увольте. Бороться она будет с ними на ЧМ с честным судейством.
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Все понятно, не отпускают
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Ответ Olya Ru
…или будет брать титулы и медали на международной арене! Действительно трудный выбор)))))
Что бы брать эти медали, нужно где-то тренироваться. В своём предыдущем комментарии Сихарулидзе заявлял, что он не против переходов, если спортсмен живёт в другой стране. Очевидно, что если Соня решит перейти, то тренироваться в России ей не дадут
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Ответ imaxim
Какой Антон мерзкий комментарий дал. Как будто сам спортсменом не был и не понимает насколько важны международные старты. Соня, не слушай его, беги
он любит деньги. Хочет деньги - нужно лизать власть. Тут уж не до пустяков. Совесть весьма не плохо продается
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Это просто слова или Софу готовы отпустить? Вряд ли Софа пропускает сезон, чтобы кататься по внутренним соревнованиям.
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Повезло Самоделкиной, вовремя она все успела! Других теперь просто так уже не отпустят!
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Если ей дали гражданство Казахстана, от российского она уже отказалась, и как ей оставаться уже?
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Ответ Olya Ru
…или будет брать титулы и медали на международной арене! Действительно трудный выбор)))))
До этой международной арены еще нужно добраться, а когда доберешься , оказывается там тебя совсем не ждут и не рады.
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+3
Ответ Любитель_ФК
До этой международной арены еще нужно добраться, а когда доберешься , оказывается там тебя совсем не ждут и не рады.
Это так. Но что лучше быть в десятке на чр или в шестерки на международных стартах. Уж если губанова стала че, то Соня не хуже.
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Ответ Vendetta4111323
Если ей дали гражданство Казахстана, от российского она уже отказалась, и как ей оставаться уже?
Значит не отказалась
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"Сам не гам и другим не дам". Сейчас если запугают и затюкают Соню, а они уже это делают, тогда она вообще нигде выступать не будет.
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Я не против чтобы фигуристки выступали за рубежом, здесь политики быть не должно, но было справедливо, чтобы федерация той страны в которой она будет выступать выплатила России круглую сумму денег, потраченную на то, чтобы вырастить такую фигуристку.
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Ответ Lana-shu
Отпустите Соню в Казахстан! Будет хоть на кого посмотреть в ЖО на международных стартах.
здесь еще момент не с отпуском, а с Казахстаном, которому, вполне вероятно, такие подарки сейчас дарить не готовы
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Ответ Прекрасная фурия
Бороться с грибными? Нет уж, увольте. Бороться она будет с ними на ЧМ с честным судейством.
Если отпустят, то это Дикон везение, вырваться отсюда. На ЧР ее бы засунули под Петросян при любом прокате
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Ответ Viks
Софочка НЕ заявляла о желании кататься за Казахстан - это факт. Она пропустила чемпионат Казахстана, хотя могла и поехать - это тоже факт.
В этом сезоне для неё нет смысла участвовать на ЧК, так как на международку она не сможет поехать из-за карантина. К следующему сезону карантин закончится и тогда можно начинать активно соревноваться за Казахстан
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Ответ Lana-shu
Дадут. Федра получает деньги со школ, где есть иностранные фигуристы. Почти везде они есть. ЦСКА, хрустальный, рукавицын, в Сочи.
Иностранные фигуристы не требуют одобрения от ффкр для перехода в другую сборную. А тут явно не про них речь
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Ответ Владислава Крюкова
Что бы брать эти медали, нужно где-то тренироваться. В своём предыдущем комментарии Сихарулидзе заявлял, что он не против переходов, если спортсмен живёт в другой стране. Очевидно, что если Соня решит перейти, то тренироваться в России ей не дадут
Дадут. Федра получает деньги со школ, где есть иностранные фигуристы. Почти везде они есть. ЦСКА, хрустальный, рукавицын, в Сочи.
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Ответ Olya Ru
…или будет брать титулы и медали на международной арене! Действительно трудный выбор)))))
Это еще спорно. Если ее будут оценивать как Губанову, или еще более скупо, то не видать ей ни медалей, ни титулов. Ну какой-нибудь Санта-Клаус Трофи может и выиграет..
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Ответ Gelios77
Да не будет никакой "старой, как при бабушке" международной арены через год. Будет какой-то другой формат. Скорее всего региональный. Самоделкина была бы украшением этого ЧР. Сама решила не выступать. Могла бы в сборную заехать. Форма у нее сейчас хорошая
Это вы по приземленному в недокрут трикселю на шоу определили ? Кстати потом она почти упала с тройного лутца, еле удержалась. Это еще показатель хорошей формы или уже нет ?
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Ответ Маргарита В Сафронова
а кому она будет нуюна с этими титулами? думаете, на Западе?))) или в России?)))))
Если будет выступать за Казахстан, то насчет монетизации там все нормально.
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