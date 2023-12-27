Сихарулидзе о Самоделкиной: «Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на ЧР, или будет искать легких путей»

Антон Сихарулидзе высказался о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Еще раз подчеркну, что такое решение может быть принято только на исполкоме ФФККР. Свое отношение к вопросу о переходах уже высказал.

Если говорить конкретно о Самоделкиной, то это действительно талантливая фигуристка. У нее не сложился последний сезон, если судить по результатам. Она не входит в число лидеров российского фигурного катания у женщин.

Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя (на чемпионате России) в Челябинске, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов», – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Сихарулидзе.