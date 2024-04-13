Александр Жулин: «У Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить – попка торчала»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Елена Ильиных Виктория Синицина Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о проблеме Елены Ильиных.

– Виктория Синицина или Елена Ильиных?

– Мне однозначно Синицина, потому что у Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить. Попка торчала. Даже когда она делала любые элементы, вроде ласточки назад, она вместе с попой уходила.

Харизматичная безумно, у Вики эмоция больше похожая всегда, а у Ильиных более разнообразна. Но в последнее время ее эмоция мне стала не нравиться. Видимо, из-за лишнего веса, – рассказал тренер.

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61 комментарий
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Что за треш выпуск? Даже смотреть не хочется.
Траньков и Жулин нашли друг друга. Мерзко
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Что за бред…
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Фу, как мерзко!
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Это же анатомическая особенность ), которую техникой надо было маскировать.
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Боже, что я сейчас прочитала? И это от их собственного тренера?!
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Ух какая отборная блевотина. Уж лучше бы про международную обстановку чушь нёс дальше
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Ответ spboksana
Боже, что я сейчас прочитала? И это от их собственного тренера?!
Вы так удивляетесь, будто Жулин никогда не говорил глупостей и/или мерзостей.
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Еще и на Ильиных набросили, классное шоу, ничего не скажешь 🤌🏻
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При всех своих попках Ильиных даст сто очков вперед блеклой Викусе
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Лена Ильиных отличная партнерша , их с Никитой чёрный лебедь на ОИ незабываем .
Кто же Жулина на такие слова сподвигнул Скопцова или ЕМ ,вроде они с ним разговаривали где-то .Если хочет Вику выделить, как жену Никиты, то ведь не таким образом.
Жулин славился и без интернета похождениями в своё время , обманывал жену Майю и заодно Оксану Грищук , дабы убрать с дороги конкурентку, придумывал истории .
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"Эмоция мне не стала нравиться. Видимо из-за лишнего веса", вроде бы уважаемый человек, тренер, а такой бред в очередной раз наговорил.
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Фиговый ты тренер, Жулин, раз не смог проблему фигуристки лишить. А вообще Вике до Лены очень далеко. И в плане техники, и в плане артистизма и в плане внешности.
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Фу, Жулин как обычно
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Даааа, попка у Илиных что надо
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Такие шоу лучше гоу и подальше...
+16
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Ответ Лакс
Это же анатомическая особенность ), которую техникой надо было маскировать.
Маскировать что-либо - это не для Жулина
+11
0
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"Сзади подберитесь.
Спереди в себя, живот.
Как? Или там, или там?..
Делайте, что вам говорят. Всё в себя!"
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0
+7
Как я и предполагал. Родился ещё один тупой подкаст.
+7
-1
+6
Ответ Мороженко
Что за треш выпуск? Даже смотреть не хочется. Траньков и Жулин нашли друг друга. Мерзко
это еще про Медведеву тут не написали, что она там несла))
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+6
Ответ nina1212
как всегда.. Надо сначала посмотреть выпуск, потом обсуждать Эти фразы выдернуты из контекста и звучат обидно. Но если смотреть это шоу, то все нормально Смешно было как Медведева рассказывала про свой 4 сальхов и обидно что Трусову считают первой, а первая Медведева прыгнула))
Саша не первая исполнительница Сальхова, первый Сальхов и в целом первый квад за Мики Андо. Интересно, что там Медведева наговорила
+6
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Это не проблема, это самое настоящее преимущество по жизни
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Ответ spboksana
Боже, что я сейчас прочитала? И это от их собственного тренера?!
Очевидно обидки держит
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0
+5
Ответ AllaS
Лена Ильиных отличная партнерша , их с Никитой чёрный лебедь на ОИ незабываем . Кто же Жулина на такие слова сподвигнул Скопцова или ЕМ ,вроде они с ним разговаривали где-то .Если хочет Вику выделить, как жену Никиты, то ведь не таким образом. Жулин славился и без интернета похождениями в своё время , обманывал жену Майю и заодно Оксану Грищук , дабы убрать с дороги конкурентку, придумывал истории .
Ведущий просил выбирать между девушками. Он мог просто сказать, что Вика и все. Но он решил накинуть.
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Предлагаю Полунину начистить говорильник кое-кому.
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Еще вчера, когда увидела состав, поняла, что смотреть это точно не стоит. Но все равно притащили все на спортс, доказав, что мое предположение было верным 😂
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Ещё и на главную пихнули новость..Треш.
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Есть ли в нашем ФК персонаж, который может говорить еще более мерзко, чем Жулин?
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Да это же наоборот плюс!) Знал бы раньше, стал бы ФК смотреть)
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Зачем такое! Должно быть если не уважение, то хотя бы самоуважение, нет?
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Попка есс
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