Александр Жулин: «У Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить – попка торчала»
Александр Жулин рассказал о проблеме Елены Ильиных.
– Виктория Синицина или Елена Ильиных?
– Мне однозначно Синицина, потому что у Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить. Попка торчала. Даже когда она делала любые элементы, вроде ласточки назад, она вместе с попой уходила.
Харизматичная безумно, у Вики эмоция больше похожая всегда, а у Ильиных более разнообразна. Но в последнее время ее эмоция мне стала не нравиться. Видимо, из-за лишнего веса, – рассказал тренер.
Траньков и Жулин нашли друг друга. Мерзко
Кто же Жулина на такие слова сподвигнул Скопцова или ЕМ ,вроде они с ним разговаривали где-то .Если хочет Вику выделить, как жену Никиты, то ведь не таким образом.
Жулин славился и без интернета похождениями в своё время , обманывал жену Майю и заодно Оксану Грищук , дабы убрать с дороги конкурентку, придумывал истории .
Спереди в себя, живот.
Как? Или там, или там?..
Делайте, что вам говорят. Всё в себя!"