Александр Жулин: «У Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить – попка торчала»

Александр Жулин рассказал о проблеме Елены Ильиных.

– Виктория Синицина или ?

– Мне однозначно Синицина, потому что у Ильиных была одна проблема в технике, которую я так и не смог искоренить. Попка торчала. Даже когда она делала любые элементы, вроде ласточки назад, она вместе с попой уходила.

Харизматичная безумно, у эмоция больше похожая всегда, а у Ильиных более разнообразна. Но в последнее время ее эмоция мне стала не нравиться. Видимо, из-за лишнего веса, – рассказал тренер.