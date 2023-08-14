Елена Вайцеховская: «Мне порой кажется, что тренер Жулин слегка утонул в славе и былом успехе и не слишком рвется вынырнуть. А Крылова – тренер голодный»

Елена Вайцеховская объяснила, почему верит в успех тренера Анжелики Крыловой.

«Чем лично мне (да, это продолжение темы) интересна Анжелика Крылова? Прежде всего тем, что, в отличие от всех ее известных коллег по танцевальному цеху, она только начинает осваивать российский рынок. Для успеха у нее есть все: две потенциально топовые взрослые пары, прекрасный тренерский коллектив и неограниченное количество льда.

Но легко не будет: после фееричного прошлогоднего дебюта Кагановской/Ангелопола нужно доказывать, что выдающаяся во всех отношениях программа и потрясающее ее исполнение в финале Гран-при — это не разовое явление и что Василиса с Валерием способны быть ещё более интересными.

Отдельная тема – Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Почему Николай Морозов отдал дочь с ее новым партнером под крыло, простите за тавтологию, Крыловой, а не Алексею Горшкову и не Ирине Жук с Александром Свининым, вопрос здесь не первостепенный. Но важный. Потому что накладывает на тренера дополнительную ответственность, несмотря на то что не она скатывала эту пару и не она ставила программы.

Поэтому применительно к этому дуэту интересно даже не то, какими фигуристы предстанут на сентябрьских прокатах, а какими станут в руках Крыловой ближе к концу сезона. И получится ли эта дуэль с Жулиным, которую я предвкушаю уже сейчас.

Почему я поставила бы в этом противостоянии на Анжелику? Наверное, потому, что в тренерской карьере Жулина было уже очень многое. Личное олимпийское золото Навки/Костомарова и командное – Бобровой/Соловьева. Победа на чемпионате мира Синициной/Кацалапова и их же олимпийское серебро в Пекине.

Мне порой даже кажется (прости, Саша!), что тренер слегка утонул в этой славе и былом успехе и не слишком рвется вынырнуть. А Анжелика – тренер голодный. Ей, помимо Жулина, много с кем соперничать придется.

Ну и женскую солидарность никто не отменял, конечно», – написала журналист в телеграм-канале.