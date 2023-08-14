Елена Вайцеховская: «Мне порой кажется, что тренер Жулин слегка утонул в славе и былом успехе и не слишком рвется вынырнуть. А Крылова – тренер голодный»

Теги Алексей Горшков Николай Морозов Татьяна Навка Роман Костомаров чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Олимпийская сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина Анжелика Крылова Игорь Еременко контрольные прокаты Аннабель Морозов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Вайцеховская объяснила, почему верит в успех тренера Анжелики Крыловой.

«Чем лично мне (да, это продолжение темы) интересна Анжелика Крылова? Прежде всего тем, что, в отличие от всех ее известных коллег по танцевальному цеху, она только начинает осваивать российский рынок. Для успеха у нее есть все: две потенциально топовые взрослые пары, прекрасный тренерский коллектив и неограниченное количество льда.

Но легко не будет: после фееричного прошлогоднего дебюта Кагановской/Ангелопола нужно доказывать, что выдающаяся во всех отношениях программа и потрясающее ее исполнение в финале Гран-при — это не разовое явление и что Василиса с Валерием способны быть ещё более интересными.

Отдельная тема – Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Почему Николай Морозов отдал дочь с ее новым партнером под крыло, простите за тавтологию, Крыловой, а не Алексею Горшкову и не Ирине Жук с Александром Свининым, вопрос здесь не первостепенный. Но важный. Потому что накладывает на тренера дополнительную ответственность, несмотря на то что не она скатывала эту пару и не она ставила программы.

Поэтому применительно к этому дуэту интересно даже не то, какими фигуристы предстанут на сентябрьских прокатах, а какими станут в руках Крыловой ближе к концу сезона. И получится ли эта дуэль с Жулиным, которую я предвкушаю уже сейчас.

Почему я поставила бы в этом противостоянии на Анжелику? Наверное, потому, что в тренерской карьере Жулина было уже очень многое. Личное олимпийское золото Навки/Костомарова и командное – Бобровой/Соловьева. Победа на чемпионате мира Синициной/Кацалапова и их же олимпийское серебро в Пекине.

Мне порой даже кажется (прости, Саша!), что тренер слегка утонул в этой славе и былом успехе и не слишком рвется вынырнуть. А Анжелика – тренер голодный. Ей, помимо Жулина, много с кем соперничать придется.

Ну и женскую солидарность никто не отменял, конечно», – написала журналист в телеграм-канале.

11 комментариев

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Katerina Sunny
Крылова, наверное, голодная до побед на внутренних стартах.
И что там с Аннабель, они уже тренируются у Крыловой?
У Крыловой будет проблема сродни жулинской. Непростой Ангелопол, а тут с ним на одном льду будут тренироваться Морозова и Ерёменко.
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Oleandra
Женская солидарность.. ну-ну)
+3
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Светлана Менова
Я ж говорю, за Анжелу топит))
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Lapo Elkann
Крыловой и ее парам удачи , но не надо про женскую солидарность. где была и есть женская ( или хотя бы
любая другая ) солидарность по отношению к Тутберидзе .
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Aelinn
Зачем сюда постоянно тащат ценное (нет) мнение Вайц? Почему она не пишет для ветки прыжков в воду? Ах да, там от 0 до 1 коммента и столько же посетителей. Вот и занялась бы делом.
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Док Аксель
Кроме женской солидарности никаких аргументов. Голод не тётка, успех как и медали не поднесёт...
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Маргарита В Сафронова
ага, голодный тренер vs сытый тренер. скучно.
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deli_skate
Ответ Aelinn
Зачем сюда постоянно тащат ценное (нет) мнение Вайц? Почему она не пишет для ветки прыжков в воду? Ах да, там от 0 до 1 коммента и столько же посетителей. Вот и занялась бы делом.
Потому что постоянно набрасывает. Спортс таких любит)
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Оксана Иванова
Нырнуть-вынырнуть, это про другой спорт
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Marya Y
Ответ Katerina Sunny
Крылова, наверное, голодная до побед на внутренних стартах. И что там с Аннабель, они уже тренируются у Крыловой? У Крыловой будет проблема сродни жулинской. Непростой Ангелопол, а тут с ним на одном льду будут тренироваться Морозова и Ерёменко.
Больше учеников - больший процент в карман. Попова рассказала, как они с Мозговым были вынуждены ей оплачивать своё непопадание в сборную, хотя она имела зарплату от клуба и от Минспорта.
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Marya Y
Ответ Aelinn
Зачем сюда постоянно тащат ценное (нет) мнение Вайц? Почему она не пишет для ветки прыжков в воду? Ах да, там от 0 до 1 коммента и столько же посетителей. Вот и занялась бы делом.
Она начала писать о ФК задолго до появления ресурса спортс.ру с его плюсами-минусами.
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