Жулин о подражании Синициной и Кацалапову: «Может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся? Не задавали себе такой вопрос?»

Александр Жулин высказался о подражании стилю Синициной и Кацалапова.

— Вокруг вашего вида спорта сейчас появилось огромное число своих и чужих фанатов, которые очень внимательно смотрят все выступления, все подмечают. В том числе и то, что каждый из ваших новых дуэтов хоть чем-то, но повторяет стиль — , их программы.

— А может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся? Не задавали себе такой вопрос?

Для меня все мои пары совершенно разные. Если кто-то начнет подмечать, что у них одинаковый стиль скольжения и качество катания, так это хорошо — значит, люди в правильном направлении двигаются: правильно скользят, у них красивые линии. Этого еще никто не отменял.

В вашем виде спорта (прыжках в воду – Sports.ru) тоже ведь можно сравнивать Дмитрия Саутина и Грега Луганиса. Кто из них был лучше? Наверное, все-таки, Луганис, у которого были более чистые линии.

В фигурном катании точно так же надо стремиться к потрясающим линиям, к тому, чтобы были пластичные руки. Мы очень много над этим работаем. Что плохого в том, чтобы стремиться к пластике Сизерона? – сказал .