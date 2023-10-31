Жулин о подражании Синициной и Кацалапову: «Может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся? Не задавали себе такой вопрос?»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Александр Жулин высказался о подражании стилю Синициной и Кацалапова.

— Вокруг вашего вида спорта сейчас появилось огромное число своих и чужих фанатов, которые очень внимательно смотрят все выступления, все подмечают. В том числе и то, что каждый из ваших новых дуэтов хоть чем-то, но повторяет стиль СиницинойКацалапова, их программы.

— А может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся? Не задавали себе такой вопрос?

Для меня все мои пары совершенно разные. Если кто-то начнет подмечать, что у них одинаковый стиль скольжения и качество катания, так это хорошо — значит, люди в правильном направлении двигаются: правильно скользят, у них красивые линии. Этого еще никто не отменял.

В вашем виде спорта (прыжках в воду – Sports.ru) тоже ведь можно сравнивать Дмитрия Саутина и Грега Луганиса. Кто из них был лучше? Наверное, все-таки, Луганис, у которого были более чистые линии.

В фигурном катании точно так же надо стремиться к потрясающим линиям, к тому, чтобы были пластичные руки. Мы очень много над этим работаем. Что плохого в том, чтобы стремиться к пластике Сизерона? – сказал Жулин

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Я понимаю, если бы чужие пары подражали, это бы говорило о том, что есть некий класс, некий образ, которому хочется подражать, а то, что сам Жулин на свои же пары натягивает этот образ ни о чем, причём на все,и говорит о том, что он просто в другое не может.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Жулин так низко пал...Уже не считает нужным скрывать,что плагиатит чужое🤦И ладно,если бы там шедевральный стиль был,и супер талантливый это Сизерон был бы...Короче,Жулину пора на пенсию давно уже.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
канеш, сознательно
кому охота париться)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.l.a.z.e
То он Сизерона обзывал и танцы его поливал, а теперь он видите ли к стилю его стремится.. ну-ну, флюгер еще тот
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Жулин конечно неоднозначный, мягко говоря, персонаж, но на сегодняшний день лучший танцевальный тренер в стране. Пары, которые перешли к нему, имхо заметно улучшились в сравнении с прошлым годом.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ Anna Stefan
Жулин конечно неоднозначный, мягко говоря, персонаж, но на сегодняшний день лучший танцевальный тренер в стране. Пары, которые перешли к нему, имхо заметно улучшились в сравнении с прошлым годом.
Согласна с вами .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий