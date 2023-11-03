Александр Жулин: «Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится?»
Александр Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта.
Об этом заслуженный тренер России высказался, отвечая на вопрос о своих подопечных, выступающих в танцах на льду.
– Объясните для «чайников» – как отличить Степанову и Букина от Синициной и Кацалапова? Они становятся похожими по стилю для людей, далеких от фигурного катания.
– Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Это говорит о том, что мы идем правильной дорогой, в этом нет ничего зазорного. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Когда высокое качество катания, то видна культура движения, высокое искусство – всегда хорошо.
– Не боитесь, что они станут заложниками вечных сравнений?
– Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми, – сказал Жулин.
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