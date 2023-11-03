Александр Жулин: «Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится?»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта.

Об этом заслуженный тренер России высказался, отвечая на вопрос о своих подопечных, выступающих в танцах на льду.

– Объясните для «чайников» – как отличить Степанову и Букина от Синициной и Кацалапова? Они становятся похожими по стилю для людей, далеких от фигурного катания.

– Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Это говорит о том, что мы идем правильной дорогой, в этом нет ничего зазорного. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Когда высокое качество катания, то видна культура движения, высокое искусство – всегда хорошо.

– Не боитесь, что они станут заложниками вечных сравнений?

– Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми, – сказал Жулин.

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11 комментариев

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pit4er
Получил бы повестку от военкомата как простые смертные, другого конфликта забоялся бы
+18
-1
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S Works Tarmac SL7
А конфликта у себя под носом он не боится.Странный тип
+16
-2
+14
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Игорь М.
Он больной? Россиянину любому ближе российско-украинский конфликт, потому что начнут тащить всех, если маятник не в ту сторону качнётся. Ну и сейчас абсолютное большинство проблем появились/остались нерешёнными из-за этого "СВО"
+14
-1
+13
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fbd
Фантастический уровень ухода от ответа на вопрос
+3
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а почему он боится конфликта, который очень далеко от нас?
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Adeen
Ответ Водяра
Не ссы, скоро конфликт будет с южными друзьями.
Насколько южными? И у кого?
+2
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teto
В девяностых были все эти мексиканские сериалы, героям которых, в побеге от реальности и собственных проблем, зрители сопереживали больше чем своим близким, у Жулина наверное что-то из той же оперы, для него "в жизни творится" - это где-то там на ближнем востоке, что помогает вытеснить из сознания всё происходящее под боком.
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Фан Рубина
Жулин таки да?
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Savarona25
Советское наследие. Тогда тоже проблемы условного Гондураса преподносились более важными чем те, что у людей под боком. Ну и традиционное патриотическое "хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми" и готов ради этого на все (на остальных-то мне плавать).
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Fynshy1991
Ответ Adeen
Насколько южными? И у кого?
Это житель Южного Бутово угрожает жителям МКАД-а.
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