Александр Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта.

Об этом заслуженный тренер России высказался, отвечая на вопрос о своих подопечных, выступающих в танцах на льду.

– Объясните для «чайников» – как отличить Степанову и Букина от Синициной и Кацалапова? Они становятся похожими по стилю для людей, далеких от фигурного катания.

– Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Это говорит о том, что мы идем правильной дорогой, в этом нет ничего зазорного. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Когда высокое качество катания, то видна культура движения, высокое искусство – всегда хорошо.

– Не боитесь, что они станут заложниками вечных сравнений?

– Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми, – сказал Жулин.