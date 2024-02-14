Сихарулидзе о переходе Дэвис и Смолкина: «Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с жизнью Дианы, связано не с Россией»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР Этери Тутберидзе переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Если говорить о членах сборных команд, один танцевальный дуэт, дочь Этери Тутберидзе (Диана Дэвис). Но у них очень своеобразная ситуация.

Во-первых, она родилась не в России. Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая.

Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь.

Были и другие переходы, но это не лидеры. Ко мне приходили несколько тренеров со своими учениками, пытались обсуждать вопрос перехода. Я честно говорил, что буду голосовать против.

Были ситуации, когда родители переезжали работать вместе с детьми. Мы, конечно, отпускали. Моя позиция по гражданам, которые пытаются пристроиться, уже сформирована», — сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе на заседании комитета по физической культуре и спорту в Госдуме. 

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузию, они тренируются и живут в США. Ранее Дэвис заявляла, что отказалась от аппаратов для слуха и «прекрасно слышит и разговаривает с людьми». 

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20 комментариев
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А на ОИ она ездила за Россию, а так конечно с Россией она не связана, ситуация специфическая
🤣🤣🤣
+24
-2
+22
Клоун
+16
-2
+14
Диана во вью рассказывала, что проблемы со слухом в прошлом и их удалось победить, а теперь вдруг срочно надо жить в другой стране.
А что с Россией не связана - ну да, ну да, а мама у нее не самый топовый тренер в этой стране. И это не благодаря маминому блату они на ЧЕ и ОИ прокатились в олимпийский то сезон
Те же Худа с Базиным по итогу вообще практически не имеют крупного международного опыта.
Как они достали со своими сказками
Просто доча кого надо доча, вот и все.
Чиризано тоже не совсем русский
И денег на него в разы меньше было потрачено, однако как крепостного заставили сидеть и не рыпаться
+13
-2
+11
Они вообще что ли там? "Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией" - она на ОИ ездила от России!!! И как связаны между собой аппараты для слуха и Грузия?
+8
0
+8
Сама Диана говорила иное о своем слухе в 2019 год:

- Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди. Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать.
+7
0
+7
Она не жила в России? А где????
Она не связана с Россией?? То есть, Этери не ее мама?
Пользоваться слуховым аппаратом можно только в стране его производства???🤦‍♀️
Клоун или глупый?
+8
-1
+7
Да ладно! А чё ж тогда на олимпиаду ездила от России?
+5
0
+5
"Во-первых, она родилась не в России."
Не очень уместный аргумент. Дарио Чиризано тоже родился не в России.
+5
-1
+4
А Смолкин там в комплекте шёл? Его как отдельного человека не рассматривали?
+5
-1
+4
Конечно не связаны с Россией, приспособленцы высшего класса. Когда на ОИ ездили, тоже сами от себя, Россия тут ни при чем.
Вызывают презрение и эта парочка и Сихарулидзе.
+3
0
+3
"Были и другие переходы, но это не лидеры."
Самоделкина с 12 местом лидер, а ДС с серебром не лидеры?
+3
-1
+2
Совсем не по блату, нет. На Олимпиаду ездили? Ну и что? Вы на Чиризану посмотрите! Наглец решил, что раз без партнерши и без перспектив, может уйти. А миллиарды потраченные?! Дэвисам мы только молоко оплачивали, и гречку.
+3
-1
+2
Ответ missis-Zima
наоборот умный)
В чем вы видите проявления ума?
+2
0
+2
Какие благородные (нет)
+1
0
+1
Такая клоунада)
+1
0
+1
Но Самоделкину будем мариновать...
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Ответ Syndycate
Клоун
Он в госдуме выступал, там только так можно.
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Ответ Идеальный шторм
Она не жила в России? А где???? Она не связана с Россией?? То есть, Этери не ее мама? Пользоваться слуховым аппаратом можно только в стране его производства???🤦‍♀️ Клоун или глупый?
Он в госдуме отчет держал, что скрепно держит спортсменов на родине. Депутатов отмазки устроили.
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