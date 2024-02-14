Сихарулидзе о переходе Дэвис и Смолкина: «Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с жизнью Дианы, связано не с Россией»
Антон Сихарулидзе высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.
«Если говорить о членах сборных команд, один танцевальный дуэт, дочь Этери Тутберидзе (Диана Дэвис). Но у них очень своеобразная ситуация.
Во-первых, она родилась не в России. Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая.
Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь.
Были и другие переходы, но это не лидеры. Ко мне приходили несколько тренеров со своими учениками, пытались обсуждать вопрос перехода. Я честно говорил, что буду голосовать против.
Были ситуации, когда родители переезжали работать вместе с детьми. Мы, конечно, отпускали. Моя позиция по гражданам, которые пытаются пристроиться, уже сформирована», — сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе на заседании комитета по физической культуре и спорту в Госдуме.
Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузию, они тренируются и живут в США. Ранее Дэвис заявляла, что отказалась от аппаратов для слуха и «прекрасно слышит и разговаривает с людьми».
🤣🤣🤣
А что с Россией не связана - ну да, ну да, а мама у нее не самый топовый тренер в этой стране. И это не благодаря маминому блату они на ЧЕ и ОИ прокатились в олимпийский то сезон
Те же Худа с Базиным по итогу вообще практически не имеют крупного международного опыта.
Как они достали со своими сказками
Просто доча кого надо доча, вот и все.
Чиризано тоже не совсем русский
И денег на него в разы меньше было потрачено, однако как крепостного заставили сидеть и не рыпаться
- Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди. Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать.
Она не связана с Россией?? То есть, Этери не ее мама?
Пользоваться слуховым аппаратом можно только в стране его производства???🤦♀️
Клоун или глупый?
Не очень уместный аргумент. Дарио Чиризано тоже родился не в России.
Вызывают презрение и эта парочка и Сихарулидзе.
Самоделкина с 12 местом лидер, а ДС с серебром не лидеры?