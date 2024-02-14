Сихарулидзе о переходе Дэвис и Смолкина: «Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с жизнью Дианы, связано не с Россией»

Антон Сихарулидзе высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Если говорить о членах сборных команд, один танцевальный дуэт, дочь ( ). Но у них очень своеобразная ситуация.

Во-первых, она родилась не в России. Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая.

Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь.

Были и другие переходы, но это не лидеры. Ко мне приходили несколько тренеров со своими учениками, пытались обсуждать вопрос перехода. Я честно говорил, что буду голосовать против.

Были ситуации, когда родители переезжали работать вместе с детьми. Мы, конечно, отпускали. Моя позиция по гражданам, которые пытаются пристроиться, уже сформирована», — сказал исполняющий обязанности главы ФФКР на заседании комитета по физической культуре и спорту в Госдуме.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузию, они тренируются и живут в США. Ранее Дэвис заявляла, что отказалась от аппаратов для слуха и «прекрасно слышит и разговаривает с людьми».