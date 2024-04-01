Базарова про переходы фигуристов: «Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?»

Вера Базарова поделилась мнением о переходах фигуристов в другие страны.

– Дэвис – Смолкин. Люди перешли в другую сборную. Интересно ли вообще за ними следить, болеете ли вы за них? Или они предали страну?

– Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?

– Ха-ха, с Дэвисом, вот это вот?

– Я просто знаю, что наши очень-очень плохо отпускают. Но тут все понятно.

– Фактор личности сыграл?

– Конечно. Какие-то договоренности.

– Нужно ли нам вообще людей отпускать?

– Честно говоря, я удивлена, что сейчас какие-то трансферы открывают, потому что и раньше, когда мы были в другой политической ситуации, это всегда было очень-очень сложно. Был карантин. И так отпускали с большим трудом.

– Вам никогда емейлы не приходили?

– Нет-нет, – сказала серебряный призер чемпионата мира в парном катании.