Базарова про переходы фигуристов: «Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?»
Вера Базарова поделилась мнением о переходах фигуристов в другие страны.
– Дэвис – Смолкин. Люди перешли в другую сборную. Интересно ли вообще за ними следить, болеете ли вы за них? Или они предали страну?
– Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?
– Ха-ха, Диана с Дэвисом, вот это вот?
– Я просто знаю, что наши очень-очень плохо отпускают. Но тут все понятно.
– Фактор личности сыграл?
– Конечно. Какие-то договоренности.
– Нужно ли нам вообще людей отпускать?
– Честно говоря, я удивлена, что сейчас какие-то трансферы открывают, потому что и раньше, когда мы были в другой политической ситуации, это всегда было очень-очень сложно. Был карантин. И так отпускали с большим трудом.
– Вам никогда емейлы не приходили?
– Нет-нет, – сказала серебряный призер чемпионата мира в парном катании.
Вера просто неудачно сформулировала.
Вопрос «кто Диана?» значит не плохую память Веры, а напоминание всем, кто еще не догнал, что отпустили их только потому, что она Доча.
Аннабель, вероятно, также уйдет