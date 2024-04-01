Базарова про переходы фигуристов: «Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?»

Теги сборная России танцы на льду Вера Базарова сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Вера Базарова поделилась мнением о переходах фигуристов в другие страны.

– Дэвис – Смолкин. Люди перешли в другую сборную. Интересно ли вообще за ними следить, болеете ли вы за них? Или они предали страну?

– Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто? 

– Ха-ха, Диана с Дэвисом, вот это вот?

– Я просто знаю, что наши очень-очень плохо отпускают. Но тут все понятно.

– Фактор личности сыграл?

– Конечно. Какие-то договоренности. 

– Нужно ли нам вообще людей отпускать?

– Честно говоря, я удивлена, что сейчас какие-то трансферы открывают, потому что и раньше, когда мы были в другой политической ситуации, это всегда было очень-очень сложно. Был карантин. И так отпускали с большим трудом.

– Вам никогда емейлы не приходили?

– Нет-нет, – сказала серебряный призер чемпионата мира в парном катании.

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34 комментария
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Ответ 2 2
А кто такая Базарова?
Вы не поняли ее вопрос. Он вызван не тем, что Вера делает вид, что не помнит, кто Диана. Он вызван тем, что всем и так понятно - чья она доча.
+26
-8
+18
А кто такая Базарова?
+37
-20
+17
Че-то как-то фу...
+25
-8
+17
Комментаторы, ау.
Вера просто неудачно сформулировала.
Вопрос «кто Диана?» значит не плохую память Веры, а напоминание всем, кто еще не догнал, что отпустили их только потому, что она Доча.
Аннабель, вероятно, также уйдет
+24
-10
+14
А Траньков то, оказывается, правильную характеристику ей дал. Какие-то язвительные комментарии, о чём бы ни спросили
+21
-8
+13
Ответ Elenavasilevna
Кто партнерша не знает, а про договоренности знает )) Что то на неё плотно пресса присела, больше не на кого что ли?
это она так схохмила типа
+10
-3
+7
Что за глупость спросили и что за глупость в ответах? К чему это вообще все?
+11
-4
+7
Кто партнерша не знает, а про договоренности знает )) Что то на неё плотно пресса присела, больше не на кого что ли?
+16
-10
+6
Да, это достойное продолжение "Дианы с Дэвисом" )).
+12
-7
+5
А что не так? Серебряных призёров ЧР, участников ОИ, членов сборной предыдущего сезона отпустили легко и без вопросов. А вот Самоделкина. не член сборной даже в запасных (11 место на ЧР) должна ждать аж декабря 24 года решения вопроса перехода. И не факт. что разрешат - неправильные родители.
+6
-2
+4
Ответ juliaft@yandex.ru
Вера, видимо, спортс не читает, потому не знает про Дэвисов) Занята своими делами, и молодец. Всё таки, знать танцевальную пару из второго мирового десятка, да ещё выступающую за Грузию... Для парницы это просто не интересно. Что касается самой Базаровой, она неоднократно была в призёрах ЧЕ. Для Дэвисов это пока только мечта, не особо достижимая. Так что говорить здесь, кто такая Базарова, неуместно. Ах да, у неё нет знаменитой мамы) По вопросу исключительного перехода Дэвисов из сборной РФ - тоже всё по делу. Наших обычно отпускают с трудом. А тута - блат, как не крути)
Когда не знаешь, так и не болтаешь. Но она, (странно правда?) в курсе, что у Дианы есть американское гражданство. Сравнивать пары и танцы вообще не уместно, даже глупо, совсем разные пути. В парах можно и за пару сезонов влететь в топ, если есть техническая оценка. Сейчас 40-летняя барышня стала чемпионкой. В танцах в призы международных соревнований сходу попасть очень сложно, практически невозможно. Так что ваш комментарий мимо.
+7
-4
+3
Когда чувство юмора не дано, но пытаешься сострить.
+9
-6
+3
Про Базарову все давно забыли. Помню она всегда прыжки вылила.
+6
-4
+2
Ответ Vendetta4111323
Комментаторы, ау. Вера просто неудачно сформулировала. Вопрос «кто Диана?» значит не плохую память Веры, а напоминание всем, кто еще не догнал, что отпустили их только потому, что она Доча. Аннабель, вероятно, также уйдет
Анабель скорее всего за Францию выступать будет.
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Что за бред. Какие емейлы??
+2
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+1
Базарова нашла Кваксеь, а Базарову спортс теперь нам презентует как нового "эксперта ? "...
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0
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Ответ fillette
Да, это достойное продолжение "Дианы с Дэвисом" )).
Назвали две фамилии, что тут не понятно?!
+4
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Ответ cheffcheck
Диану Девис - знаю, Глеба Смолкина - знаю, а кто такая Базарова???
Исключительно ваши проблемы. Так-то у Базаровой регалий поболее, чем у Дэвис, будет.
+3
-2
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Ответ Лариса Шевкун
А что не так? Серебряных призёров ЧР, участников ОИ, членов сборной предыдущего сезона отпустили легко и без вопросов. А вот Самоделкина. не член сборной даже в запасных (11 место на ЧР) должна ждать аж декабря 24 года решения вопроса перехода. И не факт. что разрешат - неправильные родители.
а в других областях нашей жизни - по-другому? где у нас дети чиновников? с менеджеров простых начинают ? или сразу в советы директоров?
0
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Пара сложилась, пусть ребята катаются у нас их бы все равно не включили в сборную( так раньше было, а чего сейчас об этом говорить)
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Ответ Лариса Шевкун
А что не так? Серебряных призёров ЧР, участников ОИ, членов сборной предыдущего сезона отпустили легко и без вопросов. А вот Самоделкина. не член сборной даже в запасных (11 место на ЧР) должна ждать аж декабря 24 года решения вопроса перехода. И не факт. что разрешат - неправильные родители.
Так интересно смотреть,как защитники штаба встают горой.Как будто не понятно, что "мы блатные" ,работает исправно.
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Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Исключительно ваши проблемы. Так-то у Базаровой регалий поболее, чем у Дэвис, будет.
Диана с Дэвисом пока что еще никто, верно подметили.
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Ответ cheffcheck
Диану Девис - знаю, Глеба Смолкина - знаю, а кто такая Базарова???
Написано же -призер ЧМ. Кем никогда не быть ни Диане ,ни Глебу.
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Ответ Адриана
Базарова...А это, простите, кто?
Базарова - чемпионка России, призерка чемпионатов Европы. А вот Диана то кто? Никто!
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Базарова...А это, простите, кто?
+12
-12
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Ответ 2 2
А кто такая Базарова?
Базарова - чемпионка России, призерка чемпионатов Европы. А вот Диана то кто? Никто!!!
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Все вопросы к белому пальто. Отмываем.
0
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Ужс
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Что-то Вера все больше разочаровывает. Если это был юмор, или ирония, то выглядит не смешно, а глупо.
+5
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На фоне недавних набросов Транькова показалось, что Базарова мудрее. Ан нет, показалось.
+7
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