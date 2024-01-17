Екатерина Боброва о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: «Вот у Ильиных и Кацалапова был балет. А здесь…»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Екатерина Боброва Никита Кацалапов Елена Ильиных Андрей Журанков сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Екатерина Боброва и Андрей Журанков назвали минусы произвольного Дэвис и Смолкина.

Грузинский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает в произвольном танце под «Лебединое озеро» Чайковского. На чемпионате Европы-2024 они заняли 8-е место.

«Лебединое озеро» не нравится ни по костюмам – по его костюму вообще не нравится – вообще ни по мысли, ни по идее. Ну, не нравится», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

«Я могу себе объяснить это только тем, что лично мне не хватает. Если ты берешь классику, особенно балета, ты мог бы поставить «Лебединое озеро» современное, какую-то интерпретацию. Но видно, ребята не уходят в эту современность. Но и балета там тоже нет. Дотянутых классических линий, каких-то проездов.

Мы обсуждали в этом сезоне, что, если взять «Лебединое озеро», я сразу начинаю вспоминать Лену с Никитой (Ильиных и Кацалапова): вот там был балет. Там уже сквозил он, были дотянутые линии, определенные позы. Было видно, что ребята готовились к постановке «Лебединого озера». А здесь…» – отметила Боброва.

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47 комментариев
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А здесь не лебеди,а гуси.Вроде бы тоже водоплавающие птицы,а эффект уже другой
+47
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+38
У Дэвисов одно из самых нелепых "Лебединых", выглядит комично в их исполнении. Премию "Золотая малина" заслужили.
+28
-5
+23
Очень странно, почему Этери одобрила эту постановку или она настолько не лезет в тренировочный процесс и здесь полностью как родитель? Ведь профессионалам очевидно, что это не удачный выбор для этой пары. Интересно, она как все мамы говорит, а я же говорила??)))))
+25
-5
+20
Ответ RusVector
Сейчас Тутберидзе и для тебя сторис напишет, Катя! Или СМСку отправит!
Да хоть сто эсэмэсок,от этого Деаначка лебедем все равно не станет.Да и баллы на ЧЕ это доказали
+25
-5
+20
Ответ Oleandra
У толстенькой Ильиных были какие-то лебединые линии? не смешно..
Как раз смешно видеть у Лены толстоту на ОИ в Сочи
+21
-5
+16
Ответ Oleandra
У толстенькой Ильиных были какие-то лебединые линии? не смешно..
Вы вообще откуда такие красивые??)Даже ОИ-14 не смотрели чтоли? Для отставших от поезда.https://www.youtube.com/watch?v=Spu_Xx647Kg&ab_channel=%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
+15
-2
+13
Когда я смотрела, мне было не до их поз и дуг. Я пыталась понять, какую роль она играет. Если черная пачка - должна быть Одиллия. Но почти всю прогу Диана радостно улыбалась и временами коряво, но показывала нежность. Но это Одетта! А Одетта - это лебедь белый! И вдруг последняя поза - злобная Одиллия...
И теперь мне интересно одно - новый тренер, известный миру только тем что в детстве катался с ЭТ, Дочка и сын камердинера - хоть кто-то смотрел балет!?!?!?
Но теперь хотя бы понятно, почему ЭТ была такая смурная весь ЧЕ - ОНА с ее опытом и вкусом ТАКОЕ поставить не могла...
+12
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+11
Ответ Lesana
правильно ребята перешли в Грузию, от всей этой злобы подальше.
Хоть за Туркмению,критика все равно будет за плохие постановки,не нужно было так пиарить пару.
+13
-3
+10
Ну как тут не согласиться с Катей-100% она права !! Я не утверждаю ,что ДС вообще никакая пара -нет я так не думаю ,но пт это вообще не их стиль ,я не тянут его.. очень запомнилимь мне слова Татьяны Анатольевны,что такую под такую великую музыку должны кататься выдающееся спортсмены которые могут ее раскрыть ( это она говлрила про пт Тютюнина,Багин когда они под Рахманинова катались) и как тут не согласиться?? ..надеюсь на след сезон ,они возьмут что то подходящее для себя ,то что они смогут показать красиво на льду
+10
0
+10
Ответ missis-Zima
Вы вообще откуда такие красивые??)Даже ОИ-14 не смотрели чтоли? Для отставших от поезда.https://www.youtube.com/watch?v=Spu_Xx647Kg&ab_channel=%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Спасибо за воспоминания😘
+11
-2
+9
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Не заметила коньков.Вы это покажите Этери с Дишей.Пусть стремятся к совершенству.
+10
-2
+8
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Ага))Диша куда приблизилась?)Даже убеждать смешно в чем-то вас.
+10
-3
+7
Сейчас Тутберидзе и для тебя сторис напишет, Катя! Или СМСку отправит!
+11
-4
+7
Ответ Владимир Георгия
Все хотят быть экспертами, но их никто не уполномочил быть. Так кому не лень лезут. В современное время могут быть разные трактовки. Например мужик , а он серьгами и крашенный имеет место быть. Так и лебедь может быть иной.
лебедь с серьгами и крашенный?) креативненько
+9
-2
+7
Сейчас хрустальные боты сожрут с косточками Катю Боброву,кстати титулы у нее были,а у Диши нет.
+8
-2
+6
Ответ Алеся Ткаченко
А здесь не лебеди,а гуси.Вроде бы тоже водоплавающие птицы,а эффект уже другой
лучше не скажешь. Юмарина.
+10
-5
+5
Ответ Olya Ru
Очень странно, почему Этери одобрила эту постановку или она настолько не лезет в тренировочный процесс и здесь полностью как родитель? Ведь профессионалам очевидно, что это не удачный выбор для этой пары. Интересно, она как все мамы говорит, а я же говорила??)))))
Одно из двух- или реально не лезет, или не может быть объективна, как любая мать, для нее доча лучшая.
Но Дише до лебединого…, Пффф
Даже так и не скажу, какой образ бы на нее лег и был удачен. Классика точно мимо.
+6
-1
+5
Мне нравились программы, которые им ставил Шпинльбанд - очень органично.Не всем дано быть лебедем; если честно, и это, наверное, не их стиль.Всё таки смена тренера не пошла им на пользу. От такого тренера как И. Шпильбанд не стоило уходить.Смутное ощущение, что они сделали шаг назад по сравнению с 2022 годом.
+5
0
+5
Ответ Olya Ru
Очень странно, почему Этери одобрила эту постановку или она настолько не лезет в тренировочный процесс и здесь полностью как родитель? Ведь профессионалам очевидно, что это не удачный выбор для этой пары. Интересно, она как все мамы говорит, а я же говорила??)))))
Согласна... Постановка говорит об уровне их нового тренера...
+6
-1
+5
"Что за балет, Димон, играй жёстче". (с)
+4
0
+4
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди.
Лебединое озеро сейчас это экстремизм.
+8
-4
+4
Ответ Olya Ru
Очень странно, почему Этери одобрила эту постановку или она настолько не лезет в тренировочный процесс и здесь полностью как родитель? Ведь профессионалам очевидно, что это не удачный выбор для этой пары. Интересно, она как все мамы говорит, а я же говорила??)))))
Может Диша мечтала лебедя,в пачке,как откажешь?)
+7
-3
+4
Ответ Алеся Ткаченко
А здесь не лебеди,а гуси.Вроде бы тоже водоплавающие птицы,а эффект уже другой
Нет,гуси более полные)
+5
-2
+3
Ответ missis-Zima
Нет,гуси более полные)
Тогда утки.
+4
-1
+3
Ответ RusVector
Сейчас Тутберидзе и для тебя сторис напишет, Катя! Или СМСку отправит!
все думаю,куда исчезаюют мои ком. спасибо Этери, работает.
+5
-3
+2
Балет был у Кацалапова. У Ильиных.. кхм...ладно, не будем о грустном.
+12
-10
+2
Ответ Olya Ru
Очень странно, почему Этери одобрила эту постановку или она настолько не лезет в тренировочный процесс и здесь полностью как родитель? Ведь профессионалам очевидно, что это не удачный выбор для этой пары. Интересно, она как все мамы говорит, а я же говорила??)))))
срочно опять менять тренеров
+4
-2
+2
ахах
+2
0
+2
Ответ missis-Zima
Нет,гуси более полные)
Просто они успешно поучаствовали в реалити-шоу.
+3
-1
+2
Вот. Правильно.Давайте балет обсуждать. Нечего придираться к вогу Хендрикс.
+1
0
+1
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