Екатерина Боброва о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: «Вот у Ильиных и Кацалапова был балет. А здесь…»

Екатерина Боброва и Андрей Журанков назвали минусы произвольного Дэвис и Смолкина.

Грузинский дуэт и выступает в произвольном танце под «Лебединое озеро» Чайковского. На чемпионате Европы-2024 они заняли 8-е место.

«Лебединое озеро» не нравится ни по костюмам – по его костюму вообще не нравится – вообще ни по мысли, ни по идее. Ну, не нравится», – сказал в подкасте «Ход коньком».

«Я могу себе объяснить это только тем, что лично мне не хватает. Если ты берешь классику, особенно балета, ты мог бы поставить «Лебединое озеро» современное, какую-то интерпретацию. Но видно, ребята не уходят в эту современность. Но и балета там тоже нет. Дотянутых классических линий, каких-то проездов.

Мы обсуждали в этом сезоне, что, если взять «Лебединое озеро», я сразу начинаю вспоминать Лену с ( и Кацалапова): вот там был балет. Там уже сквозил он, были дотянутые линии, определенные позы. Было видно, что ребята готовились к постановке «Лебединого озера». А здесь…» – отметила .