Екатерина Боброва о «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина: «Вот у Ильиных и Кацалапова был балет. А здесь…»
Екатерина Боброва и Андрей Журанков назвали минусы произвольного Дэвис и Смолкина.
Грузинский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает в произвольном танце под «Лебединое озеро» Чайковского. На чемпионате Европы-2024 они заняли 8-е место.
«Лебединое озеро» не нравится ни по костюмам – по его костюму вообще не нравится – вообще ни по мысли, ни по идее. Ну, не нравится», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
«Я могу себе объяснить это только тем, что лично мне не хватает. Если ты берешь классику, особенно балета, ты мог бы поставить «Лебединое озеро» современное, какую-то интерпретацию. Но видно, ребята не уходят в эту современность. Но и балета там тоже нет. Дотянутых классических линий, каких-то проездов.
Мы обсуждали в этом сезоне, что, если взять «Лебединое озеро», я сразу начинаю вспоминать Лену с Никитой (Ильиных и Кацалапова): вот там был балет. Там уже сквозил он, были дотянутые линии, определенные позы. Было видно, что ребята готовились к постановке «Лебединого озера». А здесь…» – отметила Боброва.
И теперь мне интересно одно - новый тренер, известный миру только тем что в детстве катался с ЭТ, Дочка и сын камердинера - хоть кто-то смотрел балет!?!?!?
Но теперь хотя бы понятно, почему ЭТ была такая смурная весь ЧЕ - ОНА с ее опытом и вкусом ТАКОЕ поставить не могла...
Но Дише до лебединого…, Пффф
Даже так и не скажу, какой образ бы на нее лег и был удачен. Классика точно мимо.
Лебединое озеро сейчас это экстремизм.