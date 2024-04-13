Анна Фролова: «За этот год, что я катаюсь в группе, Рукавицын меня ни разу не взвешивал. Я могу все есть абсолютно спокойно»

Анна Фролова высказалась о контроле за весом в фигурном катании.

– У Рукавицына взвешиваются перед тренировками?

– У меня сейчас будет шок-информация. За этот год, что я катаюсь в группе, Евгений Владимирович меня ни разу не взвешивал. Ни разу! Потому что, наверное, уже 18 лет, а в августе и вовсе 19 будет. Я не маленький ребенок, чтобы меня взвешивать. У меня стоят весы дома, я умею считать, я знаю, какой вес для меня хороший, какой – не очень.

Да и сейчас с этим нет такой проблемы, как была, возможно, в период активного роста. У меня вес не скачет, не меняется как-то дико оттого, что я съем шоколадку. У меня уже все примерно одинаково. Вот буквально плюс-минус 400 грамм. И плюс я привыкла к какому-то своему рациону. Все, это просто устаканивается в какой-то момент и уже дальше никуда не ползет.

А тренерский штаб, думаю, прекрасно зрительно может определить, если что-то будет не так. Но мне ни разу ничего не говорили.

– Гамбургер можете позволить себе съесть?

– Да, могу. Абсолютно спокойно. Я могу все есть. Абсолютно спокойно. Если я захочу, то – да. Возможно, мне еще с генетикой повезло, может быть. Потому что у меня достаточно атлетичные родители: мама с папой всегда спортом занимались, – сказала фигуристка Фролова.

В минувшем сезоне Фролова завоевала серебро Спартакиады и заняла пятое место на чемпионате России.