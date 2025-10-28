15

Базин о Кагановской и Некрасове: «Их фишка – идеально сделанные элементы, надбавки, которые им ставят, полностью оправданы»

Егор Базин высказался о судействе в танцах на льду на Гран-при в Магнитогорске.

– Самый сильный произвольный – у Кагановской и Некрасова. 

– Почему у них GOE большие, чем у других?

– У этой пары очень хорошо отточены и исполнены все элементы. Ну, за исключением срывов, которые могут произойти. Их фишка – идеально сделанные элементы, GOE, которые ставятся, полностью оправданы. Быстрые параллельные твизлы. Опять же, за исключением косяков и ошибок, идеальные поддержки – в музыку, все четко, заход, выезд, внутри программы, быстро.

Максим очень техничен касательно постановки ноги на лед для исполнения поворотов. Никаких у меня не было вопросов. В коротком танце они получили то, на что накатали: 74 балла с условием сорванной поддержки. Набрали бы они 80-81 балл. Сравниваем с международными стартами – много кто там набирает 80-81. 

Откатали произволку и были лучшими на этапе. У них был день огорчения, после ритмического танца они были заряжены, и этот нерв сохранился, они его пронесли в произволку. Выиграли у самих себя, показали лучшее катание.

Может быть, на старте сезона можно было и придержать пока оценки. Но это не заоблачные оценки, заоблачные – у Сизерона.

– Где Сизерон и где они. Не так далеко?

– Я привел пример, какие могут быть оценки. Мы еще и внутри страны соревнуемся. А если брать внутри этого старта – соперников у него не было, с ними никто не соревновался в произвольном танце. Почему они не могут набрать такие баллы? Они могут их набрать, но будут ли они объективны по отношению к общей системе – вот это вопрос. 

Но как мы видим, объективности и в международных танцах нет, нет четкого выстраивания.

Первый Гран-при показал, что всем решили подопустить оценки. Но в момент, когда нужно кого-то поднять, сделать перестановку – от этого правила отказываются, – сказал чемпион России в танцах на льду в подкасте «Кваксель».

Наши судьи пытались стать объективными, пока не пришлось спасать Петросян и Кагановскую

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал «Кваксель»
