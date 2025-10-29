Вероника Жилина исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер на тренировке

Фигуристка Вероника Жилина исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

17-летняя спортсменка опубликовала видео с тренировки в своих соцсетях.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Жилиной в сборную Азербайджана. Международный союз конькобежцев (ISU) также отказал фигуристке в смене спортивного гражданства.