Вероника Жилина исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер на тренировке
Фигуристка Вероника Жилина исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
17-летняя спортсменка опубликовала видео с тренировки в своих соцсетях.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Жилиной в сборную Азербайджана. Международный союз конькобежцев (ISU) также отказал фигуристке в смене спортивного гражданства.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: тикток Вероники Жилиной
