🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: что с Петросян – пора паниковать? Итоги Гран-при в России и Китае

Обсуждаем итоги Гран-при России и Китая:

  • неуверенная победа Аделии Петросян — все еще без квадов и с падением

  • 23 балла преимущества Кагановской и Некрасова над Пасечник и Чиризано — откуда?

  • Мэдисон Чок и ее юбка

  • стоило ли возвращаться Суй и Ханю в такой форме?

Слушаем здесь:

ТАЙМКОДЫ

0:00 — надо ли было везти Петросян на этап в Магнитогорске?

5:51 — Паша уверен: Аделии нужны четверные, даже если они пока не готовы

12:50 — ставить Петросян дома завышенные баллы – ошибка?

21:32 — Лью вернула две старые программы – это точно по-чемпионски?

29:00 — Ваня не верит в Гленн и ее тройной аксель в Милане

36:16 — Майя была с Чок и Бейтсом в Пекине и знает, что они не ждали таких низких баллов

45:08 — произвольный Чок и Бейтса – топ или главный провал в карьере?

52:39 — «Чок рискует потратить свое преимущество на самовыражение»

1:01:11 — как Кагановская и Некрасов выиграли у Пасечник и Чиризано 23 балла?

1:06:36 — «произвольный Кагановской и Некрасова – лучшее, что я видел в российских танцах за несколько лет»

1:13:29 — Пасечник и Чиризано проигрывают слишком сложными программами?

1:19:49 — как нам возвращение Суй и Ханя? Полина разочарована

1:25:52 — оценки Шайдорова возмутили его тренера – судьи обозлились на Михаила?

1:30:55 — почему комментаторы видят недокруты Кондратюка, а техбригада – нет?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
