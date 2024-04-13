Фролова о переходах к тренерам: «Поздно решаться на новые эксперименты. Я уже, как это называют, зреложенская»

Анна Фролова высказалась о переходах, назвав себя «зреложенской» фигуристкой.

В мае прошлого года Фролова перешла от тренера Сергея Давыдова к Евгению Рукавицыну. Позднее она завоевала серебро Спартакиады и заняла пятое место на чемпионате России.

– А не может произойти ситуация, что в какой-то момент вы подумаете, что опять что-то не то, надо что-то менять?

– Не знаю. Мне уже 18 лет. Я уже… как это называют журналисты? Зреложенская, вот. Я не знаю, мне кажется, уже поздно решаться на новые эксперименты. Да и тем более, если мне здесь комфортно, почему я должна об этом думать? И почему я должна об этом думать, если у меня только что был лучший сезон в моей жизни?

– А со спортивной и технической точки зрения что-то он вам дал за этот год? Можно ли чему-то научиться новому в 18 лет?

– Конечно, можно. Вы видите, как-то же у меня лучший сезон в карьере произошел. Как-то у меня появилась резко стабильность. Тоже как-то научили. Конечно, можно научиться. Здесь очень важный момент: у каждого есть свои слабые места. И с этими слабыми местами всегда нужно уметь работать или как-то их закрывать.

В моем случае это была нестабильность и, можно сказать, что неуверенность в себе. В прошлом сезоне это еще не такая большая проблема была, потому что я после травмы выходила. А до этого мне было достаточно сложно иногда выходить на соревнования, если я понимала, что моя форма не идеальная. А так иногда бывает в силу каких-то обстоятельств.

Здесь меня научили, как настраивать свою голову. И объяснили, что я уже взрослый и осознанный человек и что я должна сама уметь оценивать свою физическую и моральную готовность. Наверное, для меня в первую очередь важна моральная готовность, – рассказала Фролова.