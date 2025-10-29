Щербакова, Коляда, Кацалапов, Траньков будут комментировать этап Гран-при России среди юниоров в Красноярке

Щербакова будет комментировать этап Гран-при России среди юниоров в Красноярке.

Первый канал объявил состав комментаторов на этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября.

В паре с комментатором Василием Соловьевым будут работать эксперты: Анна Щербакова (короткие программы в одиночном катании), Михаил Коляда (произвольные программы в одиночном катании), Максим Траньков (парное катание) и Никита Кацалапов (танцы на льду).

