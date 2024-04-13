Фролова о скандальности фигурного катания: «Болельщики часто начинают разжигать то, что не нужно. Выдумывают какие-то конфликты, ненависть у кого-то к кому-то»

Анна Фролова считает надуманными многие конфликты в фигурном катании.

– Кстати, о Трусовой – вы с ней, судя по каким-то соцсетям, часто проводите время, есть фотографии, где вы с ней гоняетесь на картах, куда-то плывете на лодке. Ощущение, что вы с ней прям подруги.

– Мы очень давно с Сашей знакомы. Ну да, дружим. Я прекрасно к Саше отношусь. Это, наверное, достаточно спонтанный такой коннект, потому что я никогда ни с кем специально не начинала общаться, дружить, в целом по жизни. Я с какими-то людьми сталкивалась, с какими-то людьми коннектилась, и это само по себе происходило.

Так же и с Сашей. Мы очень много времени проводили и на сборах в этом сезоне. Притом, что Сашка в Москве, я в Питере. Еще я прекрасно общаюсь с Софьей Самоделкиной, Марией Левушкиной, которая тоже раньше занималась фигурным катанием, с Аней Щербаковой. Я со многими фигуристами, фигуристками поддерживаю хорошие отношения. И в этом нет ничего такого. У нас нет никакой вражды на самом деле.

– Это у вас нет, а у болельщиков…

– Это, кстати, больная тема. Болельщики часто начинают разжигать то, что не нужно разжигать. Выдумывают какие-то конфликты, выдумывают какую-то ненависть у кого-то к кому-то. Но мы все взрослые люди и понимаем, что все это ерунда.

– Но вы же понимаете, что это эмоции, за счет которых, в том числе, фигурное катание вышло на такой пик популярности?

– Понимаю. Конечно, у нас есть какое-то противостояние на льду, есть люди, которые ножка в ножку идут по результатам и так далее. Это, безусловно, интересно, это спортивный азарт. Но приплетать в таких ситуациях какой-то конфликт в жизни, в общении, мне кажется, ни к чему. Ну правда, – рассказала фигуристка Фролова.