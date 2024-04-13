Фролова о четверных: «Возьму тактику Трусовой. Она правильно всегда говорила: «Увидите, посмотрите»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова ответила на вопрос о возможном исполнении четверных прыжков.

«Да, четыре года говорили, и вот сейчас я решила, что больше не хочу говорить на тему четверных и ультра-си вообще в инфополе. Скажем так, чем больше разговариваешь, тем больше у тебя проблем.

Поэтому… Увидите. Возьму тактику Александры Трусовой. Она вот правильно всегда говорила: «Увидите, посмотрите». Вот надо было сразу так. Увидите», – сказала фигуристка Фролова.

В минувшем сезоне Фролова завоевала серебро Спартакиады и заняла пятое место на чемпионате России.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий