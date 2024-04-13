Фролова о четверных: «Возьму тактику Трусовой. Она правильно всегда говорила: «Увидите, посмотрите»

Анна Фролова ответила на вопрос о возможном исполнении четверных прыжков.

«Да, четыре года говорили, и вот сейчас я решила, что больше не хочу говорить на тему четверных и ультра-си вообще в инфополе. Скажем так, чем больше разговариваешь, тем больше у тебя проблем.

Поэтому… Увидите. Возьму тактику Александры Трусовой. Она вот правильно всегда говорила: «Увидите, посмотрите». Вот надо было сразу так. Увидите», – сказала фигуристка Фролова.

В минувшем сезоне Фролова завоевала серебро Спартакиады и заняла пятое место на чемпионате России.