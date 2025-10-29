  • Спортс
  • Базин сравнил недопуск танцоров с ДТП: «Я собирал документы для юристов два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS – то же самое»
3

Егор Базин объяснил, почему танцоры не обратились в CAS из-за недопуска к отбору на ОИ.

В предварительных составах первым номером шли Александра Степанова и Иван Букин, запасными – Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Я эту ситуацию уже отпустил, потому что какая разница, были бы мы запасными или другая пара – все равно слетел первый номер, значит, слетает и второй. Катались бы мы дальше – рейтинг внутри страны, кого выбирает федерация, для нас играл бы роль, да. Сейчас это нас не касается.

Странно быть недовольным выбором первой пары – Ваня [Букин] с Сашей [Степановой] объективно победители чемпионата России и заслужили место. Ставить кого-то из нас вместо них было бы нечестно.

Подавать в CAS? У меня тут история произошла – мне в машину въехали, в заднюю дверь. Въехали сзади, то есть виноват другой человек по сути, но нарушали правила мы оба. И мне сотрудник ГИБДД сказал: «Тебе надо идти в суд, если хочешь доказать правоту, но подумай лишний раз, нужно ли оно тебе». Я собирал документы для юристов только два месяца, это дико выматывает.

Думаю, в случае ребят с CAS – то же самое. Хотя никто ребятам не должен это запрещать. Ну а за несколько месяцев до Олимпиады это уже мало смысла имеет», – сказал чемпион России в танцах на льду.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
