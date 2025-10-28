Суд Литвы возобновит рассмотрение дела Дробязко лишении гражданства 26 ноября

Суд Литвы возобновит рассмотрение дела Маргариты Дробязко лишении гражданства.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства.

Региональный административный суд Литвы возобновит рассмотрение дела в ноябре.

«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», – говорится в сообщении судебной инстанции для СМИ.