Суд Литвы возобновит рассмотрение дела Дробязко лишении гражданства 26 ноября
Суд Литвы возобновит рассмотрение дела Маргариты Дробязко лишении гражданства.
В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.
Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства.
Региональный административный суд Литвы возобновит рассмотрение дела в ноябре.
«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», – говорится в сообщении судебной инстанции для СМИ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
