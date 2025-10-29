  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Егор Базин: «Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Была бы интересна работа в ISU»
5

Егор Базин: «Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Была бы интересна работа в ISU»

Егор Базин рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Мне не приходится идти на сделку с совестью, как судьям, в моем случае правила более строгие.

Расти дальше в этой стезе, работать в ISU? Отчасти я поэтому и начал заниматься английским последние полгода — была бы интересна такая работа.

И танцы на льду будто развиваются не в лучшую сторону: например, ритм-танец становится шаблонным — это маленькие кусочки бывшего обязательного танца. Тогда уж стоит обязательный танец вернуть, в котором было видно владение коньком разными парами и реальные различия в мастерстве. Темы танцев 80-х или 90-х надо чередовать с другими. Критерии ритм-танца очень размыты.

Я не загадываю, но предупрежден — вооружен, можно идти в эту сторону. Занимаюсь с репетитором, но пока я на уровне чуть лучшем, чем «лет ми спик форм май харт», – сказал чемпион России в танцах на льду. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
logoЕгор Базин
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Базин о Кагановской и Некрасове: «Их фишка – идеально сделанные элементы, надбавки, которые им ставят, полностью оправданы»
сегодня, 20:54
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
27 сентября, 08:10
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский вышли на лед дискотеки нулевых
13 сентября, 18:03
Главные новости
Базин о Кагановской и Некрасове: «Их фишка – идеально сделанные элементы, надбавки, которые им ставят, полностью оправданы»
сегодня, 20:54
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: что с Петросян – пора паниковать? Итоги Гран-при в России и Китае
сегодня, 20:33
Суд Литвы возобновит рассмотрение дела Дробязко лишении гражданства 26 ноября
сегодня, 19:12
Загитова посетила встречу Минниханова с представителями «Землячества Татарстана»
сегодня, 17:53Фото
Ксения Синицына: «Я не очень представляю, как можно столько лет заниматься фигурным катанием, а потом взять и выйти в какую-то другую реальность»
сегодня, 16:37
Ксения Синицына: «Понятно, что 5 четверных, как это делала Трусова, я не прыгну никогда, но можно ведь запомниться интересными постановками, фишечками»
сегодня, 16:28
Александр Жулин: «Петросян откатала слабее, чем в Китае, но это часть подготовки. Такие старты нужны, чтобы спортсмены не расслаблялись»
сегодня, 15:49
Журова о расследовании ISU из-за плюшевой ракеты: «Пусть разбираются, конечно, но, если честно, это абсурд. Лучше бы занялись допуском российских пар и танцоров»
сегодня, 14:52
Валерия Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске
сегодня, 14:16
«Оставьте китайцев в покое. Если мы и к ним будем придираться, вообще одни будем жить». Тарасова об инциденте с плюшевой ракетой на Гран-при
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео