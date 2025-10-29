Егор Базин: «Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Была бы интересна работа в ISU»

Егор Базин рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Мне не приходится идти на сделку с совестью, как судьям, в моем случае правила более строгие.

Расти дальше в этой стезе, работать в ISU? Отчасти я поэтому и начал заниматься английским последние полгода — была бы интересна такая работа.

И танцы на льду будто развиваются не в лучшую сторону: например, ритм-танец становится шаблонным — это маленькие кусочки бывшего обязательного танца. Тогда уж стоит обязательный танец вернуть, в котором было видно владение коньком разными парами и реальные различия в мастерстве. Темы танцев 80-х или 90-х надо чередовать с другими. Критерии ритм-танца очень размыты.

Я не загадываю, но предупрежден — вооружен, можно идти в эту сторону. Занимаюсь с репетитором, но пока я на уровне чуть лучшем, чем «лет ми спик форм май харт», – сказал чемпион России в танцах на льду.