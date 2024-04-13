Дюамель о деле Валиевой: «Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла»

Теги сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Меган Дюамель высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Из мотивировочной части по делу Валиевой стало известно, что за два года ей было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок. 

«За всю карьеру в спорте я ни разу не принимала антибиотики и сомневалась в любых витаминах.

Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, ставят все под сомнение. Они принимают, может быть, ибупрофен и несколько витаминов – и все. 

Когда мы должны были составить список того, что принимали в течение определенного периода времени, в моем списке всегда было одно и то же: железо, магний и кальций.

Списки, которые предоставляли российские и китайские фигуристы, иногда были заполнены и с лицевой, и с оборотной стороны листа», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании.

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил

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1 комментарий
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Кто нибудь уже расскажите её мужу, как он может занять её голову. Все равно ничего лучше она сделать не сможет
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