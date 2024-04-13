Дюамель о деле Валиевой: «Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла»

Меган Дюамель высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Из мотивировочной части по делу Валиевой стало известно, что за два года ей было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок.

«За всю карьеру в спорте я ни разу не принимала антибиотики и сомневалась в любых витаминах.

Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, ставят все под сомнение. Они принимают, может быть, ибупрофен и несколько витаминов – и все.

Когда мы должны были составить список того, что принимали в течение определенного периода времени, в моем списке всегда было одно и то же: железо, магний и кальций.

Списки, которые предоставляли российские и китайские фигуристы, иногда были заполнены и с лицевой, и с оборотной стороны листа», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании.

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил