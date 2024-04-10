Ромэн Агенауэр: «Дэвис и Смолкин обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время»

Дэвис и Смолкин хотели перейти в Монреальскую академию еще два года назад.

В понедельник стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и , сейчас выступающие за Грузию, перешли в академию танцев на льду в Монреале.

«Все началось с обычного процесса для спортсменов, которые хотят потренироваться в нашей академии. Диана и Глеб обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время.

Мы подумали, что сейчас все идет на улучшение и начали сотрудничество. Работаем над концепциями танцев к новому сезону, параллельно фигуристы развивают свои спортивные навыки», – сказал тренер Ромэн Агенауэер.

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