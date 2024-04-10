Ромэн Агенауэр: «Дэвис и Смолкин обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время»

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Ромэн Агенауэр Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Дэвис и Смолкин хотели перейти в Монреальскую академию еще два года назад.

В понедельник стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сейчас выступающие за Грузию, перешли в академию танцев на льду в Монреале.

«Все началось с обычного процесса для спортсменов, которые хотят потренироваться в нашей академии. Диана и Глеб обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время.

Мы подумали, что сейчас все идет на улучшение и начали сотрудничество. Работаем над концепциями танцев к новому сезону, параллельно фигуристы развивают свои спортивные навыки», – сказал тренер Ромэн Агенауэер.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

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65 комментариев
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То есть членов сборной России они взять не могли. А грузин - пожалуйста. 🤣
+43
0
+43
Обращались два года назад, когда прекрасно знали, что в Россию не вернутся?
+26
-3
+23
И все это "волшебство" все также на российские деньги...
+20
-6
+14
Ответ Shtirly
То есть членов сборной России они взять не могли. А грузин - пожалуйста. 🤣
Ну да, переход в сборную Грузии - "улучшение" ;)
+12
0
+12
А в чем улучшение? Страну сменили?
+12
-2
+10
Ответ Shtirly
И все это "волшебство" все также на российские деньги...
Ученикам придется носить больше денег в конвертах тренеру. Будут всем катком оплачивать тренировки дочки тренера)
+13
-4
+9
Ух ты. И сами два года назад песни пели, что "вот-вот на соревнования приедем", и Федра захлёбываюсь про патриотов, которые не могут пропустить ЧР. А приспособленцы, сидя в сборной, канадские пороги обивали. Интересно, от мамо комментарий будет?)))
+15
-6
+9
А теперь это не такие, а более другие Дэвис и Смолкин, поэтому время подходящее.
+8
0
+8
Как патриотично.

Но иноагенты у нас теннисисты, да
+9
-2
+7
Ответ Svetlanavg Ив
Боже, как мерзко и лицемерно все это! Мне дико интересно, кто-то еще будет уверять, что большей патриотки, что ЭТ - нет ? Она - патриотка денег и собственных амбиций. Не более того ... а девочек она любит ровно до того момента, пока она покладисты, удобны и приносят деньги. Какая любовь и забота на конвейре ? Там штамповка во имя прибыли и все.
Ой, сколько пафоса. Перешли и перешли,в чем проблема то?
+11
-5
+6
Ответ katyanola
Они уже 5 лет как катаются в Америке и что? Приезжали в Россию, когда не было всех проблем понятно каких.
Не приезжали, потому что делали грин-карту Смолкину, уже давно всё выяснили. Даже у Тутберидзе в шоу не появились, чтобы самостоятельно себе на тренировки заработать.
+9
-3
+6
Конечно, фраза фантастическая - все идет на улучшение!
Если только он не имеет ввиду, что вроде, да, как бы, Тутберидзе лучше стали кататься. Поняли, надо - брать.
А, скорее всего, потому что они катаются тепереча за Грузию, а, самое главное, самое главное, мамаша предложила такую сумму, такие пряники да пирожки, от которых трудно отказаться.
+14
-8
+6
Мы же умницы, всё понимаем😂
+7
-1
+6
Ответ natali5228
Ух ты. И сами два года назад песни пели, что "вот-вот на соревнования приедем", и Федра захлёбываюсь про патриотов, которые не могут пропустить ЧР. А приспособленцы, сидя в сборной, канадские пороги обивали. Интересно, от мамо комментарий будет?)))
Она только на Тарасову огрызнуться может.
+6
0
+6
Именно поэтому Шпильбанд от них отказался, при нем начали порарабатывать пути перехода в Монреаль. Очень некрасиво, он в них вкладывался и пара при нем хорошо прогрессировала, и явно не знал, что является временным вариантом, иначе бы не прекратил досрочно сотрудничество!
+8
-2
+6
Ответ V__k
А кто из РФ спортсменов и тренеров не кормится с росбюджета, есть такие? И причем тут бюджет, за их тренировки теперь грузинская федра платит. Лишь бы ляпнуть. А допинг история внутри профессионального фк-сообщества никого не смущает, так как от этого ни один спортсмен и тренер не застрахован.
Откуда у грузин такие деньги и как же быть со словами, что они сами все тренировки оплачивали, а здесь вдруг богатая Грузия, у которой фигуристы в России тренируются?
+8
-3
+5
Ответ katyanola
А какая вам разница, какие пороги они обивали, если они и так катались в другой стране? Америка ли, Канада? Можно подумать они до Канады в России тренировались.
В какой другой стране? Они может от Америки на ОИ попали? А песни кто пел а-ля "да мы патриоты, да мы за другую страну никогда, какой-такой переход"-привидения? Порошка-то хватает пальто стирать?
+4
0
+4
Боже, как мерзко и лицемерно все это! Мне дико интересно, кто-то еще будет уверять, что большей патриотки, что ЭТ - нет ? Она - патриотка денег и собственных амбиций. Не более того ... а девочек она любит ровно до того момента, пока она покладисты, удобны и приносят деньги. Какая любовь и забота на конвейре ? Там штамповка во имя прибыли и все.
+10
-6
+4
Ответ V__k
А что же "мамаша" два года назад пряники не предложила, пришлось два года терять, мм? Или канадские тренеры за два года обеднели, что пришлось согласиться. Какая крутая Этери все-таки всех мега-деньгами и влиянием купить может, никто не может ей отказать))
Они тогда не были ,,грузинами’’
+3
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+3
Ответ katyanola
Хейт от sabina_katarina - это сильная вещь. Они уже начали переживать.)
я смотрю, спортс вам весь мир заменяет. сходить на сторонние ресурсы - задача непосильная. и огромная просьба: не адресуйте больше мне свои глупости.
+5
-2
+3
Ответ katyanola
Странные вы люди. Федерация России не платит на сторону деньги за тренировки своих спортсменов, у нас достаточно своих катков. Грузинам же сложно тренироваться в Грузии , нет таких условий тренировок, поэтому оплачивают (сколько могут, уверена, что не целиком) на стороне. Стараются развивать фк, используя все возможности, молодцы. Возможно и у себя построят катки постепенно.
Сколько лет у них Морис катался? В том году первый ЧГ провели, который Дэвис проигнорировала.
+4
-1
+3
Ответ Виктория Обер
Конечно, фраза фантастическая - все идет на улучшение! Если только он не имеет ввиду, что вроде, да, как бы, Тутберидзе лучше стали кататься. Поняли, надо - брать. А, скорее всего, потому что они катаются тепереча за Грузию, а, самое главное, самое главное, мамаша предложила такую сумму, такие пряники да пирожки, от которых трудно отказаться.
Да не деньги, а влияние у судей
Есть же определенные судьи и специалисты, которые всегда ставили высоко ДС
Ну теперь скорее всего они будут также поддерживать и британцев, и посмотрим кто станет ЧЕ в следующем году
Жалко будет только итальянцев
+5
-2
+3
Ответ Rygeek
А в чем улучшение? Страну сменили?
Не иначе
+2
0
+2
Ответ katyanola
Не проигнорировала, а дала возможность заработать чемпионство паре КР, а то бы и этого не видать им. Наверное стране виднее, как распоряжаться своими спортсменами, КР провели слабо первую половину сезона, зато стали чемпионами страны без конкуренции. Тоже не плохо.
Именно, что проигнорировала, как делала весь сезон со связями Тутберидзе годом ранее в России.
+2
0
+2
Ответ natali5228
Ух ты. И сами два года назад песни пели, что "вот-вот на соревнования приедем", и Федра захлёбываюсь про патриотов, которые не могут пропустить ЧР. А приспособленцы, сидя в сборной, канадские пороги обивали. Интересно, от мамо комментарий будет?)))
больше всего жаль астраханский рыбный,не скоро на сессиях увидят)
+3
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Ответ Pentrak
А как много меня минусовали полтора года назад, когда я об этом писала... Интересно, а Зуева про подробности их пребывания у себя тоже выскажется или пока ещё неудобный момент? А несколько федераций, которые не приютили скитальцев тоже? О, а ещё, грузинская федра уверена, что они-конечный пункт назначения?)
А Зуевой зачем говорить? Она сейчас к ним никакого отношения не имеет. Но показательно было, как семья отреагировала, что про них писали, что они федерацию новую ищут, и как же удачно пристроились перебирая к грузинам всего лишь за сезон.
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Ответ katyanola
Представляю, что бы вы написали, если бы они не приехали на соревнования и приехали на шоу деньги заработать 🤣🤣🤣🤣🤣
Только в ваших фантазиях. Смолкину грин-карта важнее, а деньги тёща переведёт.
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Ответ Shtirly
То есть членов сборной России они взять не могли. А грузин - пожалуйста. 🤣
Господи, что у них в головах творится?!
Как они могут с собой уживаться, когда в голове такие мысли, не понимаю…
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по словам Винер они бонжи, а по словам президента ОКР Позднякова -иноагенты и предатели.
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Постарайтесь выжать из них побольше денег, другого толку не будет
+7
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