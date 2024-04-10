Ромэн Агенауэр: «Дэвис и Смолкин обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время»
Дэвис и Смолкин хотели перейти в Монреальскую академию еще два года назад.
В понедельник стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сейчас выступающие за Грузию, перешли в академию танцев на льду в Монреале.
«Все началось с обычного процесса для спортсменов, которые хотят потренироваться в нашей академии. Диана и Глеб обращались к нам еще два года назад, но тогда было неподходящее время.
Мы подумали, что сейчас все идет на улучшение и начали сотрудничество. Работаем над концепциями танцев к новому сезону, параллельно фигуристы развивают свои спортивные навыки», – сказал тренер Ромэн Агенауэер.
Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?
Но иноагенты у нас теннисисты, да
Если только он не имеет ввиду, что вроде, да, как бы, Тутберидзе лучше стали кататься. Поняли, надо - брать.
А, скорее всего, потому что они катаются тепереча за Грузию, а, самое главное, самое главное, мамаша предложила такую сумму, такие пряники да пирожки, от которых трудно отказаться.
Есть же определенные судьи и специалисты, которые всегда ставили высоко ДС
Ну теперь скорее всего они будут также поддерживать и британцев, и посмотрим кто станет ЧЕ в следующем году
Жалко будет только итальянцев
Как они могут с собой уживаться, когда в голове такие мысли, не понимаю…