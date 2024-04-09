Алексей Киляков: «Дэвис и Смолкин перешли тренироваться в Монреаль»
Экс-тренер Дэвис и Смолкина подтвердил переход дуэта в Монреальскую академию.
Ранее о переходе грузинского танцевального дуэта сообщил американский блогер Дэйв Лиз.
«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», – сказал Алексей Киляков, под руководством которого пара занималась последние два сезона.
Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?
Хоть раз инсайты Лиза были неверные?
Чтож, будет очень интересно посмотреть смогут ли Лозоны или нет.)) Эт вызов)