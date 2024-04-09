Алексей Киляков: «Дэвис и Смолкин перешли тренироваться в Монреаль»

Экс-тренер Дэвис и Смолкина подтвердил переход дуэта в Монреальскую академию.

Ранее о переходе грузинского танцевального дуэта сообщил американский блогер Дэйв Лиз.

«Да, и перешли тренироваться в Монреаль», – сказал Алексей Киляков, под руководством которого пара занималась последние два сезона.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?