Алексей Киляков: «Дэвис и Смолкин перешли тренироваться в Монреаль»

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Экс-тренер Дэвис и Смолкина подтвердил переход дуэта в Монреальскую академию.

Ранее о переходе грузинского танцевального дуэта сообщил американский блогер Дэйв Лиз.

«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», – сказал Алексей Киляков, под руководством которого пара занималась последние два сезона.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

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27 комментариев
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Демонстрация смс переписки и пост в инстаграме от Килякова где.
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Самый главный вопрос, который всех тут волнует, а букет цветов-то вручили?
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да и плевать на них, хватит пиарить эту ниочёмную парочку
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Ответ Анна Лисина
Почему кинула? понятно, что это был временный тренер. Чтож, будет очень интересно посмотреть смогут ли Лозоны или нет.)) Эт вызов)
Смогут 100%, Глеб хороший партнер,думаю всё у них получится.
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+5
Ответ N-fox
Комментарий скрыт
Официальный тимтут ничего не сообщал
+7
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Ответ Eva2426
Это произошло не изза мамы партнерши. Она тоже пострадавшая сторона
Да ладно?)))
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Ответ King_bez_ice
А вообще Хоть раз инсайты Лиза были неверные?
всегда сначала стоит вой, о том, как "онвсёврёт", а спустя некоторое время всё подтверждается.
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Ответ Олег Васильев
да и плевать на них, хватит пиарить эту ниочёмную парочку
Мне тоже на них плевать, но из за мамы партнёрши Наша Команда не награждена честно выйгранными золотыми медалями олимпиады в Пекине, а дочь как ни в чём не бывало меняет гражданство и выступает, а сама мать ездит на все турниры!(
+14
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Ответ Татьяна Семёновна
Комментарий скрыт
Не в коня корм))
+6
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+4
А вообще
Хоть раз инсайты Лиза были неверные?
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Ответ hqdsgyj5xc
Самый главный вопрос, который всех тут волнует, а букет цветов-то вручили?
Да скорее с каких это пор тренироваться в Канаде не предательство?
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Ответ Татьяна Семёновна
Комментарий скрыт
Только до 13 места ПС в юниорах были 2 на ЮЧМ и через пол года после ЧМ на ФГП 2. Дс этого не светит
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Ответ Shtirly
И снова как в старые добрые времена мама Килю кинула )))
Почему кинула? понятно, что это был временный тренер.
Чтож, будет очень интересно посмотреть смогут ли Лозоны или нет.)) Эт вызов)
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Ответ tanya_1111
Смогут 100%, Глеб хороший партнер,думаю всё у них получится.
может, там ему партнёршу хорошую подберут)))
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И снова как в старые добрые времена мама Килю кинула )))
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Ответ Проходил мимо
Вас никто и не кормит
Мимо проходите))
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Ответ Лека-Лека
С тех самых пор, как за свои деньги, а не за деньги ФФКР.
Наверное, и в США за свой счет были?
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Ответ tanya_1111
Смогут 100%, Глеб хороший партнер,думаю всё у них получится.
Несомненно, именно Лозоны смогут не выпячивать недостатки партнерши, а хороший партнер в танцах - это важная составляющая пары.
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Ответ Анна Лисина
Почему кинула? понятно, что это был временный тренер. Чтож, будет очень интересно посмотреть смогут ли Лозоны или нет.)) Эт вызов)
Никто не сможет! Шпиля честно так Этери и сказал - вы даете нереальные планы (с).
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