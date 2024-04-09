Принс о хейте из-за судейства Загитовой на Гран-при Франции в 2019-м: «Мне в соцсети начали сыпаться гневные комментарии. Ситуация была не самая приятная»

Теги сборная России ISU Гран-при Франции судьи женское катание Гран-при России соцсети Александр Коган Алина Загитова Йерун Принс Фигурное катание

Судья Йерун Принс рассказал о гневных комментариях от болельщиков Загитовой.

– Вы стали довольно известны в России после эпизода с оценками Алины Загитовой в 2019-м. Насколько для вас это был чувствительный момент?

– Да уж, история забавная. Тогда на этапе Гран-при в Гренобле наша бригада отметила Алине неверное ребро на лутце в каскаде с риттбергером. Если пересмотреть этот прыжок 10 раз, будет понятно, что ситуация непростая. Это как минимум должно быть отмечено в протоколе восклицательным знаком (! – отметка за неясное ребро – Sports), но и неверным то ребро тоже можно было посчитать. 

Важно понимать, что оценки нельзя рассматривать в отрыве от конкретного турнира. А на том этапе ребра на прыжках отмечали довольно жестко. С места судейской бригады, под тем углом, что они видели этот прыжок – это, без сомнения, неверное ребро. С другой точки этот прыжок мог выглядеть немного по-другому, и я тогда с этим и не спорил. 

Сразу после короткой программы мне в социальные сети начали сыпаться гневные комментарии от российских фанатов. Не могу сказать, что их было очень много, но конечно, я их заметил. 

– Вам угрожали?

– Нет, просто писали гадости. Но самое смешное, что на следующий день я вдруг начал получать комментарии поддержки – и тоже от российских болельщиков. «Вы все сделали правильно, мы вами гордимся, не переживайте». 

Хотя ситуация, конечно, была не самая приятная. Если я правильно помню, российская сторона подала неофициальную жалобу, но она не имела последствий. После турнира я написал довольно длинный отчет для ISU об этом инциденте (общие отчеты по результатам соревнований мы пишем каждый раз), потому что хотел защитить нашу бригаду. Там было почти 20 видеоиллюстраций этого прыжка с пояснениями, какое ребро считается корректным в соответствии с правилами. Ответа не получил, а в следующем сезоне меня снова вызвали работать в судейскую бригаду, из чего можно сделать вывод, что претензий ко мне не было. 

Самое удивительное, что на следующий год меня пригласили работать организаторы российского этапа Гран-при. Это было в самый разгар пандемии. В парном турнире тогда не хватало технического контролера международного уровня, поэтому со мной связался Александр Коган и позвал в Москву.

Такова работа судьи: иногда мы принимаем непопулярные решения, которые не нравятся болельщикам. Тут ничего нельзя поделать, кроме как научиться не реагировать на такое и стать более толстокожим, – сказал Принс.

Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Голландцы тоже познали гнев отчаянных домохозяек.
+17
-2
+15
Нет страшнее людей, чем ультрас ФК
+11
-2
+9
😂😂😂😂😂.
+6
-1
+5
Это он не видел того кровавого мяса, что было тогда здесь в комментариях...
+5
0
+5
У нас у каждой фигуристки есть свои фанаты и свои хейторы. Это наша демократия.
+1
0
+1
"Но самое смешное, что на следующий день я вдруг начал получать комментарии поддержки – и тоже от российских болельщиков. «Вы все сделали правильно, мы вами гордимся, не переживайте»."
Принс видимо не понял кто это был)) Это прибежали фанаты другой девочки)))
+5
-4
+1
Судьи на то и судьи чтобы видеть вещи, которые простые граждане рассмотреть не могут... объективное судейство редко, все смотрят с разных ракурсов... это уже когда есть явное преимущество - тогда да, все просто, а если спортсмены примерно одного уровня - то критики не избежать
+1
-1
0
Ответ N-fox
"История забавная", "ситуация не самая приятная" Для Алины это история забавной не была, а уж какой ДЛЯ НЕЕ она была неприятной! И ведь выходят же сухими из воды подобные персонажи.
да ей там почти все по делу отметили. По-моему, один недокрут под сомнением - остальное по факту. Ну и Е надо было бы на ! заменить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий