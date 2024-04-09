Принс о хейте из-за судейства Загитовой на Гран-при Франции в 2019-м: «Мне в соцсети начали сыпаться гневные комментарии. Ситуация была не самая приятная»

Судья Йерун Принс рассказал о гневных комментариях от болельщиков Загитовой.

– Вы стали довольно известны в России после эпизода с оценками в 2019-м. Насколько для вас это был чувствительный момент?

– Да уж, история забавная. Тогда на этапе Гран-при в Гренобле наша бригада отметила Алине неверное ребро на лутце в каскаде с риттбергером. Если пересмотреть этот прыжок 10 раз, будет понятно, что ситуация непростая. Это как минимум должно быть отмечено в протоколе восклицательным знаком (! – отметка за неясное ребро – Sports), но и неверным то ребро тоже можно было посчитать.

Важно понимать, что оценки нельзя рассматривать в отрыве от конкретного турнира. А на том этапе ребра на прыжках отмечали довольно жестко. С места судейской бригады, под тем углом, что они видели этот прыжок – это, без сомнения, неверное ребро. С другой точки этот прыжок мог выглядеть немного по-другому, и я тогда с этим и не спорил.

Сразу после короткой программы мне в социальные сети начали сыпаться гневные комментарии от российских фанатов. Не могу сказать, что их было очень много, но конечно, я их заметил.

– Вам угрожали?

– Нет, просто писали гадости. Но самое смешное, что на следующий день я вдруг начал получать комментарии поддержки – и тоже от российских болельщиков. «Вы все сделали правильно, мы вами гордимся, не переживайте».

Хотя ситуация, конечно, была не самая приятная. Если я правильно помню, российская сторона подала неофициальную жалобу, но она не имела последствий. После турнира я написал довольно длинный отчет для об этом инциденте (общие отчеты по результатам соревнований мы пишем каждый раз), потому что хотел защитить нашу бригаду. Там было почти 20 видеоиллюстраций этого прыжка с пояснениями, какое ребро считается корректным в соответствии с правилами. Ответа не получил, а в следующем сезоне меня снова вызвали работать в судейскую бригаду, из чего можно сделать вывод, что претензий ко мне не было.

Самое удивительное, что на следующий год меня пригласили работать организаторы российского этапа Гран-при. Это было в самый разгар пандемии. В парном турнире тогда не хватало технического контролера международного уровня, поэтому со мной связался и позвал в Москву.

Такова работа судьи: иногда мы принимаем непопулярные решения, которые не нравятся болельщикам. Тут ничего нельзя поделать, кроме как научиться не реагировать на такое и стать более толстокожим, – сказал Принс.

Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой