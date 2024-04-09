Йерун Принс: «Я сторонник того, что у одиночников будет на один прыжок меньше и добавится хореоэлемент. Программы будут более сбалансированными»

Теги ISU судьи пары мужское катание женское катание Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Йерун Принс Фигурное катание

Судья Йерун Принс высказался о планах ISU убрать один прыжок из произвольной.

– Говорят, на конгрессе ISU летом обсудят изменения правил. Вы их поддерживаете?

– Я сторонник этих поправок – например, того, что у одиночников будет на один прыжок меньше и добавится хореоэлемент. Это то направление, в котором идет наш вид спорта.

Зрители обожают сальто и «колесо» от Адама Сяо Хим Фа или тот же «Малинин-твист» от Ильи. Повторюсь: мне нравится зрелищность этих элементов, это делает фигурное катание более захватывающим. Было бы здорово, если бы таких необычных элементов стало больше. 

Да, фигурное катание – спорт, и прыжки – его неотъемлемая часть. Но некоторые программы превращаются в «разбег-прыжок». Получается, что весь прокат фигурист гоняется за квадами или тройным акселем, а постановки как таковой нет. Если убрать один прыжок, может, мы увидим больше историй на льду, больше интересных связок, тех же спиралей. Программы будут более сбалансированными. 

– А у пар?

– Есть идея убрать параллельный прыжок. Сейчас правила разрешают секвенции, и даже на этом чемпионате мира мы видели, что фигуристы прыгают, например, тройной тулуп-одинарный аксель-одинарный аксель. Зачем? В программе это часто выглядит как вставной зуб, партнеры разъезжаются на несколько метров, теряя при этом в синхронности. Таким образом пропадает сам дух парного катания. 

Сейчас предлагается, чтобы в программе остался только один параллельный каскад. Есть еще такой момент: одна юниорская пара из Японии делала в этом сезоне секвенцию из тройного лутца-тройного тулупа-двойного акселя. Его стоимость – 14 баллов, это как две поддержки. А элемент-то, по сути, не парный, тогда почему им можно заработать четверть технической оценки за прокат?

Хотелось бы видеть больше именно парного катания, чтобы фигуристы сконцентрировались на парных элементах – подкрутах, выбросах, тодесах, поддержках, парных вращениях. Иначе можно поставить в пару двух сильных одиночников, и они сразу будут иметь преимущество перед другими парами, при этом не умея хорошо исполнять парные элементы, – сказал Принс.

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9 комментариев
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🤡🤡🤡🤡 вообще отмените прыжки,чтобы на лёд могли выходить артисты,рассказывающие свои невероятные истории о которых невозможно молчать
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В парном убрать параллельный прыжок? Это же парное катание, а не двух одиночников.
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Мало того что все стали прыгать секвенции, так еще и всего 6 прыжковых элементов? Любой вид спорта со временем должен развиваться и становиться сложнее, а не проще и примитивнее
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Уж сразу бы делали другие виды ФК: одиночные мужские танцы, одиночные женские танцы, танцы М+М, Ж+Ж, Неопределившийся+ Неопределившийся... Чтобы уж совсем без прыжков обходиться)))
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Про парные элементы это наруку школе Слюсаренко. Там всегда были отличные парные элементы, а с прыжками беда.
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Всё упрощаем и упрощаем, капец. Уже 6 прыжков хотим оставить? Скоро как у парников будет.
А у парников вообще отобрать, свести к танцам.
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Да и так у мужчин одну прыжковую ячейку срезали недавно. Куда уж еще то...
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Ответ Katerina Sunny
Про парные элементы это наруку школе Слюсаренко. Там всегда были отличные парные элементы, а с прыжками беда.
Ой, да ладно, какой там на руку. Думаете Слюсаренковским парам начнут нормальные гое за их парные элементы ставить? Разбежались. Меньше прыжков и больше хорео элементов это больше поводов для манипуляций
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