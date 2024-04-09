Принс о поднятии возрастного ценза: «Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. А вот в парном стало проблемой»

Теги сборная России сборная Японии судьи пары женское катание Эмбер Гленн Рион Сумийоши Йерун Принс возрастной ценз София Барам Даниэль Тюменцев Маргарита Базылюк Фигурное катание

Судья Принс оценил последствия поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

– Что скажете про поднятие возрастного лимита? Оправдалась ли эта идея?

– Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. На взрослых соревнованиях теперь нельзя увидеть 15-летних девочек с детскими телами, что давало им преимущество перед старшими конкурентками. 

А вот в парном катании это стало проблемой из-за слишком большой разницы в возрасте между партнерами. Возьмите, к примеру, прошлых чемпионов мира среди юниоров – американскую пару Барам-Тюменцев. Он уже не может выступать по юниорам, а она еще не может кататься по взрослым. Поэтому сейчас обсуждается предложение разрешить таким парам соревноваться – возраст партнеров поднимут, при этом введут максимально допустимую разницу в возрасте. Это позволит увеличить число сильных пар по юниорам, но главное – парам не надо будет распадаться, чтобы выполнить возрастные требования. 

– Но тогда более старшие и опытные пары окажутся в более выгодном положении?

– Да, но таковы будут правила, они будут едины для всех. В выигрыше останется само парное катание, потому что вырастет его уровень. К тому же юниорские и взрослые рейтинги никак не пересекаются, так что нельзя будет успехи в юниорах использовать на взрослых стартах. 

– Но повышение возраста у девушек не остановило революцию квадов. Маргарита Базылюк в 12 лет прыгнула каскад 4-4. 

– Да, мне попадалось видео ее прыжка в соцсетях. Допустим, Россию в обозримом будущем допустят до соревнований. Какой смысл в этих каскадах? Их же все равно негде будет продемонстрировать.

Возможно, сложные прыжки легче учить в более раннем возрасте, но встает вопрос, реально ли их сохранить. При этом у нас есть примеры, когда элементы ультра-си учат после пубертата. Американка Эмбер Гленн с тройным акселем, японка Рион Сумийоши с четверным тулупом, так что это реально, – сказал Йерун Принс.

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2 комментария
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Если парницам разрешат, то это будет дискриминация одиночниц.
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