Принс о поднятии возрастного ценза: «Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. А вот в парном стало проблемой»
Судья Принс оценил последствия поднятия возрастного ценза в фигурном катании.
– Что скажете про поднятие возрастного лимита? Оправдалась ли эта идея?
– Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. На взрослых соревнованиях теперь нельзя увидеть 15-летних девочек с детскими телами, что давало им преимущество перед старшими конкурентками.
А вот в парном катании это стало проблемой из-за слишком большой разницы в возрасте между партнерами. Возьмите, к примеру, прошлых чемпионов мира среди юниоров – американскую пару Барам-Тюменцев. Он уже не может выступать по юниорам, а она еще не может кататься по взрослым. Поэтому сейчас обсуждается предложение разрешить таким парам соревноваться – возраст партнеров поднимут, при этом введут максимально допустимую разницу в возрасте. Это позволит увеличить число сильных пар по юниорам, но главное – парам не надо будет распадаться, чтобы выполнить возрастные требования.
– Но тогда более старшие и опытные пары окажутся в более выгодном положении?
– Да, но таковы будут правила, они будут едины для всех. В выигрыше останется само парное катание, потому что вырастет его уровень. К тому же юниорские и взрослые рейтинги никак не пересекаются, так что нельзя будет успехи в юниорах использовать на взрослых стартах.
– Но повышение возраста у девушек не остановило революцию квадов. Маргарита Базылюк в 12 лет прыгнула каскад 4-4.
– Да, мне попадалось видео ее прыжка в соцсетях. Допустим, Россию в обозримом будущем допустят до соревнований. Какой смысл в этих каскадах? Их же все равно негде будет продемонстрировать.
Возможно, сложные прыжки легче учить в более раннем возрасте, но встает вопрос, реально ли их сохранить. При этом у нас есть примеры, когда элементы ультра-си учат после пубертата. Американка Эмбер Гленн с тройным акселем, японка Рион Сумийоши с четверным тулупом, так что это реально, – сказал Йерун Принс.
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