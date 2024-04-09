Принс о поднятии возрастного ценза: «Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. А вот в парном стало проблемой»

Судья Принс оценил последствия поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

– Что скажете про поднятие возрастного лимита? Оправдалась ли эта идея?

– Мне кажется, одиночному катанию это пошло на пользу. На взрослых соревнованиях теперь нельзя увидеть 15-летних девочек с детскими телами, что давало им преимущество перед старшими конкурентками.

А вот в парном катании это стало проблемой из-за слишком большой разницы в возрасте между партнерами. Возьмите, к примеру, прошлых чемпионов мира среди юниоров – американскую пару Барам-Тюменцев. Он уже не может выступать по юниорам, а она еще не может кататься по взрослым. Поэтому сейчас обсуждается предложение разрешить таким парам соревноваться – возраст партнеров поднимут, при этом введут максимально допустимую разницу в возрасте. Это позволит увеличить число сильных пар по юниорам, но главное – парам не надо будет распадаться, чтобы выполнить возрастные требования.

– Но тогда более старшие и опытные пары окажутся в более выгодном положении?

– Да, но таковы будут правила, они будут едины для всех. В выигрыше останется само парное катание, потому что вырастет его уровень. К тому же юниорские и взрослые рейтинги никак не пересекаются, так что нельзя будет успехи в юниорах использовать на взрослых стартах.

– Но повышение возраста у девушек не остановило революцию квадов. в 12 лет прыгнула каскад 4-4.

– Да, мне попадалось видео ее прыжка в соцсетях. Допустим, Россию в обозримом будущем допустят до соревнований. Какой смысл в этих каскадах? Их же все равно негде будет продемонстрировать.

Возможно, сложные прыжки легче учить в более раннем возрасте, но встает вопрос, реально ли их сохранить. При этом у нас есть примеры, когда элементы ультра-си учат после пубертата. Американка Эмбер с тройным акселем, японка с четверным тулупом, так что это реально, – сказал Йерун Принс.

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