Судья Принс о «десятке» Валиевой в короткой программе олимпийского командника: «Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила мое внимание»

Теги Тесса Виртью Скотт Моир сборная России танцы на льду сборная Канады Олимпиада-2022 судьи женское катание командные соревнования Камила Валиева Йерун Принс Фигурное катание

Судья Йерун Принс рассказал, почему поставил Валиевой «десятку» за презентацию.

– Я всего два раза в жизни ставил «десятки», обе за презентацию. Первый – Тессе Виртью и Скотту Моиру после возвращения. А второй – Камиле Валиевой в короткой программе командного олимпийского турнира. Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила мое внимание.

Признаюсь, был и эмоциональный момент: я знал, что не попадаю в бригаду, которая будет работать на личном турнире у девушек, поэтому понимал, что это мой единственный шанс дать Камиле 10 баллов – а кто знает, что нас ждет впереди? И Валиева это на 100% заслуживала – иначе бы я эту «десятку» и не поставил, согласитесь. 

Забавно, что у нее в протоколах тогда было 3 или 4 «десятки» – и все от арбитров, которые не попадали в бригаду на личный турнир. Так что подозреваю, у них была похожая логика, хаха. 

– Если Камила вернется в спорт, смогут ли ее судить без шлейфа истории с допингом?

– Конечно. Наша работа – оценивать спортсменов с чистого листа, без предвзятости. Мы же судим не людей, а прокаты, – сказал Принс.

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16 комментариев
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Да, Ками была необыкновенно хороша.
Оттого и история с ее допингом стала такой обидной.
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Справедливости ради Камила в команде на ОИ, откатала восхитительно.
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Спасибо Принсу за честность и объективность, Ками действительно восхитительно откатала КП!
И как ужасно для неё и болельщиков закончилась та Олимпиада...
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Правильные слова от судьи Принса!
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Спасибо за искреннее высказывание о Камиле , сейчас это редкость , к сожалению .
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Камила -явление в фигурном катании, диво дивное!
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Лучший прокат в истории ОИ у женщин. Такой уровень превзойдут только тогда, когда в КП разрешат квады, но Принсу сейчас объяснят...
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В этот год до драмы это была самая талантливая и непревзойденная фигуристка ever.
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От того её проката плакать хочется, слёзы наворачиваются от такой красоты, конечно же это десятка за презентацию, даже и обсуждать нечего.
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Ответ Maturmalai
Да уж, замазали девчонку по самое немогу, сначала допингом фармацевтическим, затем политическим.
Я почему-то вот думаю, что вы, даже пройдя несколько курсов триметазидина, всё равно не сможете даже раз пять подтянуться на перекладине, к примеру. Не говоря уже про какие-то там четверные прыжки. Поэтому оставьте эти дешевые манипуляции.
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Ответ Евгений Мамыкин
Я почему-то вот думаю, что вы, даже пройдя несколько курсов триметазидина, всё равно не сможете даже раз пять подтянуться на перекладине, к примеру. Не говоря уже про какие-то там четверные прыжки. Поэтому оставьте эти дешевые манипуляции.
И ты не сможешь. Так что оставь свои дурацкие советы при себе.
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Ответ pas33pas
Ещё обидней её политическая деятельность. Прекрасная фигуристка лезет по уши в то что плохо пахнет.
Да уж, замазали девчонку по самое немогу, сначала допингом фармацевтическим, затем политическим.
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Ответ Maturmalai
И ты не сможешь. Так что оставь свои дурацкие советы при себе.
Я смогу это даже без триметазидина.
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Ответ Евгений Мамыкин
Я смогу это даже без триметазидина.
Четвертные прыжки? Ну-ну, рассказывай.
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Ответ Maturmalai
Четвертные прыжки? Ну-ну, рассказывай.
Читать научись...
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