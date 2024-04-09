Судья Принс о «десятке» Валиевой в короткой программе олимпийского командника: «Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила мое внимание»

Судья Йерун Принс рассказал, почему поставил Валиевой «десятку» за презентацию.

– Я всего два раза в жизни ставил «десятки», обе за презентацию. Первый – и после возвращения. А второй – в короткой программе командного олимпийского турнира. Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила мое внимание.

Признаюсь, был и эмоциональный момент: я знал, что не попадаю в бригаду, которая будет работать на личном турнире у девушек, поэтому понимал, что это мой единственный шанс дать Камиле 10 баллов – а кто знает, что нас ждет впереди? И Валиева это на 100% заслуживала – иначе бы я эту «десятку» и не поставил, согласитесь.

Забавно, что у нее в протоколах тогда было 3 или 4 «десятки» – и все от арбитров, которые не попадали в бригаду на личный турнир. Так что подозреваю, у них была похожая логика, хаха.

– Если Камила вернется в спорт, смогут ли ее судить без шлейфа истории с допингом?

– Конечно. Наша работа – оценивать спортсменов с чистого листа, без предвзятости. Мы же судим не людей, а прокаты, – сказал Принс.

Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой