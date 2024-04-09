Йерун Принс: «Рад, что Косторная осталась в спорте, она прекрасная фигуристка. Интересно было бы увидеть тройной аксель от них с Куницей»
Судья Йерун Принс оценил уровень парного катания в России.
– Отсутствие русских фигуристов развивает или тормозит спорт?
– Это политический вопрос, который, как вы понимаете, я не могу обсуждать. Но я смотрю ваши турниры в интернете – не все, но стараюсь следить. Отмечаю для себя высокий уровень катания, хотя понимаю, что вашим фигуристам не просто от того, что они не могут продемонстрировать его миру. Если бы ваши пары были в Монреале, это был бы, конечно, совсем другой турнир, потому что они наверняка боролись бы за медали.
– Кого-то конкретного вы отметили?
– Во-первых, тех, кого мы помним еще по Пекину: Мишина-Галлямов и Бойкова-Козловский. Вы мне показали несколько новых пар – например, ребят, которые делают четверной подкрут (Принс имеет в виду Артемьеву-Брюханова – Sports). Так что у вас растет сильное поколение.
Я еще в юниорах отмечал Чикмареву-Янченкова, у них с самых первых стартов была химия, что нечасто встретишь на юниорских турнирах. Они очень подходят друг другу и катаются как единое целое, а обычно на это у пар уходит много лет.
– А как вам Алена Косторная в парах?
– Наверное, я видел их с партнером, но не очень запомнил. Хотя, конечно, это очень интересная история. Я рад, что Алена осталась в спорте, потому что она прекрасная фигуристка. Она ведь прыгала тройной аксель, поэтому интересно было бы увидеть этот прыжок от них с Георгием (Куницей), – сказал Принс.
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