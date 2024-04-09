Йерун Принс: «Рад, что Косторная осталась в спорте, она прекрасная фигуристка. Интересно было бы увидеть тройной аксель от них с Куницей»

Теги сборная России судьи пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Алена Косторная Алексей Брюханов Юлия Артемьева Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Йерун Принс Фигурное катание

Судья Йерун Принс оценил уровень парного катания в России.

– Отсутствие русских фигуристов развивает или тормозит спорт?

– Это политический вопрос, который, как вы понимаете, я не могу обсуждать. Но я смотрю ваши турниры в интернете – не все, но стараюсь следить. Отмечаю для себя высокий уровень катания, хотя понимаю, что вашим фигуристам не просто от того, что они не могут продемонстрировать его миру. Если бы ваши пары были в Монреале, это был бы, конечно, совсем другой турнир, потому что они наверняка боролись бы за медали.

– Кого-то конкретного вы отметили?

– Во-первых, тех, кого мы помним еще по Пекину: Мишина-Галлямов и Бойкова-Козловский. Вы мне показали несколько новых пар – например, ребят, которые делают четверной подкрут (Принс имеет в виду Артемьеву-Брюханова – Sports). Так что у вас растет сильное поколение.

Я еще в юниорах отмечал Чикмареву-Янченкова, у них с самых первых стартов была химия, что нечасто встретишь на юниорских турнирах. Они очень подходят друг другу и катаются как единое целое, а обычно на это у пар уходит много лет.

– А как вам Алена Косторная в парах?

– Наверное, я видел их с партнером, но не очень запомнил. Хотя, конечно, это очень интересная история. Я рад, что Алена осталась в спорте, потому что она прекрасная фигуристка. Она ведь прыгала тройной аксель, поэтому интересно было бы увидеть этот прыжок от них с Георгием (Куницей), – сказал Принс.

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5 комментариев
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Ля ты мечтатель..
Ни один фигурист, умеющий триксель, в парное не пойдет. Тем более из женского ФК..
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+7
Если бы у Алёнки сохранился триксель, то не нужно было бы уходить в парное.
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Согласен Алёна прекрасная фигуристка, но ждать от неё с Куницей, парный триксель, это из области фантастика на втором этаже.
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Больше вероятность увидеть у этой пары тройняшек, чем триксель.
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3А от Косторной - едва ли не последнее, что ей ещё остаётся сделать, чтобы переход выглядел ещё более неадекватно, чем сейчас.
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