Йерун Принс: «Рад, что Косторная осталась в спорте, она прекрасная фигуристка. Интересно было бы увидеть тройной аксель от них с Куницей»

Судья Йерун Принс оценил уровень парного катания в России.

– Отсутствие русских фигуристов развивает или тормозит спорт?

– Это политический вопрос, который, как вы понимаете, я не могу обсуждать. Но я смотрю ваши турниры в интернете – не все, но стараюсь следить. Отмечаю для себя высокий уровень катания, хотя понимаю, что вашим фигуристам не просто от того, что они не могут продемонстрировать его миру. Если бы ваши пары были в Монреале, это был бы, конечно, совсем другой турнир, потому что они наверняка боролись бы за медали.

– Кого-то конкретного вы отметили?

– Во-первых, тех, кого мы помним еще по Пекину: Мишина-Галлямов и Бойкова-Козловский. Вы мне показали несколько новых пар – например, ребят, которые делают четверной подкрут (Принс имеет в виду Артемьеву-Брюханова – Sports). Так что у вас растет сильное поколение.

Я еще в юниорах отмечал Чикмареву-Янченкова, у них с самых первых стартов была химия, что нечасто встретишь на юниорских турнирах. Они очень подходят друг другу и катаются как единое целое, а обычно на это у пар уходит много лет.

– А как вам в парах?

– Наверное, я видел их с партнером, но не очень запомнил. Хотя, конечно, это очень интересная история. Я рад, что Алена осталась в спорте, потому что она прекрасная фигуристка. Она ведь прыгала тройной аксель, поэтому интересно было бы увидеть этот прыжок от них с (Куницей), – сказал Принс.

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