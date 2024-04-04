Максим Ставиский о Дэвис и Смолкине: «Не скажу, что есть прорыв. «Лебединое озеро» – ну уже что из него высосать?»

Теги Максим Ставиский танцы на льду Игорь Шпильбанд сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Максим Ставиский считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока не добились прорыва.

В сезоне-2023/24 танцевальный дуэт представлял сборную Грузии. На чемпионате мира фигуристы заняли 12-е место, на чемпионате Европы – 8-е.

– Мне изначально они нравятся. Я с ними поработал – мне очень понравилось, они вдумчиво работают.

– А когда ты с ними работал? У Шпильбанда?

– Было дело, я им ставил короткий танец – хип-хоп, у Шпили. Они приехали со Шпилей на соревнования – прикинь, еще ездили сюда люди. И Шпиля попросил: они должны остаться в Москве, можешь присмотреть за ними? Мы делали с ними короткий танец и увеличивали произвольный под мастеров.

Мы вместе работали, это было очень приятно, они работают хорошо, сами предлагают, катаются, все выполняют. Они выглядят хорошо. Чего говорить, если Киляков их тренирует? Килю я очень уважаю как специалиста, как тренера и как фигуриста.

– Сейчас они два года просидели в Америке у Килякова. Первый год вообще не выступали, потом ушли под грузинский флаг. Ты увидел – что-то у них сдвинулось? Чайковский, «Лебединое озеро» – для меня непонятно.

– Не могу сказать, что есть прорыв. Может, Киля должен немножко подольше их погонять… Это «Лебединое озеро» – ну уже что из него высосать? С другой стороны, поскольку его уже давно не берут, то они взяли… На мой взгляд, это немножко странное решение – для них особенно. Они могут поинтереснее музыку обкатать. Как им здорово хип-хоп шел, к примеру. Они еще много чего могут прокатать.

А классика-классика – ты не сильно отличишься, не выделишься, – сказал двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».

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8 комментариев
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Да, "Лебединое" было не самым удачным решением, постановка так и не заиграла. Хотя прогресс в катании очевиден. "Шпиля", "Киля" - это как-то слишком для интервью, имхо...
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0
+11
Шпиля, Киля..Мужику 45 лет, а до сих пор не различает где приемлемое панибратство, а где вью. Что касается Дианы и Глеба, понятно, что экспериментируют с разной музыкой и образами..Но уже можно бы найти им свой стиль, это прослеживается и очень хорошо видно, что им идет, а что нет. Пара сама по себе интересная, там так изюмом можно нашпиговать, что на льду это дополнительно будет работать на успех.
+11
-2
+9
Ответ N-fox
Да, "Лебединое" было не самым удачным решением, постановка так и не заиграла. Хотя прогресс в катании очевиден. "Шпиля", "Киля" - это как-то слишком для интервью, имхо...
Тоже бросились в глаза эти шпили-кили. совершенно не уместное панибратство от стави
+7
0
+7
Ответ Виктория Обер
Не знаю, наверное, что-то высосали, если опередили уникальных Ташлеровых. Пусть даже те и выступили с какими-то ошибками.
Сорванная поддержка - это серьезная ошибка.
+5
-2
+3
Ответ N-fox
Сорванная поддержка - это серьезная ошибка.
С ошибками даже побеждают. Как известно, не все бывает однозначно. Как ни крути, Ташлеровы на порядок интереснее. А дочь Тутберидзе пешком ходит.
+6
-3
+3
Когда пробовать разное, если не сейчас? В 30 лет поздно экспериментировать.
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