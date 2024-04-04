Максим Ставиский о Дэвис и Смолкине: «Не скажу, что есть прорыв. «Лебединое озеро» – ну уже что из него высосать?»

Максим Ставиский считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока не добились прорыва.

В сезоне-2023/24 танцевальный дуэт представлял сборную Грузии. На чемпионате мира фигуристы заняли 12-е место, на чемпионате Европы – 8-е.

– Мне изначально они нравятся. Я с ними поработал – мне очень понравилось, они вдумчиво работают.

– А когда ты с ними работал? У Шпильбанда?

– Было дело, я им ставил короткий танец – хип-хоп, у Шпили. Они приехали со Шпилей на соревнования – прикинь, еще ездили сюда люди. И Шпиля попросил: они должны остаться в Москве, можешь присмотреть за ними? Мы делали с ними короткий танец и увеличивали произвольный под мастеров.

Мы вместе работали, это было очень приятно, они работают хорошо, сами предлагают, катаются, все выполняют. Они выглядят хорошо. Чего говорить, если Киляков их тренирует? Килю я очень уважаю как специалиста, как тренера и как фигуриста.

– Сейчас они два года просидели в Америке у Килякова. Первый год вообще не выступали, потом ушли под грузинский флаг. Ты увидел – что-то у них сдвинулось? Чайковский, «Лебединое озеро» – для меня непонятно.

– Не могу сказать, что есть прорыв. Может, Киля должен немножко подольше их погонять… Это «Лебединое озеро» – ну уже что из него высосать? С другой стороны, поскольку его уже давно не берут, то они взяли… На мой взгляд, это немножко странное решение – для них особенно. Они могут поинтереснее музыку обкатать. Как им здорово хип-хоп шел, к примеру. Они еще много чего могут прокатать.

А классика-классика – ты не сильно отличишься, не выделишься, – сказал двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».