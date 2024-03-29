Тренер Соколова о Дэвис и Смолкине: «Понравилось их выступление на чемпионате мира, их уверенность. Видно, что они много работали»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова оценила выступление Дэвис и Смолкина на чемпионате мира.

Соколова в прошлом работала со Смолкиным. 

– Как вам то, что показали Диана Дэвис и Глеб Смолкин?

– Мне понравилось их выступление, их уверенность. Они были лучше готовы, чем к чемпионату Европы, мне как тренеру была видна та работа, которую ребята проделали перед чемпионатом мира. Видно, что они много работали.

– Можно ли в нынешнем тренерском штабе прыгнуть выше 12-го места на чемпионате мира?

– Не совсем корректно будет говорить. Это должны решать сами ребята, куда они хотят прыгать, с кем им комфортнее и с кем они видят перспективу, – сказала тренер. 

21 комментарий
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И зачем здесь опять мнение о ДС? Они , к счастью, уже НЕ российские спортсмены. И все ,что с ними происходит теперь, уже точно не важно. У нас уже сейчас пары гораздо интереснее ДС.А о ДС пусть теперь грузинские болельщики переживают. Ну и мама, естественно.
+34
-18
+16
Без Шпильбанда высоко не взлетят.
+15
-6
+9
Ответ Katerina Sunny
А у них в Америке есть варианты? Шпильбанд сомнительно, что снова будет с ними работать, а в Канаде не протолкнуться.
Шпильбанду это не надо. А в Канаду их не возьмут.
+13
-4
+9
А у них в Америке есть варианты? Шпильбанд сомнительно, что снова будет с ними работать, а в Канаде не протолкнуться.
+16
-10
+6
Ответ Elena Savanuk
Первый ЧМ у данной пары, прошлый сезон был пропущен плюс слабая федерация, поэтому результат неплохой .
Неплохой и только. Глеб все также таскает ДД .
+8
-2
+6
Да, проделанная работа за период между ЧЕ и ЧМ, полагаю, видна не только специалисту и бывшему тренеру Глеба Смолкина, но и не слишком искушенному болельщицкому глазу. Пара ДС , несомненно, не стоит на месте, прогресс заметен.
+34
-30
+4
Ребята безусловно прибавили, понравились. А что касается 12-го места, то это очень даже неплохо. Сегодня 12-е, завтра в десятке. Вопрос времени и упорного труда.
+26
-24
+2
Пара ДС не стоит на месте, а упорно тренируется, скатывается и видно, что они прибавляют и прогрессируют. Они молоды и в танцах у них всё ещё впереди, где опыт и мастерство приходит с годами.
+25
-23
+2
Мне тоже ДС понравились.
И программа очень хорошая - цельная композиция, а не нарезка, как у большинства. И в технике прибавили.
Зачем куда-то переходить, когда прогресс налицо.
А что касается оценок, в танцах очередь длинная, даже лучшие на этом ЧМ канадцы Гиллес и Пуарье у себя дома не получили золота.
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Ответ Elena Savanuk
А он что первый такой ? Поработают со временем над тем, чтобы максимально закамуфлировать недостатки партнерши, в том числе, и над экстерьером нужным .
Его место в гораздо выше в таблице.
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Ответ asusp527
Без Шпильбанда высоко не взлетят.
однозначно. для медального результата им нужен тренер чемпионов
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Ответ MARG-la
И зачем здесь опять мнение о ДС? Они , к счастью, уже НЕ российские спортсмены. И все ,что с ними происходит теперь, уже точно не важно. У нас уже сейчас пары гораздо интереснее ДС.А о ДС пусть теперь грузинские болельщики переживают. Ну и мама, естественно.
ну насчет гораздо интереснее - имхо, это преувеличение, но есть пары точно не хуже, чем Дэвис-Смолкин
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