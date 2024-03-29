Тренер Соколова о Дэвис и Смолкине: «Понравилось их выступление на чемпионате мира, их уверенность. Видно, что они много работали»

Тренер Елена Соколова оценила выступление Дэвис и Смолкина на чемпионате мира.

Соколова в прошлом работала со Смолкиным.

– Как вам то, что показали и ?

– Мне понравилось их выступление, их уверенность. Они были лучше готовы, чем к чемпионату Европы, мне как тренеру была видна та работа, которую ребята проделали перед чемпионатом мира. Видно, что они много работали.

– Можно ли в нынешнем тренерском штабе прыгнуть выше 12-го места на чемпионате мира?

– Не совсем корректно будет говорить. Это должны решать сами ребята, куда они хотят прыгать, с кем им комфортнее и с кем они видят перспективу, – сказала тренер.