Елена Вайцеховская: «Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков»

Теги ISU Елена Вайцеховская Фигурное катание

Елена Вайцеховская оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Не понимаю дискуссий вокруг многострадального заднего сальто в фигурном катании. Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции, заднее сальто будет разрешено в фигурном катании, как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае, какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является?

С позиции здравого смысла, появление подобных фишек в арсенале фигуристов – очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса.

В плане якобы повышенного травматизма – чушь. Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков. По исполнению оно примитивно что на акробатической дорожке, что на льду. И даже недокрут чреват не разрывом связок (в отличие от четверных прыжков), а максимум тем, что приземлиться можно на четвереньки», – написала журналист.

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6 комментариев
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На четвереньки???? Это если докрутил и высоту нужную не взял, то на четвереньки. И даже это приземление на лед уже травмоопасно. В реальности же упасть можно на шею, блин. На шею! Каковы риски, что ты с четверного на голову приземлишься? Каковы риски, что разрыв связок на ногах приведет к смерти? Явно же что если с высоты собственного роста на шею приземлиться или плашмя на спину, то шансы на смертельных исход повышаются.

Одно дело, когда это профессиональные акробаты и гимнасты делают на ковровой амортизирующей дорожке, но в коньках на твердом льду, когда это не твой основной профиль - зачем?

Просто какой смысл-то в этом сальто? Это же не логичная прогрессия прыжка от одинарного до пятерного, а просто сальто из совершенно другого вида спорта, в нем нет какой-то особой эстетики и это не показатель гибкости. Зачем?
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Заднее сальто опасно тем, что в случае ошибки можно приземлиться с высоты на голову.
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С точки зрения прыжков в воду - да.
С точки зрения прыжков на твердой воде - сомневаюсь.
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Четверной в короткой у женщин не разрешают а сальто можно.
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ну да
лед - та же вода
на асфальт похожая
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Арабское сальто пусть крутят, если так уж хочется. Риска меньше травмировать голову.
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