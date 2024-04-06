Елена Вайцеховская: «Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков»

Елена Вайцеховская оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Не понимаю дискуссий вокруг многострадального заднего сальто в фигурном катании. Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции, заднее сальто будет разрешено в фигурном катании, как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае, какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является?

С позиции здравого смысла, появление подобных фишек в арсенале фигуристов – очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса.

В плане якобы повышенного травматизма – чушь. Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков. По исполнению оно примитивно что на акробатической дорожке, что на льду. И даже недокрут чреват не разрывом связок (в отличие от четверных прыжков), а максимум тем, что приземлиться можно на четвереньки», – написала журналист.