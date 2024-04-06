Елена Вайцеховская: «Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков»
Елена Вайцеховская оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.
Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.
«Не понимаю дискуссий вокруг многострадального заднего сальто в фигурном катании. Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции, заднее сальто будет разрешено в фигурном катании, как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае, какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является?
С позиции здравого смысла, появление подобных фишек в арсенале фигуристов – очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса.
В плане якобы повышенного травматизма – чушь. Заднее сальто дает фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков. По исполнению оно примитивно что на акробатической дорожке, что на льду. И даже недокрут чреват не разрывом связок (в отличие от четверных прыжков), а максимум тем, что приземлиться можно на четвереньки», – написала журналист.
Одно дело, когда это профессиональные акробаты и гимнасты делают на ковровой амортизирующей дорожке, но в коньках на твердом льду, когда это не твой основной профиль - зачем?
Просто какой смысл-то в этом сальто? Это же не логичная прогрессия прыжка от одинарного до пятерного, а просто сальто из совершенно другого вида спорта, в нем нет какой-то особой эстетики и это не показатель гибкости. Зачем?
С точки зрения прыжков на твердой воде - сомневаюсь.
лед - та же вода
на асфальт похожая