Бестемьянова о том, что ISU может разрешить сальто: «Им нужно дать зрителю что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут»

Теги ISU танцы на льду Сюрия Бонали сборная Франции мужское катание женское катание Наталья Бестемьянова Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Мы знаем много примеров, например, француженка Сюрия Бонали – она делала сальто на одну ногу, а затем тулуп. Это было запрещено, и она была оштрафована за это сальто на Олимпиаде в Нагано.

Сейчас этот элемент делает француз Адам Сяо Хим Фа. Я не очень понимаю, для чего, но ему это нравится, пусть делает. Не думаю, что они дадут за это какие-то большие баллы, но то, что для зрителей это даст какое-то повышение интереса, это однозначно.

Насколько я понимаю, из-за понижения интереса к фигурному катанию в Европе и Америке в ISU озадачены вопросом, как привлечь зрителей и спонсоров. Им нужно дать зрителю что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут, а не сидят на месте.

Надо, чтобы вид спорта развивался, они видят развитие в этом, и я не считаю, что это плохо. Выучить для мальчиков, исполняющих четверные прыжки, не составит проблемы.

Это зрелищный элемент, и мы в шоу всегда стараемся приглашать акробатов, которые делают сальто. В свое время мы даже делали курсы в цирковом училище для артистов нашего театра, абсолютно по желанию – кто хотел, тот учил. И сальто выучили ребята, которые занимаются танцами на льду, даже не одиночники, которые умеют прыгать.

Поэтому при правильном подходе к изучению этого элемента это не составляет никакой проблемы и не будет травмоопасным для координированных фигуристов», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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4 комментария
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Цирк добавляет зрелищность, но ослабляет художественность восприятия.
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Фигурное катание хотят превратить в цирк с конями да и только с этим сальто.
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если по канату в коньках ходить, то это будет еще зрелищней.или во время вращения хулохуп крутить, тоже зрелищно. Шутка.
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