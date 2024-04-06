Бестемьянова о том, что ISU может разрешить сальто: «Им нужно дать зрителю что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут»

Наталья Бестемьянова оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Мы знаем много примеров, например, француженка – она делала сальто на одну ногу, а затем тулуп. Это было запрещено, и она была оштрафована за это сальто на Олимпиаде в Нагано.

Сейчас этот элемент делает француз . Я не очень понимаю, для чего, но ему это нравится, пусть делает. Не думаю, что они дадут за это какие-то большие баллы, но то, что для зрителей это даст какое-то повышение интереса, это однозначно.

Насколько я понимаю, из-за понижения интереса к фигурному катанию в Европе и Америке в озадачены вопросом, как привлечь зрителей и спонсоров. Им нужно дать зрителю что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут, а не сидят на месте.

Надо, чтобы вид спорта развивался, они видят развитие в этом, и я не считаю, что это плохо. Выучить для мальчиков, исполняющих четверные прыжки, не составит проблемы.

Это зрелищный элемент, и мы в шоу всегда стараемся приглашать акробатов, которые делают сальто. В свое время мы даже делали курсы в цирковом училище для артистов нашего театра, абсолютно по желанию – кто хотел, тот учил. И сальто выучили ребята, которые занимаются танцами на льду, даже не одиночники, которые умеют прыгать.

Поэтому при правильном подходе к изучению этого элемента это не составляет никакой проблемы и не будет травмоопасным для координированных фигуристов», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.