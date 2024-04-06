Мишин об инициативе ISU разрешить сальто: «Мне нравится»

Теги ISU Алексей Мишин Фигурное катание

Алексей Мишин оценил инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Мне нравится», – сказал Мишин.

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2 комментария
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Меньше народу, больше кислороду.
Отчаянные смельчаки потравмируются, останутся те, кто переждёт волну.
Такие середнячки как Каори Сакамото, а такие талантливые, вступившие в борьбу, как Рика Кихира будут все в травмах.

Алексей Николаевич знает толк в синусоидах, ап энд даун)))
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Ну да, ну да... Как четверные девушкам в КП разрешать - так эту инициативу на обсуждение выносить не будут (потому что только русские это могли бы делать). А как сальто разрешить (это делают иностранные спортсмены) - то пожалуйста...
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