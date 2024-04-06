Мишин об инициативе ISU разрешить сальто: «Мне нравится»
Алексей Мишин оценил инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.
Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.
«Мне нравится», – сказал Мишин.
Отчаянные смельчаки потравмируются, останутся те, кто переждёт волну.
Такие середнячки как Каори Сакамото, а такие талантливые, вступившие в борьбу, как Рика Кихира будут все в травмах.
Алексей Николаевич знает толк в синусоидах, ап энд даун)))