Гончаренко о сальто: «Считаю, что не стоит этим увлекаться, фигурное катание – не акробатика на льду»

Инна Гончаренко оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Если спортсмен рискует, берется выполнять рискованный элемент, значит он чувствует какую‑то ответственность за выполнение. Каждый волен выбирать. В этом сезоне выполнял этот элемент, даже несмотря на дидакшены. Он сделал этот элемент свой визитной карточкой. Возможно, в пошли навстречу спортсменам, чтобы не было вышеописанных ситуаций.

Я отношусь к этому нейтрально. Элемент несет определенную оригинальность. С другой стороны, и так много оригинальных элементов. Сейчас тот же исполняет своеобразный прыжок, все его ждут.

В целом считаю, что не стоит этим увлекаться, фигурное катание – это не акробатика на льду. В парном катании достаточно акробатических элементов. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, зачем подвергаться излишней травмоопасности, когда условные ультра‑си и без того травмоопасные и требуют сверхподготовки. Для меня – это элементы для шоу, а не для соревновательных программ», – сказала тренер.