Гончаренко о сальто: «Считаю, что не стоит этим увлекаться, фигурное катание – не акробатика на льду»

Теги ISU сборная Франции сборная США пары мужское катание Инна Гончаренко Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Если спортсмен рискует, берется выполнять рискованный элемент, значит он чувствует какую‑то ответственность за выполнение. Каждый волен выбирать. В этом сезоне Адам Сяо Хим Фа выполнял этот элемент, даже несмотря на дидакшены. Он сделал этот элемент свой визитной карточкой. Возможно, в ISU пошли навстречу спортсменам, чтобы не было вышеописанных ситуаций.

Я отношусь к этому нейтрально. Элемент несет определенную оригинальность. С другой стороны, и так много оригинальных элементов. Сейчас тот же Малинин исполняет своеобразный прыжок, все его ждут.

В целом считаю, что не стоит этим увлекаться, фигурное катание – это не акробатика на льду. В парном катании достаточно акробатических элементов. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, зачем подвергаться излишней травмоопасности, когда условные ультра‑си и без того травмоопасные и требуют сверхподготовки. Для меня – это элементы для шоу, а не для соревновательных программ», – сказала тренер.

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4 комментария
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Да создайте уже отдельный вид спорта, Акробатика на льду, а ФК оставьте в покое.
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В МОК экстрима насмотрелись. Там на мотоциклах сальто делают.
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Даже страшно представить, что ждёт ФК, лет, через 100, шестерной лутц с переворотом через голову, и и пятерной Аксель спиной назад.
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